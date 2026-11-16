Ca să devii prosumator, alegi panourile după consumul casei, depui actele la distribuitor, primești contorul care măsoară energia în ambele sensuri și închei cu furnizorul contractul pentru energia livrată. La o investiție ipotetică de 25.000 de lei și o economie anuală netă estimată între 3.000 și 4.500 de lei, recuperarea ar dura aproximativ între 5,6 și 8,3 ani; termenul pentru casa ta depinde de consum, prețuri și costurile instalației.

Prosumatorul produce energie din surse regenerabile în primul rând pentru consum propriu și poate livra surplusul în rețea. Legea nr. 123/2012 cere ca producerea energiei să nu fie activitatea sa principală.

Alegi puterea panourilor după consumul casei

Adună consumul din ultimele 12 facturi, în kilowați-oră (kWh). Pentru o casă care a folosit 5.000 kWh într-un an, un sistem de 5 kW este un punct de plecare, nu o putere obligatorie. Instrumentul PVGIS al Comisiei Europene poate estima producția la adresa casei, în funcție de orientarea și înclinația panourilor.

Împarte consumul anual la producția anuală estimată de PVGIS pentru fiecare kilowatt instalat. Verifică apoi împreună cu instalatorul cât curent folosești ziua, când produc panourile: energia consumată direct în casă valorează mai mult în calculul economiei decât cea livrată în rețea.

3 kW: reper pentru un consum între aproximativ 2.500 și 3.500 kWh pe an.

5 kW: reper pentru un consum între aproximativ 4.500 și 6.000 kWh pe an.

Între 8 și 10 kW: reper pentru o casă cu un consum mult mai mare.

Acestea sunt repere de alegere, nu praguri din lege. O ofertă comercială din octombrie 2026 indica, pentru sisteme conectate la rețea, cu montaj și TVA, dar fără baterie, între aproximativ 10.500 și 16.000 de lei la 3 kW, între 14.500 și 20.000 de lei la 5 kW și între 23.000 și 35.000 de lei la 10 kW. Prețul cerut pentru casa ta poate include în plus lucrări la acoperiș, la instalația electrică sau la racordare; bateria se bugetează separat.

Depui actele și obții certificatul de prosumator

Distribuitorul se ocupă de racordare, contor și certificatul care arată că instalația poate livra energie în rețea. Furnizorul este firma care îți vinde curentul și decontează energia livrată. Pentru o casă deja racordată, procedura aprobată prin Ordinul ANRE nr. 19/2022 permite trimiterea notificării direct la distribuitor, printr-un împuternicit sau, pentru clientul casnic, prin furnizor.

Verifici consumul din facturi, estimezi producția pentru adresa casei și ceri instalatorului soluția tehnică și un preț complet. Verifici la distribuitor dacă racordarea existentă trebuie schimbată. Pentru un loc nou, depui cererea de racordare și aștepți avizul tehnic înainte de etapele care depind de el. Montezi instalația și trimiți notificarea și dosarul tehnic. Dacă racordarea existentă nu trebuie schimbată, certificatul poate fi actualizat fără un nou aviz tehnic de racordare. Depui actele de recepție și verificare. Distribuitorul montează sau schimbă contorul, apoi se fac probele. Primești certificatul de racordare emis ori actualizat cu mențiunea de prosumator. Închei cu același furnizor contractele pentru energia consumată și pentru cea livrată; la cel mult 200 kW pe loc de consum, ceri compensarea cantităților. Verifici prima factură: cantitatea luată din rețea, cantitatea livrată, prețul folosit la decontare și suma rămasă.

Pentru cerere sau notificare, pregătești actul de identitate ori actele firmei, dovada dreptului de proprietate sau de folosință și, dacă există deja, avizul tehnic și certificatul de racordare. Cererea poate fi transmisă fizic, prin poștă, e-mail sau platforma distribuitorului.

