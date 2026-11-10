În 2026, pensia nu crește prin indexarea generală: valoarea folosită la calculul ei rămâne 81 de lei pentru fiecare punct din decizia de pensie. Dacă ai venituri mici, poți avea dreptul la bani pentru pensie, hrană, medicamente sau energie; unele ajutoare vin fără cerere, iar pe altele trebuie să le ceri.

Cum verifici suma pensiei

Pensia brută se calculează înmulțind numărul total de puncte din decizia de pensie cu valoarea punctului de referință, numită VPR. Legea nr. 141/2025 menține VPR la 81 de lei în 2026. Nu există, așadar, o majorare generală prin indexare în acest an.

În anii în care se aplică indexarea, noua valoare a punctului pornește de la cea veche și crește cu rata medie anuală a inflației plus jumătate din creșterea reală a salariului mediu brut. Această formulă nu schimbă valoarea de 81 de lei stabilită pentru 2026. Un calcul făcut cu o rată presupusă arată doar ce s-ar întâmpla într-un exemplu, nu suma aprobată pentru plată.

Numărul total din decizie cuprinde punctele adunate pentru fiecare an și punctele de stabilitate pentru anii lucrați cu contribuții peste 25 de ani. Pentru acești ani în plus se acordă 0,50 puncte pe an între 25 și 30 de ani, 0,75 puncte pe an între 30 și 35 de ani și un punct pe an peste 35 de ani. O parte de an se calculează proporțional. La verificare folosești numărul total din decizie, nu doar punctele de stabilitate.

La 40 de puncte, de exemplu, pensia brută este 40 × 81 = 3.240 de lei. Din august 2025, pentru pensiile de peste 3.000 de lei, contribuția pentru sănătate este 10% doar din ce depășește pragul: 240 × 10% = 24 de lei. Din cei 240 de lei rămași peste prag se scad cei 24 de lei, apoi se calculează impozitul de 10% din 216 lei, adică 21,60 lei. După aceste două rețineri, rezultă 3.194,40 lei.

La o pensie brută de cel mult 3.000 de lei nu se fac aceste două rețineri. Compară rezultatul înmulțirii cu pensia brută de pe talon, nu direct cu suma primită în cont. Dacă ai primit o decizie nouă, numărul de puncte și suma stabilită oficial se verifică în acea decizie și pe talon.

Ce poate plăti casa de pensii fără cerere nouă

Indemnizația socială completează veniturile eligibile din pensii și alte drepturi până la 1.281 de lei în 2026, pentru pensionarii eligibili cu domiciliul în România. Nu este o sumă de 1.281 de lei adăugată la pensie. De exemplu, dacă veniturile luate în calcul sunt de 1.000 de lei, completarea este de 281 de lei. Dacă îndeplinești condițiile, dar completarea nu apare pe talon, cere casei teritoriale de pensii să verifice situația.

OUG nr. 23/2026 le dă pensionarilor din sistemul public și celor militari, dacă veniturile lor adunate pe lună nu depășesc 3.000 de lei, un ajutor plătit automat în două părți egale: una în mai 2026 și alta în decembrie 2026. Suma depinde de venitul care intră în fiecare interval:

Venituri de până la 1.500 de lei: ajutor de 1.000 de lei în total, din care 500 de lei în decembrie.

Venituri între 1.501 și 2.000 de lei: ajutor de 800 de lei în total, din care 400 de lei în decembrie.

Venituri între 2.001 și 3.000 de lei: ajutor de 600 de lei în total, din care 300 de lei în decembrie.

Pentru tranșa din decembrie se iau în calcul veniturile din pensii cuvenite în noiembrie 2026, inclusiv indemnizația socială. Nu depui cerere pentru acest ajutor. Actul stabilește luna plății, nu o zi anume din decembrie.

Cardul social pentru hrană are 125 de lei o dată la șase luni în perioada 2025-2027. Dintre pensionari, sunt vizați cei care au cel puțin 65 de ani și primesc indemnizație socială, conform HG nr. 70/2024. O pensie mică nu este, singură, suficientă. Banii pot fi folosiți pentru alimente sau mese calde în cele 12 luni de la încărcare; dacă te încadrezi și nu ai primit cardul, cere verificarea la casa de pensii sau la agenția județeană pentru plăți și inspecție socială.

Ce ajutoare pentru energie trebuie cerute

Ajutorul pentru încălzire, reglementat de Legea nr. 226/2021, se cere la primărie. Plafonul venitului mediu net lunar este de 2.053 de lei pentru persoana singură și de 1.386 de lei pe membru de familie. Sprijinul acoperă între 10% și 100% din valoarea folosită la calcul, în funcție de venit, fără să depășească încălzirea facturată. Valorile de referință minime sunt de 250 de lei pe lună pentru gaze, 500 de lei pentru electricitate și 320 de lei pentru combustibili solizi sau petrolieri; nu sunt sume primite automat.

Sezonul rece ține din noiembrie 2026 până în martie 2027. Pentru întregul sezon, data obișnuită de depunere a cererii a fost 15 octombrie 2026. O cerere depusă mai târziu poate da dreptul la ajutor pentru lunile rămase, dacă sunt îndeplinite condițiile. La primărie se depun cererea și declarația despre membrii familiei, venituri, bunuri și felul în care este încălzită locuința.

