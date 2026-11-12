Prețurile ar putea crește ceva mai repede în ultimele luni ale lui 2026. Banca Națională a României (BNR) estimează că rata inflației „se va mări uşor”, după ce a ajuns la 6,94% în octombrie față de aceeași lună din 2025. Prognoza privește cheltuielile tuturor gospodăriilor, iar BNR o leagă de scumpirea carburanților și a energiei, precum și de evoluția cursului leului.

Inflația arată cât de repede cresc prețurile. În septembrie, rata anuală fusese de 6,61%, potrivit datelor prezentate de BNR la 12 noiembrie. Suma pe care o va plăti fiecare familie depinde de ce cumpără și de cât consumă.

Carburanții și energia s-au scumpit deja în octombrie

Față de septembrie 2026, motorina s-a scumpit cu 2,99%, benzina cu 1,99%, energia electrică cu 2,43%, iar căldura cu 5,22%, potrivit datelor Institutului Național de Statistică prezentate în dosar. Prețurile de consum, luate împreună, au crescut cu 0,82% într-o lună.

Față de octombrie 2025, motorina costa cu 43,45% mai mult, benzina cu 32,91%, căldura cu 9,61%, energia electrică cu 4,09%, iar gazele cu 1,41%. Aceste diferențe arată ce produse au apăsat asupra cheltuielilor, dar factura fiecărei gospodării depinde de consumul ei.

Estimările pentru sfârșitul anului au crescut din mai până în august

În mai 2026, BNR estima o inflație de 5,5% la sfârșitul anului, de 2,9% la sfârșitul lui 2027 și de 2,7% în martie 2028. În august, banca a ridicat estimările pentru decembrie 2026 la 6,1% și pentru decembrie 2027 la 3,4%. Acestea sunt prognoze mai vechi, nu cifrele pentru lunile rămase din noul raport.

Comunicatul din 12 noiembrie nu dă un procent estimat pentru decembrie 2026. El arată că BNR așteaptă mai întâi o ușoară urcare a ratei anuale, apoi o scădere treptată, până când aceasta va reveni în intervalul urmărit de bancă în primele trei luni din 2028.

O inflație mai mică înseamnă scumpiri mai lente

O rată a inflației în scădere înseamnă că prețurile cresc mai încet, nu că se ieftinesc. BNR se așteaptă ca scumpirile provocate în 2026 de energie și de secetă să cântărească tot mai puțin în comparațiile cu anul anterior. Banca ia în calcul și o cerere mai slabă pentru bunuri și servicii: deficitul de cerere agregată s-ar adânci în semestrul al doilea din 2026, pe fondul corecției bugetare și al crizei energetice, iar presiunile dezinflaționiste fundamentale s-ar intensifica.

Rata anuală coborâse de la 10,42% în iunie 2026 în cursul verii, pe măsură ce efectele unor scumpiri din 2025 au ieșit din comparația cu anul precedent, în principal cele ale eliminării plafonului la energia electrică și ale majorării TVA și accizelor din iulie și august 2025. BNR arată că prețul energiei electrice și al petrolului, costul altor materii prime și eventualele măsuri pentru reducerea deficitului bugetar pot schimba evoluția estimată.

La ședința din 12 noiembrie, BNR a păstrat dobânda folosită pentru politica sa monetară la 6,50% pe an și a aprobat raportul privind inflația. Raportul este programat pentru prezentare publică pe 16 noiembrie 2026, iar explicațiile privind decizia asupra dobânzii urmează să fie publicate pe 24 noiembrie. Următoarea ședință a băncii dedicată dobânzii este programată pe 19 ianuarie 2027.