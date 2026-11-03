Indemnizația de însoțitor este de 2.163 de lei pe lună, din iulie 2026, pentru pensionarii încadrați în gradul I de invaliditate, potrivit Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP). Banii se adaugă pensiei, dar un diagnostic grav, singur, nu dă acest drept.

Încadrarea în gradul I se face printr-o decizie a medicului expert al asigurărilor sociale. Acest grad înseamnă că persoana și-a pierdut capacitatea de a se îngriji singură. Pentru pensionarul care îndeplinește condiția, indemnizația este un drept separat de pensia de invaliditate.

De ce indemnizația este de 2.163 de lei

Legea pensiilor stabilește indemnizația la 50% din salariul minim brut valabil în luna pentru care se face plata, dar art. 67 nu prevede o regulă distinctă de rotunjire. Salariul minim brut este de 4.325 de lei din 1 iulie 2026, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 146/2026. Jumătate înseamnă 2.162,50 lei, iar CNPP a anunțat pentru plată 2.163 de lei. Aceasta este rotunjirea aplicată în practică de CNPP; nu a fost identificată o normă separată care să denumească regula.

Înainte de majorarea salariului minim din iulie 2026, acesta era de 4.050 de lei, iar jumătate însemna 2.025 de lei. Cuantumul anunțat acum de CNPP este cu 138 de lei mai mare. În raportul său pentru 2024, instituția consemna o indemnizație de 1.850 de lei pentru lunile din septembrie până în decembrie ale acelui an.

Suma nu este aceeași pentru totdeauna: legea o leagă de salariul minim al lunii plătite. Indemnizația este suportată de la bugetul de stat. Dacă pensionarul a fost asigurat în mai multe sisteme de pensii, dreptul este acordat numai de ultimul sistem în care a fost asigurat.

Ce acte intră în dosarul pentru pensia de invaliditate

Evaluarea medicală se cere la cabinetul de expertiză medicală a capacității de muncă. După emiterea deciziei medicale de gradul I, cererea de pensionare se poate depune online sau la casa teritorială de pensii competentă. CNPP enumeră actele pentru înscrierea la pensia de invaliditate:

Cererea de înscriere la pensie.

Decizia medicală asupra capacității de muncă, în original.

Carnetul de muncă și actele de stare civilă.

După caz, acte despre concediul medical, accidentul de muncă, studii, venituri sau reprezentarea prin procură.

Indemnizația este stabilită în cadrul drepturilor pensionarului încadrat în gradul I. CNPP nu indică o cerere separată obligatorie pentru acordarea ei inițială. Pentru cererea de pensionare, instituția prevede un termen de 30 de zile în situațiile descrise în procedura sa; acesta nu este un termen general pentru o cerere distinctă de indemnizație. Pensia se plătește de la data acordării înscrisă în decizia casei teritoriale de pensii.

Indemnizația continuă la pensia pentru limită de vârstă

Când pensionarul îndeplinește condițiile de vârstă, pensia de invaliditate se transformă din oficiu în pensie pentru limită de vârstă, la cuantumul mai avantajos. Legea prevede că indemnizația de însoțitor se menține după această trecere.

Potrivit Legii pensiilor, plata poate fi suspendată dacă pensionarul nu se prezintă, fără motiv justificat, la revizuirea medicală, nu depune documentele cerute, nu se prezintă la convocarea INEMRCM sau a medicului expert ori nu urmează programul de recuperare stabilit. Indemnizația se suspendă și dacă beneficiarul optează pentru un alt drept cu aceeași destinație. Suspendarea începe din luna următoare celei în care apare cauza prevăzută de lege; pensionarii care nu sunt supuși revizuirii medicale periodice nu au de îndeplinit această obligație.