Suplimentul pentru energie este separat de ajutorul de încălzire și se acordă lunar, tot anul, persoanelor care îndeplinesc condițiile legii. Este de 30 de lei pentru electricitate, 10 lei pentru gaze, 10 lei pentru energie termică și 20 de lei pentru combustibili solizi sau petrolieri. Dacă electricitatea este singura sursă de energie folosită, suplimentul este de 70 de lei pe lună. Se cere tot la primărie, iar pentru ambele ajutoare poate fi depusă o singură cerere.

Primarul emite dispoziția privind încălzirea sau suplimentul în cel mult 30 de zile de la depunerea cererii și o comunică în cinci zile lucrătoare. Dacă cererea este respinsă, poți cere motivarea în scris și poți ataca dispoziția potrivit regulilor pentru actele administrative.

Tichetul electronic de energie, prevăzut de OUG nr. 35/2025 până la 31 decembrie 2026, este de 50 de lei pe lună pentru plata electricității. Poți fi eligibil dacă locuiești singur și ai cel mult 1.940 de lei venit net lunar ori dacă venitul familiei este de cel mult 1.784 de lei net pe membru. Cererea se introduce în aplicația EPIDS; dacă nu ai internet, te pot ajuta reprezentanții Poștei sau ai primăriei. Beneficiarii venitului minim de incluziune nu depun o cerere separată pentru acest tichet.

Ce drepturi mai poți verifica

HG nr. 186/2009 prevede compensarea cu 90% pentru medicamentele din sublista B eliberate pe rețetă pensionarilor ale căror venituri din pensii și indemnizație socială sunt de cel mult 2.020 lei pe lună. Procentul se aplică prețului de referință, nu neapărat prețului de vânzare din farmacie. Alte venituri nu schimbă plafonul folosit pentru acest drept.

Venitul minim de incluziune se cere la primărie. În cazul unei persoane singure care are 65 de ani sau mai mult, Legea nr. 196/2016 stabilește plafonul venitului net lunar ajustat și ajutorul maxim la 400 de lei. Ajutorul este diferența dintre plafon și venitul eligibil; dacă diferența calculată este sub 50 de lei, se acordă 50 de lei. Venitul ajustat se verifică pentru acest drept, nu se înlocuiește pur și simplu cu suma pensiei de pe talon. Dacă cererea este aprobată, dreptul începe din luna următoare înregistrării ei.

Primăria poate acorda și ajutoare de urgență sau ajutoare comunitare, dacă există o hotărâre a consiliului local și o procedură pentru ele. Suma, actele și termenul nu sunt aceleași în toate localitățile. Cere direcției de asistență socială regulamentul valabil în localitatea ta pentru 2026; pentru un ajutor local pot fi necesare cererea și o verificare socială.

Pașii de făcut, în ordine

Ia decizia de pensie și ultimul talon. Înmulțește numărul total de puncte din decizie cu 81 de lei și compară rezultatul cu suma brută de pe talon. Verifică separat venitul cerut pentru fiecare ajutor: veniturile lunare cumulate pentru plata din decembrie, venitul mediu net pentru încălzire și venitul net ajustat pentru ajutorul de incluziune. Pentru cererile de la primărie, pregătește actul de identitate, talonul de pensie, dovezile veniturilor din luna anterioară și, după caz, actele privind membrii familiei. Completează declarația cerută și pregătește informațiile despre bunuri, locuință și sistemul de încălzire, când acestea sunt necesare ajutorului solicitat. Depune la primărie cererea pentru încălzire, supliment sau venitul minim de incluziune. Pentru tichetul de electricitate, folosește EPIDS ori cere ajutor Poștei sau primăriei. Ajutorul pentru pensionari plătit în decembrie nu se cere. Dacă o decizie de pensie este greșită, o poți contesta la instanța competentă în 45 de zile de la comunicare. Păstrează decizia, talonul și anexele de calcul; decizia necontestată în termen devine definitivă.

Întrebări frecvente

Pot primi ajutor de încălzire dacă locuiesc singur și am 2.000 de lei net?

Venitul este sub plafonul de 2.053 de lei. La acest nivel, procentul este de 10%, iar suma depinde de sursa de încălzire și de consumul facturat.

Mai pot depune cererea de încălzire după 15 octombrie?

Da. Dacă îndeplinești condițiile, cererea poate aduce ajutor pentru lunile rămase din sezon, nu pentru întregul sezon început în noiembrie.

Cine primește ajutorul din decembrie la pensia de urmaș?

Ajutorul se acordă fiecărui urmaș în parte, dacă sunt îndeplinite condițiile de venit.

Restanțele de pensie pentru luni mai vechi intră în plafonul ajutorului din decembrie?

Nu. Diferențele restante pentru perioade anterioare nu se adaugă la veniturile din pensii cuvenite în noiembrie 2026 pentru acest plafon.

Surse verificate la 10 noiembrie 2026: Parlamentul României, Legea nr. 360/2023, Legea nr. 141/2025, Legea nr. 226/2021 și Legea nr. 196/2016; Guvernul României, OUG nr. 23/2026, OUG nr. 115/2023, OUG nr. 35/2025, HG nr. 70/2024 și HG nr. 186/2009; Casa Națională de Pensii Publice, datele despre valoarea punctului de referință, indemnizația socială, reținerile din pensii și contestarea deciziilor.