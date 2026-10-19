Evaluarea Anthropic discutată de investitori pentru listarea la bursă a coborât de la 2.000 de miliarde la 1.500 de miliarde de dolari, echivalentul a 1,5 trilioane. Ajustarea este de 500 de miliarde de dolari și privește valoarea luată în calcul pentru o posibilă ofertă.

Compania americană care dezvoltă asistentul de inteligență artificială (AI) Claude pregătește o ofertă publică inițială (IPO), adică vânzarea de acțiuni către public în cadrul listării, potrivit Newsweek România. Investitorii mizează pe transformarea tehnologiei Anthropic într-o infrastructură utilizată în întreaga economie globală.

Evaluarea presupune profituri anuale de ordinul zecilor de miliarde

Pentru a susține financiar valoarea discutată, Anthropic ar trebui să ajungă, în timp, la un profit net anual cuprins între 37 și 50 de miliarde de dolari, estimează Newsweek România. Publicația compară acest nivel cu profiturile unor companii precum Apple sau Microsoft.

Veniturile au avansat de la 4,7 miliarde de dolari la 11,6 miliarde de dolari, apoi au ajuns la 16,8 miliarde de dolari în trimestrul al treilea din 2026. Ultima valoare reprezintă o creștere de 45% față de trimestrul precedent, conform cifrelor prezentate de publicație.

Veniturile măsoară însă încasările din activitate, iar profitul net este ceea ce rămâne după cheltuieli. În cazul instrumentelor AI, extinderea utilizării aduce și facturi suplimentare pentru operarea serviciului.

Fiecare utilizare a AI adaugă cheltuieli de operare

Newsweek România subliniază diferența față de programele informatice clasice: după dezvoltarea acestora, deservirea unui client suplimentar are un cost aproape nul. Pentru un serviciu precum Claude sau ChatGPT, fiecare întrebare necesită energie și putere de calcul, furnizate prin centre de date și cipuri costisitoare.

Prin urmare, majorarea veniturilor nu se transformă automat într-un avans proporțional al profitului. Cheltuielile cu energia și infrastructura continuă să însoțească utilizarea tehnologiei, inclusiv atunci când baza de clienți se extinde.

Competiția influențează prețurile serviciilor și expunerea economiilor

Newsweek România identifică trei canale prin care această cursă pentru finanțare și automatizare poate afecta consumatorii, investitorii și angajații:

La început, rivalitatea dintre Anthropic, OpenAI/Microsoft și Google ține serviciile gratuite sau ieftine: banii investitorilor acoperă o parte din costul folosirii lor de către consumatori.

Potrivit Newsweek România, fondurile de investiții și cele private de pensii, inclusiv Pilonul II, sunt expuse parțial la aceste piețe. Dacă o eventuală bulă financiară din AI s-ar sparge, valoarea economiilor investite ar putea fluctua.

Companiile care adoptă aceste tehnologii caută să își reducă prin automatizare cheltuielile cu forța de muncă. Publicația anticipează schimbări ale locurilor de muncă în următorii ani.