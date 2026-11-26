Pentru un autoturism Euro 6 de 2.000 cmc din București, impozitul pe mașină este de 251 de lei în 2026 și ar rămâne 251 de lei în 2027 dacă proiectul local este aprobat fără schimbări. La 26 noiembrie 2026, suma pentru 2027 nu este încă stabilită prin hotărâri finale în București, Cluj-Napoca, Iași sau Timișoara.

Nu există aceeași sumă de plată pentru toate mașinile de 2.000 cmc din țară. Contează și norma de poluare, și hotărârea localității în care proprietarul are domiciliul sau sediul. Impozitul se plătește la bugetul acelei localități; pentru o mașină în leasing financiar, îl datorează persoana care o folosește în baza contractului.

Cum afli suma pentru mașina ta

Din 1 ianuarie 2026, calculul pornește de la mărimea motorului și norma de poluare, potrivit Legii nr. 239/2025, cu tabelul modificat prin OUG nr. 78/2025. Fiecare grupă de 200 cmc se înmulțește cu tariful corespunzător. Și o parte dintr-o grupă se socotește drept grupă întreagă.

Citești în cartea de identitate a vehiculului capacitatea motorului și norma de poluare. Pentru o hibridă, verifici și emisiile de CO₂. Împarți capacitatea la 200 și rotunjești în sus numărul de grupe. Alegi tariful pentru mărimea motorului și norma mașinii. Înmulțești grupele cu tariful, apoi cauți hotărârea consiliului local pentru anul de plată. Aplici majorarea sau reducerea locală, dacă există. Rotunjești numai suma finală la leu: sub 50 de bani în jos, de la 50 de bani în sus. O compari cu suma înscrisă la direcția locală de taxe.

Acestea sunt tarifele de bază pentru autoturisme, aplicate în 2026. În fiecare rând, valorile sunt în lei pentru o grupă de 200 cmc, în ordinea Non-Euro până la Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro 6 și hibridă cu emisii peste 50 g CO₂/km:

Până la 1.600 cmc: 19,5; 18,8; 17,6; 16,5; 16,2 lei.

19,5; 18,8; 17,6; 16,5; 16,2 lei. Între 1.601 și 2.000 cmc: 29,7; 28,5; 26,7; 25,1; 24,6 lei.

29,7; 28,5; 26,7; 25,1; 24,6 lei. Între 2.001 și 2.600 cmc: 92,2; 88,6; 82,8; 77,8; 76,3 lei.

92,2; 88,6; 82,8; 77,8; 76,3 lei. Între 2.601 și 3.000 cmc: 182,9; 172,8; 154,1; 151,2; 149,8 lei.

182,9; 172,8; 154,1; 151,2; 149,8 lei. De la 3.001 cmc: 319; 297,3; 294,4; 290; 275,5 lei.

De exemplu, un motor Euro 6 de 2.000 cmc are 10 grupe. Calculul de bază este 10 × 25,1 lei = 251 de lei pe an. În Timișoara, hotărârea pentru 2026 adaugă 50%, adică 125,5 lei; rezultatul de 376,5 lei se rotunjește la 377 de lei. Proiectul orașului pentru 2027 propune păstrarea acestei majorări, nu confirmă încă suma pentru anul viitor.

Cinci exemple pentru aceeași localitate

Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 514/2025 stabilește nivelurile pentru 2026. Proiectul Bucureștiului pentru 2027 propune păstrarea acelor tarife. Comparația de mai jos privește mașini Euro 6 din București, fără bonificație de plată anticipată sau reducere personală.

Motor Euro 6 2026, lei/an 2027 propus, lei/an 1.000 cmc 83 83 1.600 cmc 132 132 2.000 cmc 251 251 2.500 cmc 1.011 1.011 3.000 cmc 2.268 2.268

La 1.000 cmc, cele cinci grupe dau 5 × 16,5 lei = 82,5 lei, rotunjit la 83 de lei. La 2.500 cmc, o parte din a treisprezecea grupă se numără întreagă: 13 × 77,8 lei = 1.011,4 lei, rotunjit la 1.011 lei. Valorile din coloana pentru 2027 rămân estimări până la adoptarea hotărârii locale.

Ce este stabilit pentru 2027 în patru orașe

Consiliile locale pot adăuga o majorare de până la 100% peste nivelul de bază. Tabelul autoturismelor a fost exceptat de la indexarea generală a taxelor locale pentru 2026; pentru 2027 nu este confirmată nici o creștere identică în toată țara, nici păstrarea sumelor peste tot.

București: Hotărârea nr. 514/2025 se aplică în 2026. Proiectul publicat la 3 noiembrie 2026 păstrează tabelul pentru 2027, dar nu este încă hotărâre adoptată.

Hotărârea nr. 514/2025 se aplică în 2026. Proiectul publicat la 3 noiembrie 2026 păstrează tabelul pentru 2027, dar nu este încă hotărâre adoptată. Cluj-Napoca: Hotărârea nr. 760/2025 stabilește nivelurile din 2026. Proiectul pentru 2027 a fost în dezbatere publică între 9 și 20 noiembrie 2026; suma finală nu este confirmată.

