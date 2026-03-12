Companiile renunță la teambuildinguri scumpe pentru evenimente urbane de la 2.000 euro

Teambuildingurile mari, costisitoare și cu mult zgomot devin istorie pentru tot mai multe companii din România. Angajatorii preferă acum evenimente restrânse, organizate în oraș, care pun accent pe experiențe autentice și dezvoltarea echipei, înlocuind petrecerile clasice cu ateliere creative sau ieșiri relaxate după program.

Această schimbare de strategie este confirmată de specialiști în HR și organizare de evenimente, care, potrivit Adevărul, observă o reorientare a bugetelor către formate mai eficiente. Costurile pentru astfel de întâlniri pot porni de la aproximativ 2.000 de euro pentru evenimente scurte, cu 20-30 de persoane, și pot ajunge la 6.000-8.000 de euro sau mai mult pentru formate extinse, cu 60-100 de participanți și servicii complete.

„Evenimente-experiment” în locul petrecerilor zgomotoase

Angajații nu mai caută doar o masă bună și un decor spectaculos, ci întâlniri cu sens, unde pot avea conversații reale și se pot conecta cu colegii. Conceptul de after-work party câștigă teren, la fel ca opțiunile de catering adaptate noilor preferințe, precum meniurile fără alcool, vegetariene sau dietetice. Lavinia Pavel, managerul unui centru de evenimente și coworking, explică această transformare.

„Direcția se mută clar către experiențe de nișă, curate, cu un punct de vedere asumat. Nu doar evenimente cu mâncare bună și decor spectaculos, ci întâlniri cu sens, cu conversații reale și cu comunități bine definite. S-a încheiat perioada în care mergeai la evenimente îmbrăcat frumos, vedeai ceva și mai frumos, aplaudai, mâncai și plecai. Astăzi, oamenii caută evenimente-experiment, în care să fie implicați și să participe activ. Nu mai e confundat zgomotul cu impactul și sunt căutate experiențele care atrag atenția prin claritate, nu prin suprasolicitare. Companiile preferă tot mai mult să atragă comunități în jurul brandului, atât interne, cât și externe, pentru că publicul își dorește să aparțină și să se simtă conectat. Oamenii caută unicitate, intimitate și intenție”, a declarat Lavinia Pavel.

Bugete mai mici și activități concentrate pe dezvoltare

În 2026, prudența bugetară și investițiile în tehnologie determină multe companii să analizeze mai atent cheltuielile pentru activitățile de echipă. Mihaela Ancu, specialist în recrutare IT și fondatoare a unei companii de profil, subliniază că accentul se mută de la recreere la dezvoltarea de competențe și consolidarea coeziunii.

„Companiile aleg mai des formate organizate în oraș, cu activități precum escape room, ateliere culinare sau ateliere de meșteșuguri. Sunt preferate variantele care nu presupun deplasări lungi sau costuri de cazare. Dincolo de componenta recreativă, accentul se mută către dezvoltarea de competențe și consolidarea coeziunii în echipă. Sunt alese activități care îmbină interacțiunea socială cu învățarea structurată și care pot genera rezultate vizibile într-un timp scurt. Din perspectiva mea, formatul clasic de retreat extins este înlocuit tot mai des de evenimente mai mici, mai ușor de organizat și mai bine integrate în ritmul de lucru al echipelor”, explică specialistul.

Ce industrii adoptă noul trend și ce locații sunt la modă

Tendința este vizibilă în special în industrii precum retail, auto, IT, farma, beauty, banking și servicii financiar-contabile. Totuși, companiile din energie regenerabilă, asigurări și, în unele cazuri, IT, continuă să investească în teambuildinguri de două-trei zile, organizate atât în țară, cât și în străinătate. Cristina Belu, People & Experience Strategist, arată că firmele care și-au optimizat bugetele caută acum locații inedite, dar eficiente logistic.

„Companiile care și-au optimizat bugetele aleg variante mai eficiente logistic, organizând teambuildinguri în proximitatea orașului București. În acest context, sunt tot mai căutate locațiile de tip cramă, care combină experiențele relaxante cu activități de networking. După perioada pandemiei, au câștigat popularitate și evenimentele organizate la sediul companiilor, precum atelierele creative sau sesiunile de cooking organizate în locații specializate, acestea oferind flexibilitate, costuri controlate și interacțiune autentică între colegi”, spune Cristina Belu. Această schimbare de paradigmă deschide noi oportunități pentru București, care, deși nu are multe spații gigant pentru conferințe, compensează printr-o ofertă variată de locații flexibile și cu personalitate, aliniate noilor așteptări ale companiilor.

Sursa: Adevarul