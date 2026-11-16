În sondajul Storia publicat în octombrie 2026, 64% dintre studenții care au căutat chirie au indicat banii părinților ca sursă pentru plata locuinței, față de 76% în 2025. Pentru familiile care îi ajută, suma de pus deoparte nu se oprește la chirie: întreținerea se plătește separat.

Cel mai des, studenții chestionați au indicat un buget de chirie între 201 și 300 de euro pe lună: 37% au ales acest interval. Alți 33% au indicat între 301 și 400 de euro. Acestea sunt sumele pe care spun că le pot plăti, nu chirii deja plătite.

În același sondaj, 27% dintre studenții care căutau chirie au spus că nu au avut opțiunea unui loc la cămin. În comparația publicată de Storia, ponderea era de 12% în 2025. Cifra descrie răspunsurile studenților, nu numărul de locuri disponibile în cămine.

Bugetul de chirie nu acoperă toate cheltuielile

Storia precizează că intervalele de buget nu includ întreținerea locuinței. La calculul banilor necesari unui student se adaugă și mâncarea și transportul, cheltuieli menționate în relatarea Observator News din 16 noiembrie 2026. Prin urmare, un buget declarat de 300 de euro pentru chirie nu reprezintă costul lunar complet al vieții de student.

În 2025, intervalul indicat cel mai des pentru chirie era între 301 și 400 de euro, ales atunci de 39% dintre studenții chestionați. În 2026, cel mai frecvent răspuns a coborât în intervalul între 201 și 300 de euro. Sondajul nu spune însă dacă, atunci când mai mulți studenți împart o locuință, suma declarată este bugetul fiecăruia sau chiria pentru întreaga locuință.

Salariul și bursa pot completa banii primiți de acasă

Pe lângă cei 64% care au menționat ajutorul părinților, 36% dintre studenții chestionați au indicat propriul salariu pentru plata chiriei, iar 16% au indicat bursa, potrivit Storia. Răspunsurile privind sursele de bani nu trebuie citite ca grupuri separate: un student poate folosi mai mult de o sursă.

În privința locuirii, 43% au spus că vor sta singuri în locuința închiriată, 31% cu un prieten sau o prietenă, iar 16% cu partenerul sau partenera. Aceste răspunsuri arată câți iau în calcul împărțirea locuinței, dar nu stabilesc cât ar plăti fiecare.

Creșterea privind căminele nu arată câte cereri au fost respinse

Procentul de 27% se referă la studenți care au căutat chirie și au declarat că nu au avut opțiunea unui loc în cămin. Nu înseamnă că 27% dintre toți studenții din România au cerut un loc și au fost respinși. Storia folosește aceeași descriere a indicatorului pentru 2025 și 2026, dar nu publică întrebarea integrală și felul în care au fost alcătuite grupurile de studenți din fiecare an.

Chestionarul a fost disponibil online pe Storia și OLX Imobiliare între 17 august și 30 septembrie 2026. A strâns 12.068 de răspunsuri la nivel național, de la toate persoanele participante, nu numai de la studenți. Numărul separat al studenților și orașele din care au răspuns nu sunt precizate, așa că procentele nu pot fi folosite drept cifre pentru București.