După montaj, în dosarul tehnic se pun, după caz, actele de testare, certificatele de conformitate, fișele tehnice ale invertorului, panourilor și bateriei, dacă există, buletinul de verificare a prizei de pământ și procesul-verbal de recepție. Mai trebuie schema electrică în care apar legăturile, protecțiile și reglajele. Instalatorul poate pregăti actele tehnice, dar păstrează copii pentru probe și pentru eventuale corecturi cerute de distribuitor.

Dacă distribuitorul cere schimbarea racordării sau creșterea puterii aprobate, solicită soluția tehnică și costul lucrărilor înainte să consideri oferta de panouri drept cost final. Dacă lipsesc acte, ai cel mult șase luni de la cererea de completare ca să le depui; altfel, cererea este clasată. Distribuitorul plătește contorul necesar măsurării în ambele sensuri și citirea lui, nu toate lucrările de racordare.

Pentru o casă deja racordată și o notificare completă, distribuitorul are cel mult două zile lucrătoare să verifice actele și cel mult cinci zile lucrătoare să monteze ori să schimbe contorul. Procedura prevede și o perioadă de probe de cel mult cinci zile, apoi cel mult trei zile lucrătoare pentru actualizarea certificatului după procesul-verbal și cel mult două zile lucrătoare pentru punerea finală sub tensiune. Pentru un loc nou, avizul tehnic de racordare are termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la dosarul complet; lucrările necesare pot lungi drumul până la prima factură de prosumator.

Calculezi economia din prima factură

Separă energia produsă și folosită pe loc de energia luată din rețea și de cea trimisă în rețea. Metodologia aprobată prin Ordinul ANRE nr. 67/2026, aplicată din 13 noiembrie 2026, face calculul lunar. La cel mult 200 kW pe loc de consum, cantitatea compensată este cea mai mică dintre energia luată din rețea și cea livrată; ce rămâne din energia livrată este excedentul. La puteri mai mari de 200 kW, dar de cel mult 400 kW, decontarea se face în bani, la prețul pieței.

Într-o lună de exemplu, panourile produc 500 kWh. Casa folosește direct 180 kWh, ia din rețea 270 kWh și livrează 320 kWh. Din energia livrată se compensează 270 kWh, iar 50 kWh rămân excedent.

Presupunem un preț final de 1,30 lei/kWh pentru curentul cumpărat și un preț de decontare de 0,70 lei/kWh pentru curentul livrat. Folosirea directă a celor 180 kWh evită un cost de 234 de lei. Cei 270 kWh compensați valorează 189 de lei, iar excedentul de 50 kWh valorează 35 de lei. Beneficiul brut orientativ al lunii este astfel 234 + 189 + 35 = 458 de lei.

Pe factura din acest exemplu trebuie urmărite distinct cei 270 kWh luați din rețea, cei 320 kWh livrați, cantitatea compensată și valoarea excedentului. Cei 458 de lei nu sunt o plată automată în cont și nici suma garantată scăzută din factură. Energia livrată este decontată la prețul stabilit pentru energia activă, nu la prețul final al unei unități cumpărate; pentru energia luată din rețea pot rămâne tarife, taxe și costuri fixe.

Dacă o persoană fizică are o instalație de cel mult 27 kW, furnizorul face actele de achiziție și decontare, iar prosumatorul nu emite factură. Valoarea excedentului poate fi folosită și pentru facturi de curent de la alte locuri de consum sau pentru gaze, numai la același furnizor, dacă alegerea este păstrată cel puțin 12 luni. Regulile noi se aplică și contractelor existente; pentru anumite solduri din perioada anterioară, furnizorul are cel mult 40 de zile lucrătoare de la 13 noiembrie 2026 pentru plata ori alocarea prevăzută de metodologie.

Estimezi în câți ani recuperezi banii

Pornești de la costul complet al panourilor, montajului și lucrărilor necesare. Scazi doar un ajutor aprobat, apoi împarți suma rămasă la economia anuală netă: economia din cele 12 luni, din care scazi întreținerea și banii puși deoparte pentru eventuale înlocuiri. Exemplul lunar de 458 de lei nu se înmulțește automat cu 12, fiindcă producția și consumul diferă de la o lună la alta.

