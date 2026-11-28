Curtea de Apel Constanța a lăsat definitivă, la 5 noiembrie 2026, anularea unei decizii prin care Fiscul îi ceruse fostei judecătoare Iulia-Laura Opariuc-Dan contribuția la sănătate pentru indemnizațiile primite la alegerile din 2019. Pentru alte persoane care au primit astfel de bani și decizii de plată asemănătoare, hotărârea poate fi un argument de contestare, dar nu le anulează automat datoria.

Fiscul îi stabilise contribuția la sănătate, numită CASS, în cotă de 10%, precum și sume suplimentare legate de aceasta. Înainte de a invoca hotărârea, fiecare persoană trebuie să verifice pentru ce alegeri și pentru ce activitate a primit indemnizația, fiindcă regula aplicabilă poate diferi.

De ce a fost anulată decizia de plată

Iulia-Laura Opariuc-Dan a fost președinta Biroului Electoral Județean Constanța la alegerile europarlamentare și prezidențiale din 2019. Pentru alegerile europarlamentare, articolul 16 alineatul (7) din OUG nr. 6/2019 prevedea că din indemnizațiile membrilor birourilor electorale, statisticienilor, informaticienilor, personalului tehnic auxiliar și operatorilor de calculator se plătește numai impozitul pe venit. O regulă asemănătoare se aplica indemnizațiilor de la alegerile prezidențiale din acel an, prin articolul 67 alineatul (6) din Legea nr. 370/2004, modificată prin Legea nr. 148/2019.

Fiscul a emis la 23 ianuarie 2025 Decizia nr. 35430, prin care a stabilit din oficiu contribuții sociale pentru veniturile din 2019. După contestarea ei, a urmat Decizia nr. 3204 din 4 septembrie 2025, care nu a înlăturat impunerea. Tribunalul Constanța a anulat ambele decizii prin Hotărârea nr. 829 din 30 iunie 2026, iar Curtea de Apel Constanța a respins recursurile autorităților la 5 noiembrie 2026.

Ce înseamnă hotărârea pentru alte indemnizații

Soluția privește deciziile emise pe numele fostei judecătoare. Ea nu stabilește că orice persoană plătită pentru organizarea alegerilor este scutită de contribuția la sănătate și nu șterge din evidențele Fiscului deciziile emise altora. Pentru o situație asemănătoare trebuie comparate actul de impunere, scrutinul, activitatea plătită și regula fiscală valabilă atunci.

Cota de 10% arată ce contribuție suplimentară a cerut Fiscul în acest litigiu, nu suma în lei datorată de fiecare persoană. Aceasta depinde de indemnizația pentru care a fost emisă decizia, iar eventualele sume suplimentare trebuie citite în actul primit.

Contestația se depune în 45 de zile de la comunicare

Persoana care primește o decizie de impunere pentru o indemnizație electorală are 45 de zile de la comunicarea actului pentru a-l contesta, potrivit Codului de procedură fiscală. Termenul se calculează de la comunicare, nu de la data tipărită pe decizie.

Verifică decizia, anul alegerilor și activitatea pentru care a fost plătită indemnizația.

Depune contestația în scris la organul fiscal care a emis decizia, în termenul de 45 de zile.

Indică actul contestat, motivele, regula legală invocată și dovezile privind indemnizația; trece datele de identificare și semnează contestația.

Dacă o sumă a fost plătită fără să fie datorată, restituirea ei se cere separat. Dreptul de a cere banii înapoi se prescrie în cinci ani, calculați de la 1 ianuarie a anului următor celui în care a apărut dreptul la restituire. Când un act fiscal a fost anulat definitiv după ce obligația stabilită prin el fusese achitată, contribuabilul poate cere și dobândă pentru perioada de la plată până la restituire sau compensare.