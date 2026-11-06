Da, casa poate fi vândută și pentru o datorie mică, dar în executarea civilă vânzarea pentru o sumă de cel mult 10.000 de lei este permisă numai în anumite condiții. Dacă ai primit acte de la executor, verifică data primirii: contestația se depune, de regulă, în 15 zile, iar pentru oprirea licitației trebuie să ceri separat suspendarea executării.

Când poate fi vândută casa pentru o datorie mică

În executarea civilă, creditorul are nevoie de un titlu executoriu, adică un act în baza căruia poate cere recuperarea silită a banilor. Datoria trebuie să poată fi dovedită, suma să poată fi stabilită, iar termenul de plată să fi trecut. O simplă factură neplătită, fără titlu executoriu, nu permite direct vânzarea locuinței. Aceste condiții sunt prevăzute la articolele 632 și 663 din Codul de procedură civilă.

Pentru o sumă urmărită de cel mult 10.000 de lei, articolul 813 alineatul (5) permite vânzarea imobilului numai dacă debitorul nu are alte bunuri care pot fi urmărite sau acestea nu pot fi valorificate. Executorul poate începe totuși urmărirea casei dacă debitorul refuză fără motiv să dea informații despre bunurile și veniturile sale ori oferă cu bună știință informații incomplete.

Faptul că este singura locuință nu oprește automat executarea civilă. Dacă imobilul este ipotecat, creditorul care are ipoteca îl poate urmări chiar și după schimbarea proprietarului. Pentru o datorie mică garantată cu ipotecă, pragul de 10.000 de lei nu trebuie tratat ca o garanție că locuința nu poate fi vândută.

Ce faci după ce primești actele executorului

Ai dreptul să consulți dosarul de executare și să ceri executorului copii ale actelor, certificate de acesta. Păstrează plicul și dovada datei la care ai primit fiecare comunicare. Data contează atât pentru contestație, cât și pentru o eventuală cerere privind evaluarea casei.

La primirea actelor, verifică baza executării. Cere încheierea prin care instanța a permis executarea, copia titlului executoriu, somația și dovezile comunicării lor. Verifică numele debitorului, creditorul, suma cerută și data fiecărui act. În executarea civilă, aceste acte trebuie comunicate debitorului, cu excepțiile prevăzute de lege. Verifică suma și casa urmărită. Cere calculul datoriei, al dobânzilor și al cheltuielilor de executare. Acestea pot include plata executorului, a avocatului sau a expertului, publicitatea și transportul. Verifică și notarea urmăririi în cartea funciară, evidența oficială a imobilului: ea arată creditorul și suma urmărită. În cel mult 15 zile, verifică dacă ai de depus contestație. În civil, termenul curge, de regulă, de când ai aflat de actul pe care îl contești. Dacă ataci executarea în ansamblu, verifică data primirii încheierii de încuviințare ori a somației. Depui cererea la judecătoria de executare; în anumite cazuri de urmărire a unui imobil, legea permite și judecătoria locului unde se află casa. Articolul 715 stabilește termenul general. Dacă vrei să oprești licitația, cere și suspendarea. Poți depune cererea odată cu contestația sau separat, arătând motivele. Contestația singură nu oprește vânzarea. Articolul 719 reglementează suspendarea, taxa și cauțiunea fiind două sume distincte. Când primești evaluarea, verifică prețul. Dacă vrei o evaluare făcută de expert, cererea se depune în 15 zile de la comunicarea încheierii de evaluare. Verifică apoi anunțul vânzării: numărul dosarului, titlul executoriu, identificarea casei și numărul de carte funciară, prețul, ziua, ora și locul licitației. Dacă licitația a avut loc, verifică imediat ce act a emis executorul. Cere procesul-verbal al licitației și află dacă a fost emis actul de adjudecare, documentul prin care trece proprietatea la cumpărător. Până la emiterea acestui act, plata integrală a datoriei și a cheltuielilor poate opri urmărirea.

În urmărirea imobiliară civilă, somația acordă 15 zile de la primire pentru plata datoriei, a dobânzilor și a cheltuielilor. Licitația se stabilește la un termen cuprins între 20 și 40 de zile de la afișarea anunțului la locul vânzării. Acest interval nu prelungește termenul pentru contestație.

Cu cât poate scădea prețul la licitație

La primul termen, licitația pornește de la valoarea stabilită prin evaluare. Dacă nu se vinde casa, regulile de pornire se schimbă:

La al doilea termen, licitația începe de la 75% din primul preț. Dacă sunt cel puțin doi licitatori, vânzarea poate coborî sub 75%, dar nu sub 30% din primul preț.

La al treilea termen, licitația începe de la 50% din primul preț.

Cât plătești pentru contestație și suspendare

OUG nr. 80/2013, la articolele 3 și 10, stabilește taxa pentru contestația care privește o sumă de bani în funcție de valoarea bunului urmărit sau de datorie, dacă datoria este mai mică. Taxa contestației nu poate depăși 1.000 de lei. Dacă obiectul contestației nu poate fi evaluat în bani, taxa este de 100 de lei. Cererea de suspendare se taxează separat cu 50 de lei. Dacă se cere judecarea existenței datoriei înseși, se pot aplica alte reguli de taxare.