La o investiție ipotetică de 25.000 de lei, fără subvenție, și o economie anuală netă estimată la 3.000 de lei, calculul este 25.000 ÷ 3.000 = aproximativ 8,3 ani. Dacă economia netă ar fi 4.500 de lei pe an, calculul ar fi 25.000 ÷ 4.500 = aproximativ 5,6 ani. Ambele economii anuale sunt ipoteze: refaci estimarea cu producția PVGIS pentru adresa ta, consumul din timpul zilei, prețurile din contract, costul final al lucrării și cheltuielile viitoare.

Recalculezi dacă adaugi o baterie

Bateria mută spre seară o parte din energia care altfel ar fi livrată în rețea, dar mărește investiția și pierde energie la încărcare și descărcare. Într-un model tehnic NREL, o eficiență de 85% înseamnă că din 300 kWh încărcați pot fi folosiți ulterior aproximativ 255 kWh. Este o ipoteză de calcul, nu randamentul garantat al oricărei baterii.

La prețurile din exemplul lunar, folosirea în casă a celor 255 kWh ar evita o plată de 331,50 lei. Dacă cei 300 kWh ar fi fost livrați în rețea la 0,70 lei/kWh, ar fi valorat 210 lei. Avantajul suplimentar al bateriei ar fi de 121,50 lei în acea lună, înainte de prețul bateriei, întreținere și uzură. Pentru amortizare, adaugi costul bateriei la investiție și numai acest câștig suplimentar la economia anuală.

Ghidul de finanțare din 2026 pentru baterii se adresează prosumatorilor existenți și nu plătește panouri noi. Prevede cel mult 75% din cheltuielile eligibile, fără a depăși 15.000 de lei, pentru o baterie de minimum 10 kWh. Din investiție scazi ajutorul numai după aprobare, nu plafonul maxim trecut în ghid.

Întrebări frecvente

Am nevoie de certificat pentru panouri sub 800 W?

Dacă instalația nu livrează energie în rețea, nu ai nevoie de certificare ca prosumator, dar notifici distribuitorul. Dacă vrei să livrezi energie, urmezi procedura de racordare și certificare.

Am curent de la panouri când cade rețeaua?

Statutul de prosumator și contorul care măsoară în ambele sensuri nu asigură singure curent în timpul unei pene. Verifică împreună cu instalatorul dacă bateria și echipamentele alese pot alimenta casa separat de rețea.

Pot monta singur instalația?

Pentru livrarea energiei în rețea sunt necesare acte tehnice, verificări, probe și certificare. Un montaj greșit poate provoca perturbații, incendii sau accidente.

Plătesc impozit pentru surplusul vândut?

Persoanele fizice sunt scutite de obligațiile fiscale pentru energia produsă și folosită în casă și pentru excedentul vândut furnizorului. Regula nu se extinde automat la firme.

Unde reclam o problemă cu factura sau contorul?

Trimiți întâi o reclamație scrisă furnizorului sau distribuitorului și păstrezi dovada. Dacă problema rămâne, poți depune petiție la ANRE; termenul standard de răspuns este de 30 de zile și poate fi prelungit cu încă 30 de zile, cu informarea ta.

Până când se aplică compensarea cantităților?

Mecanismul este prevăzut până la 31 decembrie 2030. Furnizorul trebuie să informeze prosumatorii cu cel puțin 60 de zile înainte de încetarea lui.

Surse verificate la 16 noiembrie 2026: Legea nr. 123/2012; ordinele ANRE nr. 19/2022 și nr. 67/2026; explicațiile ANRE despre panourile sub 800 W și petiții; instrumentul PVGIS al Comisiei Europene; oferta comercială Greenlead din 13 octombrie 2026; modelul NREL pentru baterii; ghidul Ministerului Mediului pentru finanțarea bateriilor din 2026.