Atacurile houthi asupra aeroportului din Riad și a sediului Aramco din Dhahran afectează transportul aerian și reuniunile de investiții din Arabia Saudită. Mai multe companii aeriene au suspendat zborurile către capitală, iar organizatorii Future Investment Initiative intenționează să ofere participare la distanță, în locul prezenței la eveniment.

Aeroportul Internațional King Khalid era așteptat să rămână închis cel puțin până la 17 octombrie, potrivit relatărilor din presă menționate de DW. Summitul economic reunește în mod obișnuit lideri străini și reprezentanți importanți ai mediului de afaceri.

Atacurile de la sfârșitul săptămânii precedente au ucis peste o duzină de persoane și au rănit peste 300 la aeroport. Miercuri, gruparea houthi a anunțat că va continua să lovească aeroporturi și instalații petroliere saudite.

Întreruperile afectează sectoarele pe care se bazează Vision 2030

Arabia Saudită a lansat în urmă cu un deceniu programul de reforme economice și sociale Vision 2030, pentru a reduce dependența țării de petrol. Turismul și aviația fac parte din direcțiile de dezvoltare expuse acum atacurilor.

„Ostilitățile dintre houthi și guvernul saudit pun la încercare imaginea Riadului de stabilitate și securitate, pe fondul războiului mai amplu dintre SUA și Iran”, a declarat pentru DW Timothy E. Kaldas, director adjunct al Tahrir Institute for Middle East Policy, un centru de analiză cu sediul la Washington.

„Atacurile asupra Arabiei Saudite amenință și eforturile Riadului de diversificare a economiei”, a adăugat Kaldas. El a explicat că aceste planuri depind de percepția potențialilor turiști asupra siguranței destinației.

„Arabia Saudită urmărește o politică puternic naționalistă, «Saudi-First», menită să propulseze țara în prim-planul mondial ca putere în aviație, centru pentru inteligența artificială și destinație turistică importantă”, a declarat Simon Wolfgang Fuchs, profesor la Hebrew University of Jerusalem, pentru aceeași publicație.

În evaluarea profesorului, atacurile afectează atât aceste ambiții, cât și resursele financiare disponibile pentru realizarea lor.

Consecințele asupra evenimentelor de afaceri depășesc schimbarea formatului summitului de investiții. Potrivit CNBCTV18, atacurile au perturbat și o importantă conferință petrolieră din Riad, de la care directori din industrie și-au retras participarea.

Pauline Raabe, analistă principală la centrul de analiză Middle East Minds din Berlin, consideră că autoritățile saudite trebuie să găsească rapid o soluție care să protejeze populația și să limiteze pagubele economice și costurile de reputație. Ea vede și riscul unei pierderi de autoritate pentru Riad.

Aramco și aeroporturile rămân ținte ale campaniei houthi

Lovirea sediului companiei petroliere de stat Aramco din Dhahran este plasată marți în relatarea publicației germane. CNN datează atacul miercuri și transmite, pe baza declarațiilor autorităților saudite, că a fost vizată o clădire administrativă, unde a izbucnit un incendiu limitat.

Descrierile incendiului diferă: relatarea televiziunii americane îl prezintă drept limitat, în timp ce publicația economică indiană consemnează extinderea focului pe mai multe etaje.

Aramco este un element central al economiei saudite și al aprovizionării mondiale cu energie. În 2019, atacurile asupra instalațiilor sale au întrerupt temporar aproximativ 5% din oferta mondială de petrol.

Joi, o rachetă de croazieră a fost interceptată deasupra regiunii Medina. Regatul are și rolul de custode al locurilor sfinte ale islamului din Mecca și Medina, pe lângă poziția sa de cel mai mare exportator mondial de petrol.

Coaliția condusă de Arabia Saudită a anunțat și interceptarea a trei rachete de croazieră și a două drone îndreptate către regiunea Riad și sudul țării. Autoritățile saudite au raportat cel puțin patru persoane rănite de resturi.

Separat, coaliția a comunicat miercuri interceptarea unei rachete balistice lansate spre Riad. Houthi au revendicat atacul, susținând că au vizat aeroportul King Khalid. Gruparea a avertizat companiile internaționale de transport maritim și personalul aeroporturilor și instalațiilor petroliere să stea departe de aceste obiective.

Statele Unite, Regatul Unit, Spania și Canada și-au avertizat cetățenii să nu folosească aeroportul din Riad. Marți, Departamentul de Stat american a extins restricțiile pentru personalul guvernamental din Arabia Saudită: utilizarea oricărui aeroport din țară necesită autorizarea specială a șefului misiunii.

Presiunea economică se suprapune războiului regional

După loviturile lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului în februarie, Teheranul și, ulterior, houthi din Yemen au atacat Arabia Saudită, aliată apropiată a Washingtonului. Riadul sprijină guvernul yemenit împotriva grupării și efectuează raiduri aeriene în teritoriile controlate de aceasta.

Regatul a susținut guvernul yemenit și în războiul din perioada 2015-2022. Raabe apreciază că actuala intensificare a conflictului reflectă agravarea situației generale din Golf și că, pe termen scurt, Arabia Saudită este parte beligerantă într-o regiune afectată de război.

