Ca să anulezi un abonament online, trimiți firmei cererea de încetare și păstrezi dovada; dacă debitările continuă, anunți separat banca. Poți cere banii înapoi dacă te retragi, de regulă în 14 zile de la încheierea contractului de servicii, dar simpla anulare nu îți aduce automat rambursarea.

Ghidul privește persoanele fizice care au cumpărat un abonament prin internet de la o firmă. Încetarea abonamentului, oprirea plăților și recuperarea banilor sunt demersuri diferite: o cerere către bancă nu ține locul celei trimise firmei.

Cum anulezi abonamentul și păstrezi dovada

Verifici contractul, mesajul de confirmare și contul în care ai cumpărat abonamentul. Cauți durata, data reînnoirii, condițiile de încetare și locul unde se trimite cererea. Dacă ai cumpărat printr-o platformă, intri și în contul acelei platforme, cauți abonamentul și verifici opțiunea de anulare afișată acolo. Trimiți o cerere scrisă pe canalul indicat în contract sau în cont. Identifici abonamentul și spui clar dacă te retragi în termenul legal sau ceri încetarea obișnuită. Soliciți confirmarea datei de încetare și oprirea debitărilor viitoare. Păstrezi contractul, confirmarea cumpărării, cererea de anulare, răspunsul firmei, capturile de ecran, factura sau chitanța și extrasul care arată plățile. Dacă ai folosit o opțiune din contul platformei, păstrezi și confirmarea afișată ori primită prin e-mail. Dacă firma ia bani după anulare, îi trimiți o reclamație scrisă cu datele plăților și suma cerută înapoi. Anunți separat banca, ceri oprirea plăților viitoare și contești tranzacțiile pe care le consideri neautorizate. Dacă firma nu rezolvă reclamația, trimiți sesizarea și dovezile la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC).

Poți scrie firmei astfel: „Cer încetarea abonamentului asociat contului [identificarea contului], oprirea debitărilor viitoare și confirmarea datei de încetare. Cer restituirea plății din [data], în valoare de [suma], deoarece [motivul].” Dacă ești în perioada legală de retragere, înlocuiești cererea de încetare obișnuită cu „Mă retrag din contractul încheiat la [data]”. Păstrezi mesajul trimis și dovada primirii.

Când poți primi banii înapoi

OUG nr. 34/2014 îți dă, ca regulă, 14 zile pentru retragerea dintr-un contract de servicii încheiat online, calculate de la încheierea lui. Poți folosi formularul firmei sau un mesaj din care reiese limpede că te retragi. Trebuie să poți dovedi că l-ai transmis în termen; perioada nu începe din nou la fiecare plată lunară sau reînnoire automată.

Dacă firma nu te-a informat despre dreptul de retragere, termenul se prelungește cu 12 luni după cele 14 zile inițiale. După o retragere valabilă, firma trebuie să restituie suma datorată în cel mult 14 zile, de regulă prin aceeași metodă de plată.

Dacă ai cerut expres începerea serviciului înainte de expirarea perioadei de retragere, poți datora partea deja furnizată. La un abonament de 14 zile plătit cu 140 de lei, de exemplu, retragerea după trei zile de serviciu furnizat înseamnă 140 × 3 ÷ 14 = 30 de lei pentru partea folosită. Din cei 140 de lei ar rămâne 110 lei de rambursat, dacă sunt îndeplinite condițiile legale. Pentru alt abonament, calculul pornește de la prețul și partea de serviciu prevăzute în acel contract.

Dreptul de retragere se poate pierde dacă serviciul a fost prestat integral în perioada respectivă, după ce ai cerut expres să înceapă și ai acceptat pierderea dreptului. Pentru un joc sau alt conținut digital livrat fără suport material, contează și acordul expres pentru începerea furnizării, confirmarea că pierzi dreptul de retragere și confirmarea contractului transmisă de firmă.

După expirarea dreptului de retragere, anularea obișnuită nu obligă automat firma să restituie perioada deja plătită. Verifici ce prevede contractul și ce ți s-a promis la cumpărare. Firma trebuia să îți arate înainte de contract cât durează abonamentul, dacă se prelungește automat și cum poate fi încheiat. O clauză standard care face încetarea excesiv de grea, cere o sumă fixă la plecare sau lasă prea puțin timp pentru refuzul prelungirii poate fi contestată ca abuzivă; acest lucru se verifică pentru fiecare contract.

Ce faci dacă nu găsești opțiunea de retragere

Pentru contractele încheiate printr-o interfață online, din 19 iunie 2026 firma trebuie să ofere o funcție online vizibilă de retragere cât timp mai există acest drept. Funcția trebuie să permită identificarea ta și a contractului, iar firma trebuie să confirme primirea cererii, cu data și ora.

