Pensia de urmaș nu are o sumă fixă: un urmaș primește 50%, doi primesc împreună 75%, iar cel puțin trei primesc împreună 100% din pensia folosită ca bază pentru persoana decedată. În 2026, la o bază de 4.200 de lei, de exemplu, sumele sunt 2.100 de lei pentru un urmaș, 3.150 de lei în total pentru doi sau 4.200 de lei în total pentru cel puțin trei. Partea fiecăruia depinde de numărul persoanelor care au dreptul la pensie și de decizia casei de pensii.

Din ce sumă se calculează pensia de urmaș

Baza nu este pensia medie din România. Se folosește pensia pentru limită de vârstă pe care persoana decedată o primea sau la care ar fi avut dreptul. Dacă a murit înainte de îndeplinirea condițiilor pentru această pensie, baza este pensia de invaliditate de gradul I, primită sau calculată pentru ea. Aceeași regulă se folosește dacă persoana primea pensie anticipată ori pensie de invaliditate de gradul II sau III.

Legea nr. 360/2023, aplicată din 1 septembrie 2024, stabilește calculul pensiei din numărul total de puncte și valoarea unui punct. În 2026, valoarea punctului de referință este de 81 de lei. Casa de pensii stabilește pensia folosită ca bază, apoi aplică procentul corespunzător numărului total de urmași îndreptățiți:

Un urmaș: 50% din bază.

Doi urmași: 75% din bază, pentru amândoi împreună.

Cel puțin trei urmași: 100% din bază, pentru toți împreună.

La o pensie folosită ca bază de 4.200 de lei brut, calculul arată astfel:

Un urmaș: 4.200 × 50% = 2.100 lei brut.

Doi urmași: 4.200 × 75% = 3.150 lei brut în total, adică orientativ 1.575 de lei pentru fiecare, dacă drepturile lor sunt egale.

Trei urmași: 4.200 × 100% = 4.200 lei brut în total, adică orientativ 1.400 de lei pentru fiecare, dacă drepturile lor sunt egale.

La patru sau mai mulți urmași, totalul rămâne 100% din bază, dar suma care revine fiecăruia se schimbă. Soțul supraviețuitor și copiii se numără împreună: soțul și un copil au în total 75%, nu câte 75% fiecare. Împărțirea egală din exemplu este orientativă; suma individuală este cea din decizia casei de pensii. Dacă dreptul soțului este redus din cauza duratei căsătoriei, părțile din exemplu nu mai arată cât primește fiecare.

Cât rămâne după rețineri

Pentru un drept individual de pensie de urmaș de cel mult 3.000 de lei brut nu se rețin contribuția la sănătate și impozitul pe venit. Pragul se verifică pentru fiecare urmaș, nu pentru suma primită de familie. Astfel, în exemplul de mai sus, unicul urmaș cu 2.100 lei brut nu are aceste rețineri; nici părțile orientative de 1.575 sau 1.400 de lei nu trec de prag.

Peste 3.000 de lei pentru o persoană, contribuția la sănătate este 10% din suma care depășește pragul. Impozitul este 10% din ce rămâne după scăderea celor 3.000 de lei și a contribuției. În exemplul ANAF pentru o pensie publică de 5.300 de lei brut, diferența peste prag este 2.300 de lei: contribuția este 230 de lei, impozitul este 207 lei, iar plata netă este 4.863 de lei. Casa de pensii calculează și reține aceste sume pentru pensiile publice.

Cine are dreptul la pensie

Pot primi pensie de urmaș copiii și soțul supraviețuitor dacă persoana decedată era pensionară sau îndeplinea condițiile pentru obținerea unei pensii. Copiii au dreptul până la 16 ani. Dacă își continuă studiile, pot primi pensia până la terminarea lor, fără a depăși 26 de ani. Dacă invaliditatea a apărut în perioada în care aveau dreptul la pensie de urmaș, dreptul poate continua pe durata invalidității.

Soțul supraviețuitor poate primi pensia pe viață după împlinirea vârstei standard de pensionare, dacă mariajul a durat cel puțin 15 ani. Dacă mariajul a durat cel puțin 10 ani, dar mai puțin de 15, pensia sa se reduce cu 0,5% pentru fiecare lună lipsă până la 15 ani.

