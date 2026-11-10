Un apartament dintr-un bloc cu repartitoare poate avea de plătit căldură chiar dacă toate caloriferele au stat închise și aparatele au înregistrat zero unități. Potrivit regulii aplicate din 1 august 2024, fiecare locuință suportă o parte din consumul comun al blocului, calculată după suprafața utilă. Suma în lei diferă de la un bloc și de la o lună la alta.

Proprietarul poate verifica suma cerând nota individuală de repartizare de la reprezentantul asociației. Aceasta arată câtă energie pentru încălzire i-a fost atribuită locuinței, în MWh, adică unități de energie, și cât costă. Cifra de pe repartitor nu este o sumă în lei.

Cât se plătește când repartitorul arată zero

Regulamentul aprobat prin Ordinul ANRE nr. 7/2024 împarte încălzirea atribuită unui apartament în două: consumul lui individual și partea lui din consumul comun. Ordinul a intrat în vigoare la 1 august 2024 și a înlocuit regulile anterioare cu același obiect. Partea comună este datorată și de locuințele deconectate de la încălzirea centralizată, inclusiv de cele prin care nu trec coloane de încălzire.

Cota fiecărui apartament din consumul comun se stabilește după suprafața lui utilă, raportată la suprafața utilă totală luată în calcul pentru bloc. Dacă un apartament are 50 m² dintr-un total de 2.500 m², partea sa este de 2%. Dacă s-ar consuma în comun 20 MWh, partea lui ar fi de 0,4 MWh; dacă un MWh ar costa 400 de lei, acea parte ar costa 160 de lei. Aceste cifre sunt ipotetice. Exemplul nu este un tarif valabil pentru toate blocurile.

Procentul din căldura blocului trecut la consum comun este stabilit lunar de firma care face repartizarea. Potrivit explicațiilor ANRE despre calcul, acesta depinde de zona de temperatură, luna de consum și câte locuințe sunt deconectate. O locuință cu zero unități este tratată, pentru calculul din acea lună, ca una deconectată, iar procentul se recalculează. Dacă toate apartamentele au zero unități, întregul consum măsurat se repartizează drept consum comun.

Ce trebuie să arate nota de repartizare

Nota individuală trebuie să arate energia atribuită apartamentului și costul ei. Pentru verificarea sumei, proprietarul urmărește consumul individual, cota din consumul comun, totalul în MWh și costul. Prețul folosit se verifică împreună cu factura furnizorului și centralizatorul blocului; prețul de 400 de lei din exemplu nu îl înlocuiește.

Pentru partea individuală, punctul de plecare este diferența dintre două citiri ale aceluiași index. De pildă, trecerea de la 180 la 240 înseamnă 60 de unități. La calcul se aplică și factori legați de montarea repartitorului, amplasarea încăperii, puterea caloriferului și, după caz, temperatura prevăzută pentru încăpere. De aceea, două calorifere cu același număr de unități pot avea contribuții diferite la suma finală.

Firma care face repartizarea pune lunar la dispoziția reprezentantului asociației nota fiecărui apartament și centralizatorul blocului. Dacă repartizarea nu pornește de la citirea aparatelor, nota trebuie să explice metoda folosită. Asociația poate cere firmei și documentația tehnică a repartitoarelor.

Cum se semnalează o sumă greșită

Verificarea pornește de la nota individuală și centralizatorul blocului. Pentru o diferență de index sau un calcul neclar, proprietarul poate cere datele citirilor, istoricul indexurilor și explicația calculului. Poate cere și factura furnizorului, datele contorului de la intrarea în bloc și copia autorizației firmei care face repartizarea.

Proprietarul cere asociației nota individuală și centralizatorul, apoi trimite firmei de repartizare o sesizare scrisă în care arată luna și suma contestată.

Firma trebuie să înregistreze sesizarea, să comunice numărul de înregistrare și să răspundă în cel mult 30 de zile calendaristice de la înregistrare. Contractul cu firma trebuie să arate cum se trimit petițiile și în ce termene se răspunde.

Pentru o plângere către ANRE privind activitatea firmei, proprietarul se adresează mai întâi firmei. La petiția către ANRE atașează răspunsul primit sau dovada că a trimis sesizarea; fără acestea, petiția poate fi clasată.

ANRE are un termen obișnuit de 30 de zile de la înregistrarea reclamației și îl poate prelungi cu încă 30 de zile, după ce anunță solicitantul. În funcție de problemă, proprietarul se poate adresa și reprezentantului asociației, compartimentului energetic al autorității locale sau instanței. ANRE verifică aspectele care țin de respectarea condițiilor autorizației firmei de repartizare.

Fotografia de mai sus este o imagine ilustrativă, din Wikimedia Commons.