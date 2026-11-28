Numărul intrărilor în insolvență din România ar fi cu 10% mai mare în 2026 decât în 2025, a declarat Alexandra Predeanu Mehedințu, cea care conduce Atradius România. Pentru angajații și firmele din sectoarele afectate, cifra arată un risc în creștere, nu câte locuri de muncă s-au pierdut.

Managerul a spus că România s-ar afla pe locul al treilea în lume după creșterea numărului de cazuri. Comparația nu include concordatele, adică înțelegerile prin care firmele încearcă să își plătească datoriile înainte de intrarea în insolvență.

Raportul publicat de Atradius la 15 octombrie 2026 folosește cazurile înregistrate în primele trei trimestre și face o estimare pentru întregul an. Astfel, creșterea de 10% invocată de manager nu trebuie citită ca rezultat final al anului 2026. În comparațiile sale internaționale, Atradius urmărește schimbarea procentuală de la un an la altul și folosește date proprii, Macrobond și surse naționale.

În primele zece luni, numărul cazurilor a crescut cu aproape 13%

În România, statisticile Oficiului Național al Registrului Comerțului arată 6.008 intrări în insolvență de la 1 ianuarie până la 31 octombrie 2026, față de 5.318 în aceleași luni din 2025. Diferența este de 690 de cazuri, adică 12,97%. Aceasta este o comparație între două perioade deja încheiate; cifra de 10% invocată în declarație privește anul 2026 față de anul trecut, fără o perioadă precisă indicată pentru calcul.

Statistica numără deschiderea procedurii de insolvență, nu falimentele încheiate. Ea nu arată nici câți oameni lucrează la firmele vizate, nici câți au fost concediați. Prin urmare, creșterea numărului de cazuri nu poate fi transformată într-un număr de angajați care își pierd locul de muncă.

Construcțiile și transporturile au multe cazuri, dar comerțul este primul

Alexandra Predeanu Mehedințu a indicat construcțiile, transporturile și industria metalelor drept sectoare afectate. Pentru primele zece luni din 2026, statistica ONRC permite următoarea comparație între domeniile publicate:

Comerțul a avut 1.358 de intrări în insolvență.

Construcțiile au avut 1.286 de intrări în insolvență.

Transportul și depozitarea au avut 777 de intrări în insolvență.

Industria prelucrătoare a avut 645 de intrări în insolvență.

Comerțul, nu construcțiile, are cele mai multe cazuri în această împărțire. Industria metalelor nu apare ca domeniu separat în cifrele prezentate, iar cele 645 de cazuri din întreaga industrie prelucrătoare nu pot fi atribuite numai firmelor care lucrează cu metale. Pentru aceste domenii nu există în datele prezentate aceeași comparație cu primele zece luni din 2025 ca pentru totalul țării.

Clasamentul mondial nu arată riscul fiecărei firme

Managerul Atradius a plasat România după Elveția și Coreea de Sud și a pus creșterile din cele două țări în legătură cu schimbări ale legilor falimentului. Raportul Atradius din octombrie menționează schimbarea legii elvețiene din 2025. Un loc în clasamentul creșterilor procentuale nu înseamnă că România are al treilea cel mai mare număr de firme intrate în insolvență.

Pentru o firmă care vinde sau cumpără de la alte firme, creșterea cazurilor arată că riscul de neplată trebuie urmărit la partenerii săi, nu doar la nivelul întregului sector. Numărul final al intrărilor în insolvență din 2026 va permite compararea declarației despre creșterea pe întregul an cu cazurile înregistrate efectiv.