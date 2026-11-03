La 3 noiembrie 2026, cursul de referință al euro este 5,3416 lei. Pentru sumele uzuale, echivalentele sunt de 5.342 lei la 1.000 de euro, 2.671 lei la rata de 500 de euro, 2.137 lei la chiria de 400 de euro și 16.025 lei la salariul de 3.000 de euro.

Ghidul de mai jos pune în aceeași grilă cursul oficial folosit în contabilitate, declarații și contracte, evoluțiile din seria zilnică a cursurilor BCE folosite pentru comparațiile în timp și diferențele concrete față de acum 30 de zile și față de acum un an.

Cursul BNR de azi arată unde se fixează conversiile oficiale în lei

Cursul de referință pentru 3 noiembrie 2026 este de 5,3416 lei pentru un euro, 4,7761 lei pentru un dolar american, 6,4063 lei pentru o liră sterlină și 5,8375 lei pentru un franc elvețian.

În același tabel al zilei apar 100 de forinți maghiari la 1,4637 lei, un zlot polonez la 1,2087 lei, un leu moldovenesc la 0,2650 lei și o coroană cehă la 0,2194 lei.

Pentru activele și unitățile speciale incluse în referința zilei, un gram de aur este cotat la 599,4554 lei, iar un drept special de tragere este la 6,4690 lei.

Euro a rămas sub maximul din octombrie, dar peste nivelurile de acum 90 de zile și de acum un an

Pentru comparațiile în timp este folosită seria cursurilor zilnice ale BCE. Cea mai recentă cotație, cea din 2 noiembrie 2026, indică 5,3405 lei pentru un euro. Comparativ cu ședința precedentă, euro este mai jos cu 0,0042 lei, echivalentul unei scăderi de 0,08%.

În aceeași serie, un euro era la 5,3473 lei pe 26 octombrie 2026, ceea ce lasă o diferență de -0,0068 lei, respectiv -0,13% față de ultima cotație. Pe 2 octombrie 2026, euro era la 5,3488 lei, cu o diferență de -0,0083 lei, adică -0,16%.

Pe 4 august 2026, un euro era la 5,2510 lei, iar diferența față de ultima cotație din seria zilnică a cursurilor BCE este de +0,0895 lei, adică +1,70%. Pe 31 octombrie 2025, euro era la 5,0858 lei, cu o diferență de +0,2547 lei, respectiv +5,01%.

Pe ultimele 12 luni din seria zilnică a cursurilor BCE, maximul pentru euro a fost 5,3528 lei pe 7 octombrie 2026, iar minimul a fost 5,0837 lei pe 12 noiembrie 2025. Distanța dintre cele două repere este de 0,2691 lei.

Mediile lunare confirmă urcarea din toamnă. În august 2026, media a fost de 5,2493 lei pentru un euro. În septembrie 2026 a ajuns la 5,2633 lei, iar în octombrie 2026 la 5,3392 lei, fiecare dintre aceste două medii fiind calculată pe 22 de cotații.

O rată, o chirie și un salariu în euro se traduc diferit în lei față de luna trecută și față de anul trecut

O rată de 500 de euro are un echivalent de 2.671 lei la cursul de referință de azi. Acum 30 de zile, aceeași rată însemna 2.674 lei, deci cu 4 lei mai mult pe lună și cu 43 de lei mai mult pe an la același curs păstrat 12 luni. Acum un an, aceeași rată era 2.543 lei, iar diferența urcă la 128 de lei pe lună și 1.535 de lei pe an.

O chirie de 400 de euro înseamnă azi 2.137 lei. Pe 2 octombrie 2026, aceeași sumă era 2.140 lei, adică cu 3 lei mai mult pe lună și cu 35 de lei mai mult pe an dacă nivelul se menține. Față de 31 octombrie 2025, când aceeași chirie era 2.034 lei, diferența este de 102 lei pe lună și de 1.228 de lei pe an.

Un salariu de 3.000 de euro înseamnă în prezent 16.025 lei. Acum 30 de zile, echivalentul era 16.046 lei, deci cu 22 de lei mai mult pe lună și cu 259 de lei mai mult pe an la un curs neschimbat. Acum un an, aceeași sumă în euro însemna 15.257 lei, iar diferența ajunge la 767 de lei pe lună și la 9.209 lei pe an.

Pentru sumele punctuale, 1.000 de euro costă azi 5.342 lei, față de 5.349 lei acum 30 de zile, deci cu 7 lei mai puțin, și față de 5.086 lei acum un an, deci cu 256 de lei mai mult. Un concediu de 1.500 de euro costă 8.012 lei, față de 8.023 lei acum 30 de zile, cu o diferență de -11 lei, și față de 7.629 lei acum un an, cu o diferență de +384 lei.

