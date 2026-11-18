Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), condusă de Florin Bănică, a aprobat pe 17 noiembrie 2026 încă 1.865 de ecotichete Rabla Auto pentru persoane fizice, în valoare totală de 22.728.500 de lei. Cei care primesc statutul „beneficiar aprobat pentru finanțare” au 60 de zile de la obținerea lui pentru a casa și radia mașina veche.

Ecotichetul este sprijinul acordat prin program pentru cumpărarea unui vehicul. Cele 22.728.500 de lei reprezintă valoarea întregului lot aprobat, nu suma pe care o primește fiecare persoană. Aprobarea dosarului este urmată de casarea mașinii vechi, radierea ei din circulație și trimiterea dovezilor în aplicația programului.

Cum verifică persoanele aprobate dosarul și ce fac apoi

Lista dosarelor aprobate se află pe site-ul AFM, la secțiunea „Programul Rabla Auto persoane fizice”. Pentru termenul fiecărei persoane contează ziua în care dosarul primește în aplicație statutul „beneficiar aprobat pentru finanțare”, nu ziua ședinței AFM și nici data publicării listei.

Solicitantul intră în aplicația AFM și verifică dosarul în secțiunile „Lista dosare” și „Dosarele mele”, din zona Rabla Auto persoane fizice.

Dacă apare statutul de beneficiar aprobat, solicitantul are 60 de zile de la obținerea acestuia pentru a preda mașina veche spre casare și pentru a o radia din circulație.

După casare și radiere, solicitantul încarcă în aplicație documentele care dovedesc aceste operațiuni și introduce data radierii.

Depășirea termenului de 60 de zile sau nerespectarea procedurii poate afecta obținerea sprijinului financiar. Termenul privește casarea și radierea; încărcarea documentelor este pasul care urmează după aceste operațiuni.

În octombrie fusese aprobat un alt lot

La 19 octombrie 2026, AFM aprobase 1.419 ecotichete pentru persoane fizice, în valoare de 16,297 milioane de lei. Cele 1.865 de ecotichete aprobate pe 17 noiembrie reprezintă un lot nou al programului, nu o majorare a sumei acordate persoanelor din lotul din octombrie.

Bugetul sesiunii nu arată cât revine fiecărui tip de ecotichet

AFM a afișat pentru sesiunea de înscriere din 3 noiembrie 2026 trei sume puse la dispoziție, în funcție de tipul vehiculului:

Motociclete: 15.000.000 de lei.

Vehicule cu motor electric: 94.918.000 de lei.

Vehicule cu motor termic: 190.082.000 de lei.

Acestea sunt alocările sesiunii, nu împărțirea celor 22.728.500 de lei aprobate la 17 noiembrie. Ele nu arată nici câte dintre cele 1.865 de ecotichete aprobate au revenit fiecărui tip de vehicul.