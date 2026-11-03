Ca să îți completezi pensia cu 1.000 de lei pe lună timp de 20 de ani, ar trebui să pui deoparte aproximativ 554 de lei lunar dacă începi la 45 de ani și te pensionezi la 65. Calculul este în banii de azi, fără economii deja strânse, și presupune un câștig anual de 3% peste inflație, după taxe și comisioane; fără acest câștig, suma urcă la 1.000 de lei lunar.

Nu există o sumă bună pentru toți. Suma ta depinde de cheltuielile pe care le vei avea, de pensia pe care o estimezi, de banii deja strânși și de câți ani vrei să îți ajungă economiile.

Află cât îți va lipsi lunar

Notează cât ai vrea să cheltuiești lunar la pensie, în lei de azi. Include locuința, hrana, sănătatea, taxele și o rezervă pentru cheltuieli neprevăzute. Verifică în contul Casei Naționale de Pensii Publice anii de contribuție, Pilonul II și simularea orientativă a pensiei. Nu calcula pensia ca procent fix din salariul net de acum. Scade din cheltuieli pensia publică estimată după rețineri. Scade separat un venit estimat din Pilonul II, Pilonul III sau alte surse numai dacă ai calculat cât ar însemna acesta pe lună. Soldul unui cont nu este o plată lunară. Alege câți ani mai ai până la pensie, câți ani vrei să primești acest supliment și ce sumă ai strâns deja pentru el.

Legea nr. 360/2023 calculează pensia publică din punctele adunate de-a lungul anilor, înmulțite cu valoarea punctului de referință. Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice, punctul valorează 81 de lei în 2026. Legea prevede un stagiu minim de 15 ani de contribuții și unul complet de 35 de ani. Femeile și bărbații au aceeași vârstă standard de pensionare, 65 de ani, dar data pensionării fiecăruia se stabilește după eșalonarea din lege și după eventualele reduceri.

De exemplu, presupune cheltuieli de 6.000 de lei pe lună și o pensie publică brută estimată la 5.300 de lei. Potrivit calculului prezentat de ANAF pentru veniturile din pensii începând cu august 2025, se plătesc 230 de lei pentru sănătate, adică 10% din suma de peste 3.000 de lei. Impozitul este 10% din 5.300 minus 3.000 minus 230, adică 207 lei. Rămân 4.863 de lei, iar diferența până la cheltuielile alese este de 1.137 de lei lunar. Cei 5.300 de lei sunt o sumă aleasă pentru exemplu, nu o promisiune privind pensia ta.

Calculează suma lunară și scade ce ai deja

Folosește drept țintă diferența lunară în lei de azi, nu întreaga cheltuială. Notează cu G această diferență, cu L numărul de ani în care vrei să folosești banii, cu Y anii rămași până la pensie și cu C0 economiile deja strânse pentru acest scop. Pentru câștigul anual estimat, după inflație, taxe și comisioane, folosește litera r.

Calculul presupune că depui banii la sfârșitul fiecărei luni și că îi scoți tot lunar la pensie. Transformă mai întâi câștigul anual în câștig lunar: q = (1 + r)^(1/12) − 1. Capitalul necesar la pensionare este C = G × [1 − (1 + q)^(-12L)] / q. Dacă F = (1 + q)^(12Y), contribuția lunară este S = (C − C0 × F) × q / (F − 1). Când câștigul peste inflație este zero, folosește C = G × 12L și S = (C − C0) / (12Y). Dacă ai deja mai mult decât capitalul calculat, pentru această țintă contribuția necesară este zero.

Pentru cei 1.000 de lei lunar din primul exemplu, plătiți timp de 20 de ani, rezultă un capital de aproximativ 181.000 de lei la pensionare, în banii de azi, la un câștig real de 3% pe an inclusiv în perioada plăților. Fără economii inițiale și cu pensionarea la 65 de ani, sumele de pus deoparte sunt:

De la 25 de ani: aproximativ 200 de lei lunar la 3% câștig real sau 500 de lei la 0%.

De la 35 de ani: aproximativ 313 lei lunar la 3% sau 667 de lei la 0%.

De la 45 de ani: aproximativ 554 de lei lunar la 3% sau 1.000 de lei la 0%.

De la 55 de ani: aproximativ 1.297 de lei lunar la 3% sau 2.000 de lei la 0%.

Pentru un supliment de 500 de lei lunar, înjumătățești aceste sume; pentru 2.000 de lei, le dublezi. Dacă începi la 45 de ani cu 10.000 de lei deja strânși, de exemplu, aceștia ar valora aproximativ 18.100 de lei la 65 de ani în scenariul de 3%, în banii de azi. Contribuția nouă pentru suplimentul de 1.000 de lei scade astfel de la aproximativ 554 la 499 de lei lunar. Pentru diferența de 1.137 de lei din exemplul cu pensia brută de 5.300 de lei, fără economii inițiale, rezultatul este de aproximativ 630 de lei lunar.

Schimbă ipotezele înainte să alegi suma

Exemplele folosesc lei de azi: ca depunerile să își păstreze puterea de cumpărare, suma plătită efectiv trebuie mărită în timp odată cu inflația. Eurostat a măsurat o inflație anuală de 6,5% în România în septembrie 2026. Acea cifră nu este o prognoză pentru anii până la pensionare.

