Bolojan cere investiții în industria alimentară după discuția cu șeful Schwarz Group

Premierul Ilie Bolojan a discutat marți cu Gerd Chrzanowski, CEO al Schwarz Group, despre atragerea de noi investiții în sectorul producției alimentare din România. Întâlnirea de la Palatul Victoria a vizat și identificarea unor soluții pentru a promova producătorii români pe piețele europene.

La discuții, șeful Guvernului a subliniat că Executivul a pregătit un pachet de stimulare economică ce include mecanisme de sprijin pentru investitori. Potrivit Digi24, din partea Guvernului au mai participat vicepremierul Marian Neacșu, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, și consilierul de stat Raul Gutin.

Ce sprijin promite Guvernul pentru investitori

Executivul a transmis că pachetul de măsuri economice este conceput pentru a încuraja dezvoltarea afacerilor în România, inclusiv în sectorul alimentar. Guvernul a comunicat oficial că sunt disponibile mai multe instrumente pentru proiectele care urmăresc creșterea capacităților de producție.

„Pachetul de stimulare economică promovat de Guvern oferă mecanisme de susținere a investițiilor, precum credite care beneficiază de garanții guvernamentale, scheme de ajutor de stat și alte facilități stabilite în acord cu normele europene”, a transmis Executivul.

Planul pentru producătorii români pe piețele externe

Un subiect important abordat la propunerea premierului a fost extinderea prezenței companiilor locale în afara granițelor. Ilie Bolojan a declarat că Guvernul este pregătit să ajute firmele românești să devină mai competitive și să acceseze piețele europene.

„Guvernul are toată deschiderea să sprijine producătorii români competitivi să-și crească capacitatea de producție și să ajungă la standardele cerute de piețele externe, însă colaborarea cu companii internaționale de anvergură le va schimba puternic abordarea”, a declarat șeful Executivului.

Digitalizarea, o altă prioritate pe agenda discuțiilor

Pe agenda întâlnirii s-au aflat și oportunitățile de investiții în domeniul digital și posibilitățile de colaborare în acest sector. Premierul a subliniat că digitalizarea și securitatea cibernetică sunt domenii de interes major pentru Guvern, având un impact direct asupra economiei naționale.

„Digitalizarea, integrarea sistemelor digitale și securitatea cibernetică sunt aspecte de interes pentru Guvern, având în vedere impactul acestora asupra bunului mers al economiei”, a afirmat Ilie Bolojan.

La finalul întâlnirii, premierul le-a mulțumit reprezentanților Schwarz Group, Gerd Chrzanowski și Christian Groh, pentru investițiile deja realizate în România. Acesta a subliniat că economia națională oferă noi oportunități pentru dezvoltarea portofoliului de proiecte pe piața locală.