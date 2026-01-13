Bucureștiul se menține drept principalul pol economic al României, cu salarii mai mari decât media națională și o rată a șomajului în declin, conform datelor analizate de Romania Liberă. Câștigul salarial mediu brut în Capitală a ajuns la 11.649 de lei la sfârșitul lunii octombrie 2025.

Salarii de 11.649 lei în București

La finalul lunii octombrie 2025, câștigul salarial mediu brut în București a fost de 11.649 de lei. Suma reprezintă o creștere față de nivelul de 10.810 lei înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut. Salariul mediu net s-a situat la 6.978 de lei, comparativ cu 6.573 lei în octombrie 2024.

Creșterea salarială indică o evoluție pozitivă a pieței muncii din Capitală și o capacitate mai mare a angajatorilor de a oferi salarii competitive. Diferența de aproape 800 de lei între salariul brut din 2024 și cel din 2025 reflectă, de asemenea, ajustări salariale pentru a compensa efectele inflației.

Creșterea numărului de angajați și scăderea șomajului

Numărul angajaților din București a crescut, ajungând la 1.113.924 de persoane, comparativ cu 1.101.562 în urmă cu un an. În același timp, șomajul a scăzut. Capitala a înregistrat 6.640 de șomeri, cu 2.861 mai puțini decât în octombrie 2024.

Evoluția pieței muncii din București indică o economie robustă și o cerere mare de forță de muncă. Scăderea numărului de șomeri este un indicator al creării de noi locuri de muncă și al capacității angajatorilor de a angaja forța de muncă disponibilă.

Rata șomajului a scăzut la 0,5%, de la 0,8% în urmă cu un an. Nivelul scăzut reflectă cererea de forță de muncă și competiția între angajatori.

Salariul mediu net la nivel național

Salariul mediu net la nivel național a fost de 5.492 lei în octombrie 2025, în creștere cu 49 de lei (+0,9%) față de luna precedentă. Salariul mediu net din București este cu aproximativ 1.486 lei mai mare decât media națională. Datele evidențiază disparitățile regionale în ceea ce privește veniturile.

Diferența dintre salariul mediu net din București și cel de la nivel național subliniază concentrarea activităților economice în Capitală. Această discrepanță poate determina migrația forței de muncă din alte regiuni către București, în căutarea unor oportunități de angajare mai bune.

Rolul Bucureștiului ca motor economic

Datele confirmă rolul Capitalei ca motor economic al țării, cu oportunități pentru angajați și o piață a muncii activă. Bucureștiul atrage investiții și specialiști, contribuind la creșterea economică a României și la crearea de locuri de muncă.

Este necesară abordarea inegalităților regionale, astfel încât și alte zone ale țării să beneficieze de o creștere economică sustenabilă. Investițiile în infrastructură, educație și dezvoltarea sectorului privat în afara Capitalei pot contribui la reducerea disparităților și la o distribuție mai echilibrată a prosperității.