Hotărârea nr. 760/2025 stabilește nivelurile din 2026. Proiectul pentru 2027 a fost în dezbatere publică între 9 și 20 noiembrie 2026; suma finală nu este confirmată. Iași: proiectul pentru 2027 propune 17,7 lei pe grupă pentru Euro 6 până la 1.600 cmc, față de 16,5 lei în 2026. Pentru un motor de 1.600 cmc, calculul ar urca de la 132 de lei la 8 × 17,7 lei = 141,6 lei, rotunjit la 142 de lei, numai dacă proiectul rămâne neschimbat.

proiectul pentru 2027 propune 17,7 lei pe grupă pentru Euro 6 până la 1.600 cmc, față de 16,5 lei în 2026. Pentru un motor de 1.600 cmc, calculul ar urca de la 132 de lei la 8 × 17,7 lei = 141,6 lei, rotunjit la 142 de lei, numai dacă proiectul rămâne neschimbat. Timișoara: Hotărârea nr. 719/2025 prevede majorarea locală de 50% în 2026. Proiectul nr. 667/2026 propune menținerea ei în 2027; pentru motorul Euro 6 de 2.000 cmc, cei 377 de lei rămân deocamdată o estimare pentru anul viitor.

Pentru altă localitate, suma se verifică în hotărârea consiliului local pentru 2027, după adoptare, și în evidența direcției locale de taxe. Portalul acesteia poate arăta obligația individuală. Ghișeul.ro o poate afișa dacă primăria este conectată; proiectul de hotărâre nu ține locul sumei de plată.

Ce faci după cumpărare și când plătești

Mașina cumpărată se declară la direcția locală de taxe în 30 de zile de la dobândire. Pentru identificarea ei și verificarea sumei sunt necesare cartea de identitate a vehiculului, actul de dobândire și certificatul de înmatriculare. Dacă se cere o reducere, se prezintă și actele care dovedesc dreptul la ea.

Impozitul anual se plătește în două rate egale, până la 31 martie și 30 septembrie. Pentru 2027, termenele sunt 31 martie și 30 septembrie 2027. Plata se face către bugetul local, iar direcția de taxe sau portalul ei arată suma și opțiunile de plată disponibile în localitate.

Plata integrală până la 31 martie poate aduce o bonificație de cel mult 10%, dacă hotărârea locală pentru anul respectiv o acordă. Bucureștiul, Cluj-Napoca și Timișoara au prevăzut 10% pentru 2026; procentul pentru 2027 trebuie verificat în hotărârea finală a fiecărui oraș. Pentru întârziere se aplică o majorare de 1% pentru fiecare lună sau parte de lună.

Întrebări frecvente

Se plătește impozit pentru o mașină electrică?

Da. Din 2026, impozitul de bază este de 40 de lei pe an, nu zero. Suma de plată se verifică în hotărârea locală pentru anul respectiv.

Ce reducere are o mașină hibridă?

Pentru emisii de cel mult 50 g CO₂/km, consiliul local poate reduce cu maximum 30% suma calculată după tariful pentru hibride. Bucureștiul a aprobat 30% pentru 2026 și propune același procent pentru 2027; proiectul Iași propune 10%. Peste pragul de 50 g/km se folosește tariful din ultima coloană a listei, fără această reducere.

Există reducere pentru persoanele cu handicap?

OUG nr. 9/2026 acordă o reducere de 50% pentru handicap grav și de 25% pentru handicap accentuat, pentru o singură mașină cu motor sub 2.000 cmc. Regula îi include și pe reprezentanții legali care îngrijesc o persoană cu handicap. Pentru cine nu a beneficiat anterior, reducerea începe din luna următoare depunerii actelor justificative.

Dacă vând sau radiez mașina, mai plătesc?

Vânzarea obișnuită nu șterge impozitul datorat pentru anul ei. Dacă mașina a fost cumpărată, înmatriculată și vândută în același an, OUG nr. 7/2026 stabilește un singur termen de plată, la data vânzării. Radierea se declară în 30 de zile, iar impozitul încetează de la 1 ianuarie al anului următor; dacă mașina este radiată la cerere și reînmatriculată anul următor, impozitul se datorează pentru întregul an al reînmatriculării.

O mașină foarte scumpă are doar impozitul local?

Nu. Pentru un autoturism cumpărat cu mai mult de 375.000 de lei există separat un impozit de 0,9% aplicat numai părții din prețul de achiziție care depășește acest prag.

Ce fac dacă suma trecută de primărie este greșită?

Se cere corectarea la direcția locală de taxe, cu cartea de identitate a vehiculului, actul de dobândire, certificatul de înmatriculare și dovada normei de poluare sau a reducerii cerute. Dacă suma figurează într-un act fiscal comunicat proprietarului, acesta poate depune contestație la organul care l-a emis în 45 de zile de la comunicare, conform Codului de procedură fiscală.

Surse verificate la 26 noiembrie 2026: Codul fiscal; Legea nr. 239/2025; OUG nr. 78/2025; OUG nr. 7/2026; OUG nr. 9/2026; normele de aplicare a Codului fiscal; Codul de procedură fiscală; hotărârile locale pentru 2026 și proiectele pentru 2027 publicate de București, Cluj-Napoca, Iași și Timișoara.