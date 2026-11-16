În anul școlar 2026-2027, elevii care îndeplinesc condițiile pot primi 450 de lei pe lună pentru merit sau 300 de lei pentru o bursă socială ori tehnologică; o mamă minoră întoarsă la cursuri poate primi 700 de lei pe lună. Transportul public local, metropolitan și naval, metroul și trenul la clasa a II-a sunt gratuite pentru elevi, iar pentru naveta cu autobuzul județean sau între județe învecinate familia declară școlii traseul folosit.

Bursele nu se acordă tuturor elevilor. Unele cer o medie și un loc între primii elevi ai clasei, altele depind de situația familiei sau de forma de învățământ. Bursa de reziliență și bursele de excelență olimpică nu se află pe lista burselor din anul școlar 2026-2027.

Ce bursă poate primi elevul

Hotărârea Guvernului nr. 732/2025 stabilește condițiile burselor. Pentru anul școlar 2026-2027, Hotărârea nr. 738/2026 a stabilit 450 de lei lunar pentru merit și câte 300 de lei lunar pentru bursa socială și cea tehnologică. Bursa pentru mamele minore este de 700 de lei lunar.

În tabel, termenul de 1 octombrie privește dosarele sociale depuse la începutul cursurilor din 2026. Pentru celelalte burse nu se folosește automat același termen.

Bursa Cine poate primi Acte, loc și termen Merit

450 lei/lună Elevii de gimnaziu și liceu cu media de cel puțin 9,00, nota 10 la purtare și loc în primii 15% din clasă. Intră și cei cu aceeași medie ca ultimul beneficiar. Nu se depune cerere. Dirigintele propune lista; pentru clasa a V-a, după primele două perioade de cursuri. Socială, pe venit

300 lei/lună Elevii de zi din primar, gimnaziu, liceu și profesional, dacă venitul mediu net lunar pe membru de familie este sub jumătate din salariul minim net valabil la depunere. Cerere, declarație de venit, acord pentru verificarea datelor și acte despre familie. La secretariat, fizic sau online; termenul inițial a fost 1 octombrie 2026. Socială, situație familială

300 lei/lună Între alții, elevii orfani și cei aflați în plasament, fără verificarea pragului de venit. Cerere și acte care dovedesc situația familiei, fără declarația de venit. La secretariat, fizic sau online; termenul inițial a fost 1 octombrie 2026. Socială, motive medicale

300 lei/lună Elevii cu dizabilități ori afecțiuni prevăzute de reguli, inclusiv în unele situații de școlarizare în spital sau acasă. Cerere și certificat de handicap sau certificat medical tip A5, după caz. La secretariat, fizic sau online; termenul inițial a fost 1 octombrie 2026. Tehnologică

300 lei/lună Elevii din învățământul profesional de nivel 3. Repetenții sunt excluși, cu excepțiile pentru motive medicale sau trecerea din liceu în profesional. Școala stabilește beneficiarii potrivit formei de învățământ. Mame minore

700 lei/lună Elevele cu copil în întreținere care revin la școală și frecventează cursurile de zi. Cerere și certificatul de naștere al copilului, depuse la școală.

Media 9,00 singură nu garantează bursa de merit. Pentru clasa a IX-a se folosește media de admitere, iar pentru clasa a V-a media primelor două perioade de cursuri. Dirigintele propune lista fără cerere separată; pentru clasa a V-a, o face în primele 15 zile din ianuarie.

Cum se depune dosarul pentru bursa socială

La bursa pe venit, școala ia în calcul veniturile nete din ultimele 12 luni și le împarte la numărul membrilor familiei. Rezultatul trebuie să fie mai mic decât jumătate din salariul minim net valabil în ziua depunerii. În toamna lui 2026, Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava a folosit pentru dosare limita de 1.349,50 lei pentru fiecare membru; această valoare trebuie verificată la depunere, fiindcă regula națională este dată ca procent.