La cursul de referință de azi, 100 de dolari înseamnă 478 lei, față de 477 lei acum 30 de zile și 440 lei acum un an. Pentru 100 de lire, echivalentul este de 641 lei, față de 629 lei acum 30 de zile și 577 lei acum un an. 100 de franci înseamnă 584 lei, față de 576 lei acum 30 de zile și 548 lei acum un an.

Dolarul, lira și francul au scăzut într-o zi, dar rămân peste nivelurile de acum un an

Dolarul american are un curs de referință BNR de 4,7761 lei. În seria zilnică a cursurilor BCE, ultima cotație este 4,7615 lei, cu o variație zilnică de -0,0225 lei, adică -0,47%.

În aceeași serie, dolarul era la 4,7795 lei acum 7 zile, la 4,7651 lei acum 30 de zile și la 4,5601 lei acum 90 de zile. Față de ultima cotație, diferențele sunt de -0,0180 lei, -0,38%, respectiv -0,0036 lei, -0,08%, și +0,2014 lei, +4,42%. Acum un an, dolarul era la 4,4018 lei, iar diferența urcă la +0,3597 lei, adică +8,17%.

În seria BCE pentru ultimele 12 luni, dolarul a atins maximul de 4,8063 lei la 28 octombrie 2026 și minimul de 4,2563 lei la 28 ianuarie 2026. Între cele două valori sunt 0,5500 lei.

Lira sterlină este cotată la 6,4063 lei în cursul de referință BNR. În seria zilnică a cursurilor BCE, ultima cotație este 6,3897 lei, cu o variație zilnică de -0,0204 lei, adică -0,32%. Față de acum 7 zile, când era 6,3795 lei, diferența este de +0,0102 lei, adică +0,16%. Față de 2 octombrie 2026, când era 6,2903 lei, diferența este de +0,0994 lei, adică +1,58%, iar față de 31 octombrie 2025, când era 5,7688 lei, diferența ajunge la +0,6209 lei, respectiv +10,76%. Față de acum 90 de zile, când era 6,1316 lei, diferența este de +0,2581 lei, adică +4,21%.

Francul elvețian are un curs de referință de 5,8375 lei. În seria zilnică a cursurilor BCE, ultima cotație este 5,8093 lei, cu o variație de -0,0039 lei, adică -0,07%. Față de acum 7 zile, când era 5,7852 lei, diferența este de +0,0241 lei, adică +0,42%. Față de 2 octombrie 2026, când era 5,7644 lei, diferența este de +0,0449 lei, adică +0,78%, iar față de 31 octombrie 2025, când era 5,4763 lei, diferența este de +0,3330 lei, respectiv +6,08%. Față de acum 90 de zile, când era 5,6347 lei, diferența este de +0,1746 lei, adică +3,10%.

Rapoartele dintre valute calculate pe cursurile de referință ale zilei fixează un euro la 1,1184 dolari americani, un euro la 0,8338 lire sterline și un euro la 0,9150 franci elvețieni. Un dolar american este echivalentul a 0,8941 euro.

Datele sintetice sunt reunite și în pagina Curs valutar, care grupează atât referința zilei, cât și comparațiile istorice folosite pentru aceste echivalări.

Zlotul, coroana cehă și leul moldovenesc au mișcări reduse în comparațiile uzuale

Zlotul polonez este cotat la 1,2087 lei, coroana cehă la 0,2194 lei, iar leul moldovenesc la 0,2650 lei în cursul de referință din 3 noiembrie 2026.

Pentru sumele rotunde, 100 de zloți valorează azi 121 lei. Acum 30 de zile erau 122 lei, deci cu 1 leu mai mult, iar acum un an erau 120 lei, deci cu 1 leu mai puțin decât nivelul actual.

100 de coroane cehe valorează azi 22 lei. Acum 30 de zile erau tot 22 lei, fără diferență, iar acum un an erau 21 lei, cu 1 leu sub nivelul de acum.

100 de lei moldovenești înseamnă 27 lei la cursul de referință din 3 noiembrie 2026.

Cursul de referință este reperul oficial, dar nu este cursul de la ghișeu

În jurul orei 13:00, BNR publică, în fiecare zi lucrătoare, cursul de referință valabil în ziua bancară următoare. Acesta servește drept reper oficial pentru contabilitate, declarații și contracte și stă la baza conversiilor prezentate mai sus.

Seria istorică folosită pentru variațiile pe 7, 30, 90 și 365 de zile, pentru maxime, minime și medii lunare vine din seria zilnică Eurostat a cursurilor BCE. De aceea, valoarea istorică pentru aceeași zi poate diferi cu câțiva bani față de cursul de referință al zilei.

Calculele în lei sunt înmulțiri simple între suma în valută și cursul zilei, rotunjite la leu. Ele nu includ comisioanele bancare, marjele caselor de schimb și ale aplicațiilor de plată sau alte taxe care se adaugă în practică. În plus, sumele proiectate pe un an pornesc de la ipoteza că același curs se păstrează timp de douăsprezece luni.

Datele complete și actualizate: Curs valutar.