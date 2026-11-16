În România, 27% dintre persoanele intervievate au spus că, din cauza scumpirii energiei, s-au îndatorat, au cerut ajutor financiar sau au amânat plata unei facturi la energie, arată sondajul publicat de Banca Europeană de Investiții la 5 noiembrie 2026. La nivelul Uniunii Europene, proporția este de 16%.

Diferența este de 11 puncte procentuale. Rezultatul arată cât de des costul energiei a ajuns să apese asupra banilor disponibili pentru plată, dincolo de reducerea altor cheltuieli.

Cei 27% nu sunt doar oameni care au amânat factura

Sondajul pune laolaltă trei situații: oameni care au intrat în datorii, oameni care au cerut sprijin financiar și oameni care au plătit mai târziu o factură la energie. Prin urmare, cifra de 27% nu înseamnă că tot atâția au facturi restante sau că toți au luat un împrumut.

Procentul se referă la persoanele care au răspuns la sondaj, nu doar la cele care au declarat separat că le-a scăzut puterea de cumpărare. Aceeași întrebare a dat un rezultat de 16% pentru UE, potrivit rezultatelor europene publicate de bancă.

Mai mulți respondenți din România au redus cheltuielile de bază

În același sondaj, 80% dintre respondenții din România au spus că prețurile mai mari la energie le-au redus puterea de cumpărare în ultimele 12 luni. La nivelul UE, răspunsul a fost dat de 60% dintre participanți. Comparația privește ce au declarat oamenii, nu o măsurare a banilor rămași în fiecare gospodărie.

În România, 55% au spus că au cheltuit mai puțin pentru alimente sau sănătate, față de 38% în UE. Alte 47% dintre persoanele intervievate în România au renunțat, din cauza prețurilor energiei, la o scurtă călătorie, la o vacanță ori la o vizită la rude sau prieteni.

Răspunsurile arată că aceeași scumpire a fost legată de alegeri diferite în bugetul familiei: unii au redus cheltuieli, iar alții au ajuns să ceară bani sau să amâne o plată. Procentele nu se adună pentru a obține un total al persoanelor afectate, deoarece un respondent putea trece prin mai mult de una dintre aceste situații.

Comparația este cu UE în august 2026, nu cu anii trecuți

Sondajul a fost făcut de Ipsos bva pentru Banca Europeană de Investiții între 3 și 25 august 2026. Au răspuns 23.000 de persoane de cel puțin 16 ani din toate cele 27 de state ale UE, dintre care 1.000 din România. Rezultatele au fost ajustate pentru a reprezenta populația fiecărei țări.

Pentru cei 27% care au raportat datorii, ajutor financiar sau amânarea unei facturi, comparația publicată este cu rezultatul UE din aceeași ediție a sondajului. Cifra nu arată dacă situația din România s-a îmbunătățit ori s-a înrăutățit față de 2022.

Banca explică și de ce alte rezultate din edițiile 2022 și 2026 cer prudență: întrebările despre beneficiile schimbării surselor de energie au fost formulate diferit. La acele întrebări poate fi comparat beneficiul aflat pe primul loc în fiecare țară, nu procentul persoanelor care l-au ales.