Michael Knights, de la compania de consultanță strategică Horizon Engage, consideră că Iranul și houthi exploatează vulnerabilitatea economică a regatului pentru a crește costul strategiei americane. În interpretarea sa, presiunea asupra unui partener regional al Washingtonului compensează dificultatea Teheranului de a modifica direct poziția Statelor Unite.

Un oficial iranian de rang înalt a descris atacurile drept parte a unei strategii de schimbare a raportului regional de putere prin vizarea infrastructurii energetice și a rutelor maritime. El a susținut că Riadul trebuie să negocieze și că atacurile vor continua dacă restricțiile saudite nu sunt ridicate.

Houthi au și un interes în relaxarea blocadei americane asupra Iranului, principalul lor susținător regional. Potrivit evaluării prezentate de publicația economică indiană, reducerea presiunii asupra Teheranului i-ar putea consolida capacitatea de a menține sprijinul politic, financiar și militar pentru grupare.

Revendicările houthi privesc și salariile, porturile și compensațiile

Două surse saudite și trei surse regionale familiarizate cu poziția Riadului au enumerat revendicările grupării:

Încetarea operațiunilor militare saudite și a restricțiilor asupra porturilor și aeroporturilor yemenite.

Introducerea unor zboruri regulate către Iran.

Reluarea plății salariilor.

Acordarea unor compensații de război.

Încetarea sprijinului saudit pentru guvernul yemenit recunoscut internațional.

Mohammed Abdulsalam, purtătorul de cuvânt houthi, a negat că gruparea acționează la ordinul Iranului. El a prezentat revendicările drept umanitare, referindu-se la eliminarea restricțiilor asupra porturilor și aeroporturilor, relaxarea restricțiilor economice și plata salariilor funcționarilor din resursele Yemenului.

Fawaz Gerges, analist la London School of Economics, apreciază că houthi se consideră într-o poziție de forță și urmăresc recunoașterea autorității lor la Sanaa, împreună cu relaxarea restricțiilor asupra Yemenului.

Pentru conducerea saudită, sursele familiarizate cu poziția Riadului descriu două riscuri: escaladarea poate extinde războiul și afecta programul de transformare economică, iar concesiile pot întări gruparea care contestă de ani de zile puterea regatului.

Abdulaziz Sager, președintele Gulf Research Center, susține că liderii saudiți consideră presiunea militară singura opțiune viabilă.

Partenerii oferă sprijin defensiv, fără intervenție terestră în Yemen

Arabia Saudită, Turcia și Pakistanul au semnat în august Acordul de apărare comună de la Mecca. Sprijinul extern anunțat pentru Riad are însă limite concrete:

Turcia și Pakistanul au oferit informații și sprijin defensiv, dar au exclus trimiterea unor trupe terestre în Yemen.

Franța și Regatul Unit au oferit sprijin defensiv limitat.

Egiptul și-a exprimat sprijinul verbal.

Statele Unite s-au arătat dispuse să furnizeze informații și asistență pentru identificarea țintelor, fără să se angajeze la lovituri directe cu forțe americane.

Kaldas consideră că Riadul valorifică simbolic relațiile cu puterile regionale pentru a proiecta imaginea unor alianțe puternice. El observă însă că atenția s-a concentrat asupra dificultății regatului de a obține sprijin militar american direct.

Președintele american a spus ulterior că ia în considerare o posibilă acțiune împotriva houthi, părând să amâne un răspuns până după alegerile americane de la jumătatea mandatului. Secretarul de stat Marco Rubio a condamnat atacurile asupra Arabiei Saudite.

Aaron David Miller, fost negociator american, explică dezechilibrul economic al confruntării prin valoarea mai mare a infrastructurii saudite față de cea houthi. În evaluarea sa, gruparea are mult mai puțin de pierdut decât regatul.

Conflictul a perturbat foaia de parcurs pentru pace și a blocat accesul la ajutor

Farea al-Muslimi, analist al Yemenului, leagă criza de destrămarea unei foi de parcurs pentru pace susținute de Arabia Saudită în 2023. Aceasta oferea houthi o cale către legitimitate politică și prevedea sprijin saudit pentru salariile din sectorul public și pentru reconstrucție.

Potrivit analistului, conflictul a perturbat acest proces, în timp ce gruparea și-a aprofundat apropierea de Iran. El avertizează asupra riscului unui război mai sângeros decât cel început în 2015 și consideră necesară unitatea statelor din Golf, în special între Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite.

Marți, Arabia Saudită a atacat un depozit de combustibil din Yemen despre care coaliția a susținut că sprijinea atacurile houthi asupra aeroporturilor, instalațiilor energetice și transportului maritim. Compania petrolieră yemenită controlată de grupare a contestat această descriere, afirmând că instalația nu conținea produse petroliere și că lovirea ei nu afecta rezervele sau aprovizionarea.

Houthi au raportat doi civili uciși și doi răniți în aceste lovituri. Coaliția saudită a susținut că avertizase populația să părăsească zona.

Miercuri, Afrah Al-Zouba, ministrul de externe al guvernului yemenit, a declarat că executivul nu urmărește negocieri sau un armistițiu cu houthi și că va continua ofensiva Dawn of Yemen.