Bogdan Ivan anunță: România își va tripla producția de energie nucleară în 10 ani

România se pregătește pentru o extindere masivă a sectorului energetic nuclear, plănuind să își tripleze capacitățile de producție în următorul deceniu. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Bogdan Ivan, care a subliniat rolul esențial al energiei nucleare în asigurarea securității și competitivității țării.

Declarațiile au fost făcute în contextul participării oficialului român la Summitul pentru Energie Nucleară de la Paris. Potrivit Digi24, la eveniment au fost prezenți președintele Franței, Emmanuel Macron, directorul general al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA), Rafael Mariano Grossi, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, alături de alți lideri politici și din industrie.

„Energia nu mai înseamnă doar consum”

Ministrul Bogdan Ivan a explicat, într-o postare pe Facebook, importanța strategică a energiei într-un context geopolitic complex. El a arătat că energia a devenit un pilon pentru siguranță și pentru apărarea intereselor naționale.

„În estul Europei şi în zona Mării Negre, energia nu mai înseamnă doar consum. Înseamnă siguranţă, competitivitate şi puterea de a-ţi apăra interesele într-un context internaţional tot mai complicat. (…) Lumea are nevoie de tot mai multă energie. Consumăm mai mult, iar în acelaşi timp trebuie să reducem emisiile de CO2 şi să facem sistemele energetice mai stabile. Energia nucleară este una dintre puţinele surse capabile să acopere deficitul de energie curată: produce constant, la scară mare, cu emisii reduse şi are un rol esenţial în securitatea energetică. Pentru România, implicaţiile sunt directe. Suntem la graniţa estică a Uniunii Europene, într-o regiune unde volatilitatea preţurilor se simte repede, iar securitatea energetică are efecte concrete în economie”, a scris ministrul.

Reactoarele de la Cernavodă, în top mondial

România are o experiență de 60 de ani în domeniul energiei nucleare și peste 30 de ani de operare sigură și eficientă la centrala de la Cernavodă. În prezent, energia nucleară acoperă aproximativ o cincime din consumul național de electricitate. Performanța reactoarelor românești este recunoscută la nivel internațional.

„Avem cele mai performante reactoare nucleare din lume în scoreboard-ul AIEA pentru 2026, după ce Unităţile 1 şi 2 de la Cernavodă s-au clasat pe locurile 1 şi 3 la nivel mondial în indicatorii de performanţă pentru 2025, cu un factor mediu de capacitate de peste 92%”, a precizat Bogdan Ivan.

Planuri de viitor: Cernavodă și primul SMR din Europa

Extinderea capacităților nucleare este considerată o prioritate pentru consolidarea sistemului energetic național. Ministrul a detaliat proiectele care vor contribui la triplarea producției în următorii 10 ani.

„În următorii 10 ani, România aproape îşi va tripla capacităţile de producţie a energiei nucleare. De ce? Pentru că orice MW în plus din surse nucleare înseamnă mai multă securitate energetică şi mai multă competitivitate pentru ţara noastră. Pentru că, împreună cu regenerabilele, energia nucleară înseamnă libertatea de a avea un sistem energetic mai puternic, mai echilibrat şi mai robust, inclusiv în momente dificile. De aceea continuăm proiectele de la Cernavodă, prin retehnologizarea Reactorului 1 şi dezvoltarea Unităţilor 3 şi 4 cu tehnologie CANDU, iar la Doiceşti dezvoltăm primul proiect SMR din Europa. Asta înseamnă nu doar energie produsă în România, ci şi investiţii, tehnologie, locuri de muncă, lanţuri de aprovizionare şi şansa de a transforma proiecte strategice în dezvoltare reală”, a transmis Bogdan Ivan.