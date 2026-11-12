Bugetul pe 2027 va stabili câți bani primesc serviciile publice și investițiile plătite de stat. Ministerele au cerut cu 69 de miliarde de lei mai mult decât în „tot bugetul anterior”, potrivit surselor Profit.ro citate de publicație la 12 noiembrie 2026. Guvernul urmează să stabilească sumele pe care le va propune Parlamentului.

Cifra de 69 de miliarde de lei descrie cererile ministerelor, aflate încă în lucru. Banii pe care instituțiile îi vor putea cheltui sunt cei aprobați prin buget. Aceasta este și regula din Legea finanțelor publice.

La 12 noiembrie, ministerele încă își completau propunerile. Reperul exact al comparației de 69 de miliarde de lei și data votului final rămân neprecizate.

Cum ajung cererile în proiectul de buget

Ministerul Finanțelor, condus de Alexandru Nazare, verifică datele trimise de instituții și stabilește limitele de cheltuieli folosite apoi la proiectele lor de buget. Sunt verificate veniturile estimate, investițiile, fondurile europene, posturile și programele pentru care se cer bani, potrivit notei ministerului prezentate Guvernului.

Datele erau încă parțiale la 12 noiembrie. Ministerul Educației nu completase două programe, iar Ministerul Energiei, trei programe privind alimentarea cu energie, producția din surse regenerabile și folosirea mai eficientă a energiei în industrie. Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Educației și Academia Română nu transferaseră toate propunerile de venituri și limite de cheltuieli, arată aceeași notă.

Cu o săptămână înainte, la 5 noiembrie, Nazare anunțase că pregătirea bugetului a început și că unele instituții încărcaseră doar o parte dintre date. Ministerele au avut apoi termen până miercuri, 11 noiembrie, să introducă datele necesare estimării veniturilor și limitelor bugetare și să verifice informațiile despre investiții, fonduri europene, posturi și programe.

Ce urmează pentru sumele cerute

După ședința Guvernului, Nazare le-a cerut instituțiilor „să finalizeze transmiterea propunerilor până la 13 noiembrie” și să clarifice cu Ministerul Finanțelor programele pentru anul viitor. După completarea datelor urmează verificarea cererilor și stabilirea limitelor de cheltuieli. Suma cerută de fiecare minister poate fi astfel diferită de cea care va intra în proiectul de buget.

La stabilirea limitelor, Finanțele trebuie să țină seama de măsurile fiscale și bugetare deja aprobate. Pentru eventuale măsuri noi trebuie pregătit un proiect de act normativ. Prin urmare, taxele pe care le vor plăti oamenii nu se schimbă prin simpla depunere a cererilor de bani de către ministere.

Când ajunge proiectul la Parlament

Legea finanțelor publice prevede anual ca Ministerul Finanțelor să depună proiectele la Guvern pentru o primă analiză până la 30 septembrie și să le definitiveze până la 1 noiembrie, pe baza estimărilor economice din toamnă. Guvernul trebuie să le trimită Parlamentului cel târziu la 15 noiembrie. Pentru bugetul din 2027, instituțiile încă își completau cererile la 12 noiembrie 2026.

Parlamentul dezbate și votează bugetul. Dacă acesta nu este adoptat până la 15 decembrie 2026, legea cere Guvernului să solicite dezbaterea lui în procedură de urgență.