La o datorie de 8.000 de lei și o casă evaluată la 100.000 de lei, de exemplu, baza taxei contestației este datoria, adică 8.000 de lei. Pentru această bază, calculul este 355 de lei plus 5% din cei 3.000 de lei care depășesc 5.000 de lei: taxa contestației este 505 lei. Cu taxa de suspendare de 50 de lei, taxele ajung la 555 de lei.

Separat, pentru un obiect al contestației de 8.000 de lei, cauțiunea este 10%, adică 800 de lei. În acest exemplu, suma de plătit și de depus pentru taxe și cauțiune este 1.355 de lei, fără eventuale cheltuieli cu avocatul, copiile sau expertiza. Cauțiunea nu este taxa instanței.

Pentru suspendarea executării civile, cauțiunea se calculează după valoarea obiectului contestației, astfel:

Până la 10.000 de lei: 10%.

Peste 10.000 de lei și până la 100.000 de lei: 1.000 de lei plus 5% din ce depășește 10.000 de lei.

Peste 100.000 de lei și până la 1.000.000 de lei: 5.500 de lei plus 1% din ce depășește 100.000 de lei.

Peste 1.000.000 de lei: 14.500 de lei plus 0,1% din ce depășește 1.000.000 de lei.

Dacă obiectul nu poate fi evaluat în bani, cauțiunea este de 1.000 de lei. Articolul 719 prevede și cazuri în care suspendarea se dispune fără cauțiune: când titlul nu permite executarea, când înscrisul folosit a fost declarat fals în primă instanță ori când un act autentic dovedește un termen sau o amânare la plată. O persoană fizică poate cere reducerea, amânarea sau plata în rate a taxei prin ajutor public judiciar. Dacă admite definitiv contestația, instanța poate dispune restituirea proporțională a taxei, conform articolelor 42 și 45 din OUG nr. 80/2013.

Dacă instanța suspendă executarea până la judecarea contestației, suspendarea durează până la soluția primei instanțe, potrivit Deciziei nr. 2/2021 a Înaltei Curți. În apel poate fi necesară o nouă cerere de suspendare.

Ce se schimbă dacă datoria este la Fisc

Pentru executarea unei datorii fiscale a unei persoane fizice, regulile sunt diferite. Articolul 242 din Codul de procedură fiscală protejează spațiul minim în care locuiesc debitorul și familia, cu excepția datoriilor fiscale rezultate din infracțiuni. Protecția nu înseamnă că orice suprafață a casei și tot terenul din jur sunt automat ferite de urmărire.

Contestația împotriva executării fiscale se depune în 15 zile la judecătoria în raza căreia se face executarea, potrivit articolelor 260 și 261. Contestarea actului fiscal la autoritatea care l-a emis nu suspendă singură executarea. Suspendarea poate fi cerută în cadrul contestației la executare, dar suspendarea provizorie din procedura civilă nu se aplică executării fiscale.

După primirea procesului-verbal de sechestru, poți cere organului fiscal, în 15 zile, să achiți integral datoria din veniturile imobilului sau din alte venituri, în cel mult 6 luni. Articolul 244 permite această cerere, iar executarea se suspendă pe această cale numai dacă organul fiscal o aprobă. Pentru obligații fiscale de peste 500.000 de lei, nu se sechestrează bunurile a căror valoare este sub 1% din obligații.

Plata integrală poate opri vânzarea și după licitație

În executarea civilă, câștigarea licitației nu transferă singură proprietatea. Până la emiterea actului de adjudecare, debitorul sau altă persoană interesată poate depune întreaga datorie, dobânzile și celelalte sume datorate pe lângă ea, precum și cheltuielile executării. Decizia obligatorie nr. 23/2026 a Înaltei Curți cere executorului să nu mai emită actul de adjudecare dacă suma integrală a fost depusă la timp, chiar dacă persoana care a câștigat licitația a plătit deja prețul.

Cumpărătorul are cel mult 30 de zile să depună prețul, dar debitorul nu primește prin aceasta 30 de zile garantate pentru plată. Actul de adjudecare poate fi emis după plata prețului sau a avansului cerut de lege. După emiterea actului, plata integrală nu mai oprește vânzarea prin acest mecanism.

Întrebări frecvente

Se mai poate contesta licitația după emiterea actului de adjudecare?

Procesul-verbal al licitației poate fi atacat în termen de o lună de la înscrierea adjudecării în cartea funciară. Poate fi cerută și suspendarea eliberării sau împărțirii banilor obținuți din vânzare.

Poate fi urmărită o casă cumpărată cu ipotecă înscrisă de fostul proprietar?

Da. Creditorul care are ipoteca înscrisă poate urmări casa și după schimbarea proprietarului. Pentru noul proprietar există un termen special de 10 zile pentru contestație.

Ce se întâmplă dacă pierd contestația?

Instanța poate obliga contestatorul la despăgubiri. Dacă stabilește că acesta a acționat cu rea-credință, amenda judiciară este între 1.000 și 7.000 de lei.

O discuție cu creditorul oprește licitația?

Nu. Plata în rate poate fi propusă, dar creditorul privat nu are o obligație generală să o accepte. O înțelegere trebuie pusă în scris și transmisă executorului; simpla negociere nu ține locul suspendării.

Surse verificate la 6 noiembrie 2026: Codul de procedură civilă, Parlamentul României; OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, Guvernul României; Codul de procedură fiscală, Parlamentul României; deciziile nr. 23/2026 și nr. 2/2021 ale Înaltei Curți de Casație și Justiție.