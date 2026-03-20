Piața construcțiilor din România se apropie de un blocaj major, avertizează Asociația Română a Antreprenorilor în Construcții (ARACO). Pe fondul încetinirii economice, al întârzierilor la finanțare și al unei lipse acute de predictibilitate, tot mai multe proiecte sunt suspendate sau amânate. Plățile înregistrează întârzieri, iar activitatea de pe șantiere se reduce vizibil, ceea ce poate genera un efect negativ în lanț asupra întregii economii.

Un motor economic de 9% din PIB, pe cale să se gripeze

Lucrurile stau, de fapt, mult mai complicat. În absența unor măsuri ferme și rapide din partea autorităților, sectorul construcțiilor, considerat unul dintre principalele motoare de creștere economică, cu o pondere estimată la 8-9% din PIB în 2025, cea mai ridicată din Uniunea Europeană, riscă să intre într-un blocaj sistemic. O astfel de evoluție ar putea afecta direct investițiile publice, ritmul de absorbție a fondurilor europene și, fireste, un număr important de locuri de muncă.

Iar problemele nu se opresc aici. Reprezentanții asociației avertizează că majorarea costurilor cu combustibilii, în contextul tensiunilor din zona Golfului Persic, poate accentua presiunile asupra sectorului. Mai mult, poate declanșa un nou blocaj, similar celor generate anterior de pandemia de COVID-19 și de conflictul din Ucraina, în situația în care beneficiarii publici nu acceptă ajustările contractuale și legale necesare.

Pact fiscal pe 5 ani, cerința cheie a constructorilor

În acest context, ARACO solicită adoptarea de urgență a unui set de măsuri menite să asigure predictibilitatea financiară. V-ați gândit vreodată cum se pot planifica investiții de miliarde într-un sistem fiscal care se schimbă frecvent? E drept că e aproape imposibil.

Printre principalele propuneri se numără introducerea unui pact fiscal pe o perioadă de minimum cinci ani, care să garanteze stabilitatea taxelor pe muncă, menținerea regimului de TVA aplicabil lucrărilor publice și un cadru legislativ predictibil. Reprezentanții industriei subliniază că investițiile majore în infrastructura rutieră, feroviară, de mediu sau energetică nu pot fi planificate eficient într-un sistem fiscal instabil. ARACO propune introducerea unor mecanisme prin care costurile justificate suportate de antreprenori în perioada suspendării contractelor de lucrări publice să fie cuantificate și plătite periodic.

Constructorii amenință cu rezilierea contractelor

Când finanțările sunt suspendate nejustificat de către beneficiari, constructorii încep să reacționeze. Și nu oricum.

Asociația Română a Antreprenorilor în Construcții (ARACO) atrage atenția că „denunțările unilaterale de contracte reprezintă o reacție legitimă și previzibilă a constructorilor în contextul suspendării nejustificate a finanțărilor de către beneficiari”.

Aceste situații pot genera blocaje semnificative. vorbim de conservarea șantierelor, pierderea forței de muncă, riscul de devalorizare a Garanției de Bună Execuție (GBE) și, poate cel mai grav, posibilitatea pierderii definitive a fondurilor europene.

O listă lungă de reforme necesare

Dincolo de pactul fiscal, lista de cerințe a constructorilor este una extinsă și atinge puncte nevralgice ale sistemului. Aceștia solicită plata la termen a lucrărilor publice și consolidarea mecanismului de ajustare dinamică a prețurilor. Mai propun implementarea unui program național de investiții pe o perioadă de zece ani și reformarea sistemului de achiziții publice, inclusiv eliminarea criteriului „cel mai mic preț” (o problemă veche și intens dezbătută) ca factor dominant în atribuirea contractelor.

Numai că lista nu se încheie aici. Pe masă se mai află dezvoltarea unui program național de calificare în domeniul construcțiilor, simplificarea procedurilor de autorizare, accelerarea proiectelor finanțate prin PNRR, ajustarea nivelului Garanției de Bună Execuție la un interval de 3-5%, eliminarea unor prevederi din HG 375/2022 referitoare la documentele constatatoare intermediare și lansarea unui program național dedicat locuințelor accesibile.