Înainte de vârsta standard, soțul poate primi pensie și în alte situații: pe perioada unei invalidități de gradul I sau II, dacă mariajul a durat cel puțin un an; când decesul a fost cauzat de un accident de muncă ori de o boală profesională; timp de șase luni de la deces; sau cât timp îngrijește un copil de cel mult șapte ani, până când ultimul copil împlinește această vârstă. Pentru aceste situații se aplică și condiții privind veniturile profesionale: soțul trebuie să nu aibă astfel de venituri ori să se încadreze sub salariul minim brut. Din 1 iulie 2026, acesta este de 4.325 de lei lunar, conform Hotărârii Guvernului nr. 146/2026. Plata pensiei soțului se suspendă dacă veniturile sale profesionale depășesc salariul minim brut.

Ce acte se pregătesc și unde se depune cererea

Se verifică cine are dreptul la pensie. Pentru copilul de peste 16 ani se pregătește adeverința de studii; pentru dreptul întemeiat pe invaliditate, decizia medicală. Se pregătesc cererea de pensie de urmaș, certificatul de deces și actele de stare civilă ale urmașilor și, după caz, ale reprezentantului legal. Dacă studiile sunt urmate în străinătate, adeverința trebuie tradusă și legalizată. Se adaugă actele cerute de situație. Dacă persoana decedată nu era pensionară, pot fi necesare carnetul de muncă, alte dovezi ale vechimii, livretul militar, diploma și foaia matricolă, precum și adeverințe privind sporurile, condițiile de muncă și venitul brut. Pentru un deces legat de muncă se cer actele privind cauza decesului și, după caz, formularul de înregistrare a accidentului de muncă, fișa privind boala profesională, certificatul medical constatator și documentul A1 sau echivalent. Cererea și actele se depun online sau la ghișeul casei teritoriale de pensii competente, personal, prin reprezentant legal ori printr-un mandatar cu procură specială.

Dacă cererea este depusă în cel mult 30 de zile, data de la care se acordă pensia depinde de situația persoanei decedate. Pentru cine era pensionar, dreptul începe din prima zi a lunii următoare decesului; pentru cine nu era pensionar, de la data decesului. Dacă o condiție de pensionare este îndeplinită mai târziu, dreptul începe de la îndeplinirea ei. După cele 30 de zile, pensia se acordă de la data înregistrării cererii, fără plata pentru perioada anterioară.

Casa teritorială are 45 de zile de la înregistrarea cererii pentru a emite decizia. Termenul poate fi prelungit cu 30 de zile când sunt necesare acte sau verificări suplimentare ori în situația solicitantului asigurat. Copilul care primește pensie pentru că studiază trebuie să depună dovada continuării studiilor în cel mult 10 zile de la începutul anului școlar sau universitar, conform normelor de aplicare a legii.

Cum se schimbă suma când se schimbă numărul urmașilor

Când numărul persoanelor care au dreptul la pensie se schimbă, casa de pensii recalculează totalul după noul procent. La baza de 4.200 de lei din exemplu, trei urmași au împreună 4.200 de lei. Dacă rămân doi, totalul devine 3.150 de lei: la o împărțire egală, partea orientativă a fiecăruia trece de la 1.400 la 1.575 de lei. Dacă rămâne unul singur, totalul devine 2.100 lei brut.

Cererea de recalculare se depune la casa de pensii. Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice, drepturile recalculate se acordă din luna următoare înregistrării cererii. Suma individuală trebuie verificată în noua decizie, mai ales dacă dreptul soțului este redus pentru durata căsătoriei.

Întrebări frecvente

Ce primește un copil rămas fără ambii părinți?

Dreptul de urmaș se calculează separat după fiecare părinte, apoi cele două sume se adună.

O pensie de urmaș mică este completată automat până la o sumă fixă?

Nu doar pentru că este mică. Indemnizația socială poate completa veniturile unui pensionar cu domiciliul în România dacă veniturile sale din pensii, adunate, sunt sub nivelul stabilit prin lege.

Ce se întâmplă dacă un elev sau student nu aduce la timp dovada studiilor?

Plata pensiei poate fi suspendată. Dovada continuării studiilor se depune la casa teritorială în cel mult 10 zile de la începutul anului școlar sau universitar.

Unde se contestă o decizie greșită?

Se poate cere casei teritoriale verificarea sumei, iar decizia poate fi contestată la instanța competentă în 45 de zile de la comunicare. Litigiile privind drepturile de pensie sunt scutite de taxă de timbru.

Surse verificate la 27 noiembrie 2026: Legea nr. 360/2023; Normele de aplicare a Legii nr. 360/2023; Casa Națională de Pensii Publice; Codul fiscal; precizările Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind reținerile din pensii; Hotărârea Guvernului nr. 146/2026.