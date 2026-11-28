România a avut în noiembrie 2026 cel mai mic scor din Uniunea Europeană la întrebarea despre cheltuielile pentru cumpărături mari în următoarele 12 luni: minus 47,4 puncte procentuale, arată datele Comisiei Europene. Scorul arată așteptările celor întrebați, nu câți bani au cheltuit deja familiile.

Oamenii au fost întrebați dacă se așteaptă să cheltuiască mai mult sau mai puțin pe lucruri precum mobilă și aparate electrice în următoarele 12 luni, față de ultimele 12 luni. Întrebarea este descrisă în ghidul sondajului Comisiei. Răspunsurile nu spun câte familii vor renunța la o cumpărătură.

România are cel mai mic scor pentru cumpărături mari

În noiembrie 2026, cele două scoruri urmărite de Comisia Europeană au fost:

România: minus 47,4 puncte procentuale pentru cumpărături mari și minus 29,7 pentru încrederea consumatorilor.

Grecia: minus 43,9 puncte procentuale pentru cumpărături mari și minus 50,5 pentru încrederea consumatorilor.

Uniunea Europeană: minus 18,7 puncte procentuale pentru cumpărături mari și minus 16,5 pentru încrederea consumatorilor.

România este astfel pe ultimul loc la întrebarea despre cumpărături mari, dar pe penultimul loc la încrederea consumatorilor. Grecia are un scor mai mic la încredere.

Scorurile sunt calculate din răspunsurile oamenilor și sunt exprimate în puncte procentuale. Minus 47,4 nu înseamnă că 47,4% dintre familii nu vor cumpăra mobilă sau aparate. Comisia a ajustat seriile pentru schimbările care se repetă de la un sezon la altul.

Scorul de încredere adună răspunsurile despre situația banilor familiei în trecut și în viitor, așteptările privind economia și planurile pentru cumpărături mari, apoi face media lor. De aceea, ultimul loc la cumpărături mari nu înseamnă și ultimul loc la încredere.

Scorul României este mai slab decât acum un an

Pentru cumpărături mari, scorul României a urcat ușor față de octombrie 2026, de la minus 48,3 la minus 47,4 puncte procentuale. Față de noiembrie 2025, când era minus 40,8, scorul este însă mai mic cu 6,6 puncte. Comparațiile arată cum s-au schimbat răspunsurile, nu valoarea cumpărăturilor făcute.

În Grecia, scorul a coborât de la minus 42,3 în octombrie la minus 43,9 în noiembrie 2026, dar este peste nivelul de minus 54,7 din noiembrie 2025. Pentru întreaga Uniune Europeană, valorile au fost minus 18,3 în octombrie și minus 18,7 în noiembrie 2026, față de minus 14,7 cu un an înainte.

Încrederea consumatorilor din România a rămas la minus 29,7 puncte procentuale din octombrie până în noiembrie 2026. În același interval, scorul Greciei a trecut de la minus 48,9 la minus 50,5, iar cel al Uniunii Europene de la minus 17,3 la minus 16,5.

Prețurile din România au crescut cel mai repede în UE

Separat de sondaj, Eurostat a raportat o inflație anuală de 7% în România pentru octombrie 2026, cea mai mare din UE. Asta înseamnă că prețurile bunurilor și serviciilor de consum au fost, în medie, cu 7% mai mari decât în octombrie 2025. Următoarele rate din clasamentul UE au fost 6,1% în Lituania și 5,9% în Bulgaria.

Inflația și răspunsurile despre cumpărături descriu aceeași perioadă, dar sondajul nu stabilește că scumpirile au provocat fiecare răspuns. Comisia publică lunar acești indicatori; următorul rezultat va arăta dacă schimbarea mică din noiembrie a continuat.