De exemplu, într-o familie de patru persoane care a încasat în total 4.000 de lei net în fiecare dintre ultimele 12 luni, venitul mediu lunar este tot 4.000 de lei. Împărțit la patru, înseamnă 1.000 de lei pe membru, sub pragul de 1.349,50 lei folosit în exemplul din toamna lui 2026. Familia trebuie să îndeplinească și celelalte condiții și să dovedească veniturile.

Pentru bursa pe venit, părintele sau reprezentantul legal urmează acești pași:

Completează cererea și declarația pe propria răspundere privind veniturile nete din ultimele 12 luni. Adaugă acordul pentru prelucrarea și verificarea datelor și actele care arată cine face parte din familie: certificate de naștere, acte de identitate și, după caz, acte de căsătorie, divorț, deces sau plasament. Depune dosarul la secretariatul școlii, fizic sau online. Dacă lipsește un act, îl poate adăuga în cel mult cinci zile lucrătoare de la solicitarea comisiei.

Pentru un elev orfan ori aflat în protecție specială se depun actele care dovedesc situația, nu declarația de venit. Pentru motive medicale se depune certificatul de handicap sau certificatul medical tip A5; acesta din urmă trebuie luat în evidență de medicul școlar ori de medicul de familie. Printre situațiile medicale acoperite sunt și anumite afecțiuni oncologice sau cronice care duc la școlarizare în spital ori acasă mai mult de patru săptămâni, precum și revenirea din „Școala din spital”.

La început, termenul pentru bursa socială era de 25 de zile calendaristice, calculate din ziua în care începeau cursurile. Cursurile au început la 7 septembrie 2026, astfel că termenul a fost 1 octombrie 2026. Dacă situația financiară, socială sau medicală se schimbă după această dată, familia poate cere revizuirea lunară a listei și trebuie să aducă dovezi; o cerere depusă doar târziu, fără o schimbare nouă, nu este adăugată pe listă.

Când se plătesc bursele și ce le poate opri

Școala plătește bursele pe 20 ale lunii pentru luna precedentă. Dacă 20 este o zi nelucrătoare, plata se face în ziua lucrătoare dinainte. Pentru anul școlar 2026-2027, se anunță că prima plată va avea loc pe 20 noiembrie 2026 și va include banii cuveniți pentru septembrie și octombrie; suma lunară poate depinde de câte zile de cursuri sunt.

Bursa socială se poate adăuga la cea de merit, iar bursa tehnologică se poate adăuga la amândouă. Bursa pentru mamele minore se poate cumula cu celelalte tipuri. Elevul primește însă o singură bursă socială, chiar dacă îndeplinește două condiții pentru ea. Din burse nu se rețin impozit pe venit sau contribuții sociale.

Bursele de merit și tehnologice se acordă pentru perioada cursurilor. Într-o lună cu vacanță, școala împarte cuantumul lunar la numărul zilelor lucrătoare și îl înmulțește cu zilele lucrătoare rămase după scăderea vacanței; de aceea, suma poate fi sub 450 ori 300 de lei. Bursa socială se plătește și în vacanțe, dar vara există excepții, inclusiv pentru elevi care nu au promovat, pentru anumiți corigenți cu multe absențe nemotivate, pentru absolvenți de gimnaziu neadmiși și pentru repetenți fără motiv medical.

La cel puțin 10 absențe nemotivate într-o lună, bursa de merit, socială sau tehnologică nu se plătește pentru acea lună. Dacă absențele au avut cauză medicală, actele pentru motivare trebuie prezentate în șapte zile de la întoarcerea elevului la școală; banii pot fi recuperați luna următoare.

Pe ce rute călătorește elevul gratuit

Transportul public local și metropolitan este gratuit pe tot parcursul anului școlar, pe baza unui titlu de călătorie. Elevii călătoresc gratuit și cu metroul, cu transportul naval public pe căile navigabile interioare și cu trenul, la orice categorie de tren și pe orice rută internă, la clasa a II-a. La tren, locul rezervat la clasa a II-a este gratuit; pentru clasa I, cușetă sau vagon de dormit se plătește diferența.

