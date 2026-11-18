Parlamentul a adoptat un proiect pentru creșterea la 50.000 de lei a limitei zilnice pentru unele încasări și plăți în numerar ale firmelor și cetățenilor, potrivit unei relatări Profit.ro din 18 noiembrie 2026. Votul nu înseamnă că firmele și clienții lor pot folosi deja noul plafon.

Schimbarea i-ar privi mai ales pe cei care plătesc sau încasează bani între o firmă și o persoană fizică: limita în vigoare este de 10.000 de lei pe zi pentru fiecare persoană. Între două persoane fizice, limita de 50.000 de lei pe zi pentru o tranzacție există deja.

Cât se poate plăti acum în numerar

Legea nr. 70/2015 stabilește plafoane diferite în funcție de cine dă și cine primește banii. Pentru operațiunile obișnuite între firme, plafonul este de 5.000 de lei; în cazul magazinelor de tip cash and carry, limita relevantă este de 10.000 de lei. Între o firmă și o persoană fizică, firma poate încasa sau plăti cel mult 10.000 de lei pe zi de la ori către aceeași persoană.

La o tranzacție între două persoane fizice, plafonul este de 50.000 de lei pe zi pentru acea tranzacție. Așadar, suma de 50.000 de lei anunțată odată cu votul nu reprezintă o majorare pentru orice plată făcută de un cetățean.

Ce ar schimba proiectul pentru firme și clienți

Textul proiectului L302/2025 prevede un plafon de 50.000 de lei pe zi pentru încasările de la un agent economic și plățile către acesta. Aceeași sumă este prevăzută pentru încasările de la o persoană fizică și plățile către ea, calculată zilnic pentru persoana respectivă. Pentru banii dați unei persoane de firmă ca avans pentru cheltuieli de serviciu, limita propusă este tot de 50.000 de lei pe zi pentru fiecare persoană.

Față de plafonul actual de 10.000 de lei în relația firmă, persoană fizică, suma propusă este de cinci ori mai mare. Proiectul interzice împărțirea unei tranzacții care depășește plafonul în mai multe încasări sau plăți în numerar doar pentru a se încadra în limită. La vânzările cu avans ori în rate către persoane fizice, încasările dintr-o zi de la aceeași persoană nu ar putea depăși, împreună, 50.000 de lei.

În prezent, legea permite plata în rate în condițiile unui contract de vânzare în rate, dar nu permite împărțirea artificială a altor plăți pentru ocolirea plafonului. Împrumuturile și alte finanțări între firme și persoane fizice se fac numai fără numerar.

De când s-ar putea folosi noua limită

Textul L302/2025 prevede intrarea în vigoare la 30 de zile după publicarea legii în Monitorul Oficial. Până atunci se aplică plafoanele actuale. Depășirea lor se sancționează, potrivit Legii nr. 70/2015, cu 25% din suma care trece peste limită, dar cu cel puțin 500 de lei amendă.

Pe aceeași temă există și proiectul Pl-x 110/2026 de la Camera Deputaților. Fișa lui arată că a fost înscris pe ordinea de zi pentru ședințele din 16 și 18 noiembrie 2026, dar afișează încă stadiul de trimitere la comisii pentru raport. Textul votat trebuie stabilit înainte ca termenul de aplicare să poată fi legat de o dată calendaristică.