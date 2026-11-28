Ministerul Muncii a aprobat o listă nouă cu 372 de ocupații în care este semnalată lipsa de personal, aplicabilă din 11 noiembrie 2026 prin Ordinul nr. 1.714/2026. Pentru oamenii care caută de lucru sau vor să schimbe meseria, lista poate fi un reper, dar nu ține locul ofertelor de angajare.

Fiecare ocupație are o denumire și un cod prin care poate fi identificată. Lista din august avea 289 de ocupații; cea nouă are cu 83 mai multe, iar compararea celor două anexe arată că niciuna dintre ocupațiile vechi nu a fost eliminată.

Unde se verifică meseria și posturile disponibile

Pe platforma Ministerului Muncii, meseria poate fi căutată după denumire sau după cod. Pe listă se află, între altele, meserii din construcții, transport, comerț, îngrijire și servicii. Apar atât ocupații care cer pregătire, precum electrician și contabil, cât și munci pentru care există posturi fără cerință de calificare.

Prezența pe listă nu arată câte locuri sunt libere într-un județ și nici ce salariu oferă un angajator. Posturile vacante comunicate de firme sunt publicate separat de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), se actualizează în timp real și pot fi căutate inclusiv după ocupație, salariu și tipul contractului. Platforma cu ocupații deficitare nu primește direct CV-uri sau candidaturi ale lucrătorilor străini.

Ce s-a schimbat față de lista din august

Printre ocupațiile adăugate se numără administrator, contabil, dispecer, topograf, cosmetician și brancardier. Noul ordin a înlocuit lista aprobată prin Ordinul nr. 1.073/2026, publicat la 6 august. Cele 83 de poziții în plus arată extinderea listei, nu apariția a 83 de oferte de muncă.

Înaintea noii liste, un alt ordin, intrat în vigoare la 5 noiembrie, a redus unele praguri folosite la includerea ocupațiilor: de la 10 la 5 contracte de muncă încheiate cu străini și de la 10 la 5 avize de angajare. Aceste praguri privesc întocmirea listei, nu înscrierea unei persoane la un post.

Lista are și un rol pentru firmele care vor să angajeze anumite categorii de lucrători din afara Uniunii Europene. Potrivit OUG nr. 32/2026, ocupația trebuie să figureze pe listă pentru ca procedura de angajare vizată de ordonanță să poată fi începută. Includerea nu înlocuiește celelalte acte și etape ale angajării.

Cine poate cere un curs gratuit în decembrie

Pentru cei care vor să învețe o meserie, ANOFM a anunțat la 26 noiembrie 74 de cursuri care urmează să înceapă în decembrie 2026, pentru 1.249 de persoane. Formarea este gratuită pentru cei care îndeplinesc condițiile programelor, nu pentru orice persoană care găsește o meserie pe lista ocupațiilor deficitare.

Între persoanele care pot avea acces se numără șomerii și absolvenții care nu și-au găsit de lucru. ANOFM enumeră și persoane cu protecție internațională, anumite persoane străine sau apatride, persoane care nu au găsit de lucru după repatriere ori detenție și unele persoane din mediul rural înregistrate la agenție. Accesul la curs se face după informare și consiliere profesională sau după ajutorul primit de la agenție pentru găsirea unui loc de muncă.

Pentru șomerii care primesc sau nu indemnizație, ANOFM cere o cerere-tip și acte pentru înscriere: actul de studii, certificatul de naștere, actul de identitate, dovada statutului de șomer, recomandarea consilierului, declarația pentru formare și adeverința medicală. Certificatul de căsătorie se adaugă dacă este cazul. Persoana interesată se adresează agenției pentru ocuparea forței de muncă din raza domiciliului sau reședinței pentru oferta de cursuri și înscriere.