Această funcție privește retragerea legală, nu orice anulare făcută mai târziu. Dacă opțiunea lipsește sau perioada de retragere a trecut, folosești canalul de încetare din contract și păstrezi mesajul. Faci capturi de ecran dacă opțiunea lipsește ori nu poți termina cererea.

Cum oprești și contești debitările

Blocarea cardului sau respingerea unei plăți nu încheie abonamentul. Legea nr. 209/2019 permite retragerea acordului pentru o serie de plăți viitoare; după retragerea acordului, plățile viitoare din acea serie sunt neautorizate. Comunici băncii data anulării, dovada trimiterii cererii și tranzacțiile contestate.

Poți scrie băncii: „Retrag acordul pentru plățile viitoare către [comerciant]. Contest plata din [data], de [suma], efectuată după cererea mea de anulare din [data], și atașez dovezile.” Trimiți firmei separat cererea de încetare, chiar dacă ai cerut băncii oprirea plăților.

O plată neautorizată trebuie semnalată fără întârziere nejustificată și, ca regulă, în cel mult 13 luni de la debitare. Banca sau prestatorul de plăți trebuie să o ramburseze imediat ori cel târziu la sfârșitul următoarei zile lucrătoare, în condițiile legii; există o excepție pentru suspiciunea rezonabilă de fraudă comunicată autorității competente. La o plângere privind serviciile de plată, răspunsul vine în 15 zile lucrătoare sau, în situații excepționale, în cel mult 35 de zile lucrătoare.

Un abonament pe care ai uitat să îl anulezi nu face automat neautorizată plata de la reînnoire. Pentru o plată autorizată a cărei sumă nu era cunoscută dinainte și care depășește ce te puteai aștepta în mod rezonabil să plătești, poți cere rambursarea în opt săptămâni de la debitare. Banca trebuie să răspundă în zece zile lucrătoare. Aceste reguli nu promit recuperarea oricărei plăți recurente.

Cum reclami firma la ANPC

În reclamația către firmă treci abonamentul, data cererii de anulare, plățile contestate și suma solicitată. Atașezi dovada cererii și documentele de plată. Procedura ANPC îndrumă consumatorul să încerce mai întâi rezolvarea cu firma sau prin soluționarea alternativă a litigiilor.

Dacă problema rămâne nerezolvată, poți trimite sesizarea la ANPC prin formularul online, prin e-mail sau prin poștă, către comisariatul teritorial competent. Manualul formularului online ANPC cere datele tale și ale comerciantului, data și modul cumpărării, precum și ce soliciți. Încarci cel puțin un document justificativ, cum ar fi contractul, factura ori chitanța; adaugi mesajele, capturile, extrasul și răspunsul firmei care susțin reclamația.

ANPC trebuie să răspundă în 30 de zile de la înregistrarea petiției. Dacă trebuie făcută o cercetare mai amplă, la termen se pot adăuga cel mult 15 zile, cu înștiințare făcută înainte. Autoritatea poate controla firma și dispune măsuri, dar depunerea reclamației nu garantează restituirea fiecărei sume cerute.

Întrebări frecvente

Pot încerca o rezolvare fără proces?

Procedura ANPC de soluționare alternativă a litigiilor este gratuită și voluntară. De regulă, trebuie să fi contactat mai întâi firma; cererea se depune în cel mult un an de la reclamația către firmă sau de la faptă.

Ce regulă se aplică abonamentului de telefon, internet sau televiziune?

Pentru un contract cu perioadă fixă urmată de prelungire automată, regula specială din OUG nr. 111/2011 permite încetarea oricând în perioada de prelungire, cu notificare trimisă cu cel mult 30 de zile în avans. Plătești doar serviciul din perioada de notificare, fără penalitate de reziliere.

Ce fac dacă firma este din alt stat al Uniunii Europene?

Centrul European al Consumatorilor din România poate oferi gratuit sprijin pentru o rezolvare amiabilă a litigiului cu o firmă din UE. Centrul nu poate obliga firma să accepte soluția.

Trebuie să accept o taxă fixă de anulare?

Nu orice sumă trecută în contract este automat valabilă. Legea nr. 193/2000 permite contestarea unei clauze standard care creează un dezechilibru semnificativ în paguba consumatorului, inclusiv a unei sume fixe impuse la încetare; situația se analizează pentru contractul respectiv.

Surse verificate la 16 noiembrie 2026: OUG nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor; OUG nr. 18/2026 privind funcția online de retragere; Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată; Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive; OUG nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice; OG nr. 27/2002 privind petițiile; HG nr. 700/2012 privind ANPC; procedura și manualul ANPC pentru reclamațiile consumatorilor; procedura ANPC de soluționare alternativă a litigiilor; raportul ANPC pentru 2024.