Bolojan dezvăluie schema ‘suveică’: 13.200 de subvenții pentru angajări, jumătate la firme de pază

Premierul Ilie Bolojan a dezvăluit o schemă prin care companiile profită de subvențiile de stat destinate angajării persoanelor vulnerabile. Un mecanism de tip „suveică” a permis firmelor să încaseze repetat ajutoare financiare pentru aceiași angajați, fără a-i integra real pe piața muncii.

În anul 2025, statul a plătit subvenții pentru angajarea a peste 13.200 de persoane din categorii cu dificultăți, cum ar fi șomerii de lungă durată sau părinții singuri. Potrivit informațiilor publicate de News.ro, verificările au scos la iveală că programul a fost deturnat de la scopul său inițial, generând abuzuri și rezultate slabe.

Cum funcționează schema „suveică”

Programul de sprijin oferă angajatorilor 2.250 de lei lunar, timp de 12 luni, pentru fiecare persoană vulnerabilă angajată, cu obligația de a menține contractul de muncă pentru cel puțin 18 luni. Analiza guvernului a arătat însă o concentrare suspectă a acestor angajări. „În 2025 a fost subvenţionată angajarea a peste 13.200 de persoane. În ce sectoare s-au făcut cele mai multe angajări? În construcţii, în industrie? Nu. Mai mult de jumătate, adică 6.816 persoane, la firmele de pază”, a transmis premierul.

Aceste companii sunt concentrate geografic în București și zonele limitrofe, Gorj și Galați. Mecanismul fraudulos este explicat chiar de șeful Executivului. „În unele cazuri, aceleaşi persoane sunt subvenţionate de mai multe ori. Practic, o persoană este angajată, firma primeşte subvenţia, iar după o perioadă raporturile de muncă încetează prin demisie. Ulterior, persoana respectivă apare angajată la o altă firmă care accesează din nou subvenţia. Astfel se creează un mecanism prin care aceleaşi persoane sunt încadrate succesiv la diferite societăţi, iar companiile accesează repetat subvenţii din bugetul asigurărilor pentru şomaj, fără să existe în realitate o integrare pe termen lung pe piaţa muncii”, a detaliat Ilie Bolojan.

Bani publici cheltuiți fără responsabilitate

Premierul a subliniat că aceste practici subminează eforturile statului de a crea o economie funcțională și de a sprijini cetățenii aflați în dificultate. „O economie construită pe baze sănătoase înseamnă, înainte de toate, reguli corecte şi bani publici cheltuiţi cu responsabilitate. Analizând cum funcţionează programele statului, am găsit abuzuri şi rezultate foarte slabe”, a scris Bolojan pe contul său de Facebook.

El a acuzat că legislația a permis apariția acestor portițe, iar instituțiile responsabile nu au intervenit la timp pentru a le stopa. „Neclarităţile din lege au permis astfel de practici, iar cei care ar fi trebuit să le observe nu şi-au făcut datoria”, a mai transmis premierul.

Măsuri cerute de Guvern pentru stoparea abuzurilor

În urma acestor constatări, Ilie Bolojan a anunțat că a cerut Ministerului Muncii să intervină de urgență pentru a corecta deficiențele programului. Obiectivul este ca fondurile publice să ajungă la companiile care creează locuri de muncă reale și sustenabile. „Nu mai putem continua să direcţionăm bani publici către mecanisme de tip „suveică” doar pentru a se lua banii de la stat. Din acest motiv, la ultima şedinţă de guvern am dispus Ministerului Muncii găsirea unor soluţii şi luarea de măsuri concrete pentru a îndrepta lucrurile legate de acest program. Şi să-i susţinem pe cei care chiar lucrează în economia reală”, a anunțat premierul.

Impactul bugetar al schemei se ridică la zeci de milioane de lei. Miza este însă mult mai mare, fiind legată de corectitudinea folosirii banilor publici. „Este vorba despre reguli corecte şi despre încrederea că banii publici sunt folosiţi exact pentru scopul pentru care au fost alocaţi”, a adăugat Ilie Bolojan.

Sursa: Observatornews