La 31 octombrie 2026, statul avea obligații certe de plată pentru care nu erau bani suficienți, în valoare de 19,1 miliarde de lei, potrivit informațiilor publicate în exclusivitate de Profit.ro dintr-un raport în lucru al Ministerului Finanțelor. Același raport estima la 50,8 miliarde de lei suma necesară în total, dar aceasta nu înseamnă că toate plățile erau deja scadente.

Din cele 50,8 miliarde de lei, 47,6 miliarde reprezentau bani necesari pentru care nu era prevăzută acoperire. Obligațiile certe de 19,1 miliarde de lei sunt doar o parte din această sumă. Pentru oamenii care așteaptă plăți de la stat, contează ce obligații au ajuns deja la termen și ce bani au fost alocați pentru ele.

Cei 50,8 miliarde de lei nu sunt toți bani restanți

Documentul de lucru al Ministerului Finanțelor, datat 24 noiembrie 2026 și prezentat de Antena 3 CNN, împarte sumele în trei: 50,8 miliarde de lei necesar total estimat, 47,6 miliarde fără acoperire și, în interiorul acestora, 19,1 miliarde obligații certe fără fonduri suficiente. Capitolele mari din necesarul estimat sunt:

Sume stabilite prin hotărâri judecătorești și salarii: 15,7 miliarde de lei.

Proiecte plătite și din fonduri europene: 12,3 miliarde de lei.

Sănătate: 8 miliarde de lei.

Programe naționale de dezvoltare: 6,1 miliarde de lei.

Programul SAFE: 4,9 miliarde de lei.

Aceste valori descriu capitole ale necesarului mai larg. Ele nu arată cât din fiecare capitol intră în cele 19,1 miliarde de lei certe. Nici suma totală de 50,8 miliarde nu poate fi numită, în întregime, factură neachitată.

În Justiție sunt tranșe care trebuiau deja plătite

În Justiție, obligațiile rezultate din hotărâri judecătorești, mai ales pentru salarii și dobânzi, însumează 20,55 miliarde de lei. Din acestea, aproape 14,8 miliarde de lei sunt tranșe care ar fi trebuit deja achitate, potrivit datelor din documentul de lucru. Totalul din Justiție și capitolul de 15,7 miliarde de lei pentru hotărâri și salarii nu au aceeași întindere și nu se adună unul cu altul.

Casa Națională de Asigurări de Sănătate are obligații de 6,74 miliarde de lei. Pentru plata concediilor medicale, necesarul indicat este de 4,23 miliarde de lei, față de 560 de milioane de lei disponibile. Aceste cifre privesc banii necesari instituției, nu stabilesc suma sau data la care primește fiecare persoană indemnizația.

Bugetul fusese schimbat la sfârșitul lui octombrie

La rectificarea bugetară aprobată la 30 octombrie 2026, Ministerul Finanțelor a anunțat fonduri pentru dobânzi, pensii, ajutoare sociale și drepturi salariale. Numai pentru dobânzile datoriei publice au fost adăugate 3,5 miliarde de lei. Rectificarea prevedea și adoptarea, în 15 zile, a regulilor pentru stingerea unor plăți restante.

În primele nouă luni ale anului, statul cheltuise 600,59 miliarde de lei și înregistrase un deficit de 78,52 miliarde de lei, adică 3,82% din produsul intern brut, potrivit Ministerului Finanțelor. Ținta de deficit pentru întregul an 2026 era de 6,2% din produsul intern brut. Deficitul măsoară diferența dintre încasările și cheltuielile unei perioade; nu este același lucru cu obligațiile rămase de plată la 31 octombrie.

La 27 octombrie, Sorin Grindeanu vorbise despre peste 30 de miliarde de lei în facturi neachitate, cheltuieli și obligații amânate. Acea declarație nu împarte sumele la fel ca raportul datat 24 noiembrie, astfel că diferența până la 50,8 miliarde de lei nu arată o creștere măsurată a restanțelor.

Primăriile și spitalele locale au termen până la 2 decembrie

Guvernul a prelungit de la 25 noiembrie până la 2 decembrie 2026 termenul în care primăriile, instituțiile din subordinea lor și spitalele publice locale pot depune cereri pentru compensarea unor plăți restante. Mecanismul privește restanțe înregistrate până la 31 octombrie și are în vedere 2 miliarde de lei. Cererile sunt depuse de aceste instituții, nu de angajați sau de pacienți.