Pentru emiterea titlului se folosește, după mijlocul de transport, cardul național de elev, carnetul sau legitimația vizată ori o adeverință de la școală. Titlul gratuit și documentul care dovedește calitatea de elev trebuie folosite împreună.

Naveta cu autobuzul județean sau între județe învecinate are altă procedură. Au acest drept liceenii care studiază în altă localitate, dar și elevii din clasele primare și gimnaziale dacă nu pot merge la școală în localitatea unde au domiciliul. La începutul anului școlar, părintele, reprezentantul legal sau elevul major trebuia să depună solicitarea în primele cinci zile lucrătoare.

Familia depune la școală o solicitare scrisă cu numele și codul numeric personal al elevului, domiciliul, traseul dus-întors, distanța, operatorul și tipul transportului. Școala transmite datele necesare pentru navetă, iar operatorul emite lunar titlul individual gratuit, fără să ceară plata de la elev. Elevul folosește titlul împreună cu cardul de elev, carnetul vizat sau adeverința.

Când se decontează drumul și când se dă o sumă lunară

Elevul cazat la internat sau în gazdă în localitatea școlii poate primi înapoi costul a patru călătorii dus-întors pe lună și al câte unei călătorii în jurul fiecărei sărbători legale. Familia păstrează biletele sau celelalte documente de transport și le prezintă pentru decontare.

Dacă elevul învață în altă localitate și nu există transport public, cursă școlară ori transport asigurat de școală sau de autoritatea locală, poate primi o sumă lunară pentru drum. Școala întocmește lista beneficiarilor. Pentru a afla suma, valoarea pe kilometru fixată de consiliul județean se înmulțește cu distanța parcursă zilnic la dus și la întors, apoi cu câte zile de cursuri are luna. Fără valoarea pe kilometru a județului, distanță și zilele de cursuri, nu rezultă o sumă unică pentru toți elevii. Cine folosește o cursă școlară organizată de autoritatea locală nu primește și această sumă.

Unde se cere lămurirea dacă banii întârzie

Dacă bursa nu este plătită la data prevăzută, părintele poate cere în scris explicații directorului și secretariatului școlii. Pentru un titlu de navetă județeană sau interjudețeană neemis ori pentru suma de transport neplătită, sesizează școala și direcția județeană de învățământ sau inspectoratul. Pentru transportul local, metropolitan, feroviar ori naval, sesizarea se trimite operatorului și autorității care a contractat serviciul.

Întrebări frecvente

Elevul de la o școală particulară poate primi bursă de la stat?

Da, în condițiile metodologiei, dacă este școlarizat fără taxă. Înscrierea la o școală particulară nu dă singură dreptul la bursă.

Banii pentru transport intră în venitul folosit la bursa socială?

Nu. Sumele acordate pentru transportul elevului nu sunt impozitate și nu intră în venitul mediu net folosit la stabilirea bursei sociale.

Până când se plătește bursa socială în clasa a VIII-a sau a XII-a?

Pentru elevii din anii terminali, bursa socială continuă până la comunicarea rezultatelor finale. Pentru ultima lună, suma se calculează după numărul zilelor lucrătoare până la acea dată.

Se mai plătește bursa de merit sau tehnologică în perioada examenelor?

La clasele terminale, plata continuă în perioada primei sesiuni a examenelor dacă elevul se prezintă la examen.

Surse verificate la 16 noiembrie 2026: Hotărârea Guvernului nr. 732/2025 și Hotărârea nr. 738/2026 privind bursele; Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 și Legea nr. 12/2026; Ordinul Ministerului Educației nr. 3.194/2026; normele Guvernului privind transportul rutier, feroviar, cu metroul și naval al elevilor; precizările Colegiului Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava privind bursele sociale.