Refă calculul cu un câștig de 0% peste inflație, apoi cu ipoteze de 3% și 5%, de fiecare dată după costuri. Niciuna nu este garantată. Un câștig mai mic, ani fără depuneri sau o perioadă mai lungă de plăți măresc suma lunară de economisit.

Alege unde ții banii după acces și risc

Pilonul II primește, din ianuarie 2024, 4,75% din baza de calcul a contribuției la pensie. Această cotă face parte din contribuția obligatorie, nu este o plată voluntară în plus. Soldul poate fi verificat în contul CNPP, dar cota de 4,75% nu spune cât vei încasa lunar la pensie.

Pilonul III îți permite să contribui voluntar cu până la 15% din salariul brut lunar. Limita pentru avantajul fiscal este diferită: în condițiile Codului fiscal, echivalentul a 400 de euro pe an pentru contribuția plătită de tine și, separat, 400 de euro pentru cea plătită de angajator. Legea pensiilor facultative permite schimbarea, suspendarea sau oprirea contribuțiilor fără pierderea drepturilor deja strânse.

Depozitele bancare îți permit să ții o parte din bani într-un cont. Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare acoperă depozitele eligibile până la echivalentul a 100.000 de euro pentru fiecare persoană, la fiecare bancă; în plafon intră și dobânda, după regulile fondului.

Titlurile de stat Fidelis au dobândă fixă pentru emisiunea cumpărată. Cele din septembrie 2026 au avut dobânzi între 6,30% și 7,50% în lei și între 4,00% și 6,30% în euro, potrivit Ministerului Finanțelor și Bursei de Valori București. Veniturile din dobânzi și câștigurile de capital ale acestor titluri nu au fost impozabile. Dobânzile unei emisiuni nu sunt dobânzile anilor următori.

Fondurile de investiții pot câștiga sau pierde valoare. Înainte să le folosești într-un calcul pentru pensie, verifică în prospect în ce investesc, ce risc au și ce comisioane plătești. Garanția depozitelor bancare nu se aplică fondurilor de investiții.

La Pilonul III, dreptul la pensia facultativă se deschide, de regulă, la 60 de ani dacă suma strânsă atinge pragul cerut de normele aplicabile. Dacă este sub acel prag, banii pot fi plătiți odată sau în rate pe cel mult cinci ani. Condiția veche a celor 90 de contribuții lunare a fost eliminată. Legea nr. 2/2026, care va reglementa plata pensiilor private, intră în vigoare la 5 ianuarie 2027; avansul de maximum 30% prevăzut de ea nu este o regulă aplicabilă la 3 noiembrie 2026.

În estimarea sumei pe care o vei putea cheltui, scade taxele și comisioanele de la data plății. Formula ANAF folosită mai sus privește veniturile lunare din pensii; nu o aplica automat unei plăți unice din pensia privată. Cere plătitorului calculul sumei care îți rămâne după rețineri înainte să transformi soldul în venit lunar.

Refă planul o dată pe an

În aceeași lună a fiecărui an, actualizează cheltuielile dorite, pensia publică simulată, soldurile Pilonului II și III, celelalte economii și anii rămași până la pensie. Recalculează cu mai multe ipoteze de inflație și câștig după costuri. Dacă venitul crește, poți mări depunerea; dacă scade, Pilonul III permite micșorarea sau suspendarea contribuției, dar suma necesară pentru anii rămași trebuie calculată din nou.

Întrebări frecvente

Ce fac dacă lipsesc ani din situația mea de la casa de pensii?

Cere casei teritoriale de pensii o adeverință privind perioada de contribuție. Poți trimite prin e-mail cererea și o copie sau fotografie a actului de identitate ori le poți depune prin poștă sau personal.

Pot scoate banii din Pilonul III înainte de 60 de ani pentru o cheltuială personală?

Regula generală nu dă acest drept. Invaliditatea și decesul au reguli speciale; plata unică sau în rate pentru un sold sub pragul minim privește momentul deschiderii dreptului, nu o retragere oricând.

Ce se întâmplă cu banii din Pilonul III dacă mor înainte de pensie?

Suma din cont se plătește beneficiarilor potrivit actului de aderare și documentelor de succesiune. Condițiile fondului sunt trecute în actele sale.

Ce fac dacă nu apare o contribuție la Pilonul III?

Cere în scris angajatorului și administratorului fondului să verifice plata. Dacă problema nu se rezolvă, poți depune o petiție la Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu datele tale și documentele privind contribuția.

În cât timp pot contesta decizia de pensie publică?

Decizia casei teritoriale de pensii poate fi contestată la instanța competentă în 45 de zile de la comunicare. Dacă nu este contestată în termen, devine definitivă.

Surse verificate la 3 noiembrie 2026: Legea nr. 360/2023 și precizările Casei Naționale de Pensii Publice pentru 2026; portalul și explicațiile Casei Naționale de Pensii Publice; materialul ANAF despre veniturile din pensii; Legea nr. 411/2004; Legea nr. 204/2006; OUG nr. 8/2026; Legea nr. 2/2026; Eurostat; Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare; Ministerul Finanțelor și Bursa de Valori București; Autoritatea de Supraveghere Financiară.