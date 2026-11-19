Curtea de Conturi a identificat 1.716 cazuri în care pensiile foștilor agricultori au fost recalculate fără punctele cuvenite pentru anii lucrați în agricultură, potrivit pasajului din raportul său citat de Newsweek România. Omisiunea poate schimba pensia cuvenită, dar cifra cazurilor nu arată câți bani are de primit fiecare pensionar.

Raportul Curții de Conturi privește activitatea Ministerului Muncii din 2025 și a fost publicat pe 18 noiembrie 2026. Cazurile semnalate privesc recalcularea prevăzută de Legea pensiilor pentru fostul sistem al agricultorilor.

Regula se aplică pensiilor din acel sistem stabilite înainte de 1 aprilie 2001. Faptul că o persoană a lucrat cândva în agricultură nu înseamnă, singur, că se află printre cele 1.716 de cazuri.

Cele 1.716 de cazuri nu stabilesc suma de încasat

Curtea de Conturi a descris recalculările fără punctele agricole drept greșite. Numărul cazurilor nu este însă o valoare a diferențelor de plată: pentru acestea contează punctele din fiecare dosar și pensia care se afla deja în plată.

Ministerul Muncii a raportat plăți de 4.742.203.370 de lei în 2025 pentru pensiile aferente perioadelor lucrate în fostul sistem agricol, potrivit raportului citat. Aceasta este suma tuturor acelor plăți, nu suma datorată în cele 1.716 de cazuri.

Există și cifre mai vechi, care privesc alt audit. În precizările despre auditul pe 2024, Casa Națională de Pensii Publice a indicat 13 cazuri de puncte agricole nepreluate, o sumă identificată de 6.043 de lei și o valoare estimată, prin extinderea constatărilor, de 20.079.030 de lei. Aceste cifre nu reprezintă diferențele de plată pentru cazurile semnalate în raportul privind anul 2025.

Recalcularea pensiilor agricole trebuia făcută fără cerere

Legea nr. 360/2023 prevede recalcularea din oficiu a pensiilor din fostul sistem al agricultorilor, în termen de șase luni de la intrarea ei în vigoare. Drepturile rezultate din această recalculare se acordă de la data intrării în vigoare a legii.

Legea protejează și pensia deja plătită: dacă recalcularea duce la un număr mai mic de puncte, se păstrează suma aflată în plată la intrarea în vigoare a legii și punctele corespunzătoare ei. De aceea, o recalculare greșită nu arată, prin ea însăși, ce restanță are de primit un pensionar.

Casa de pensii poate corecta greșeala și la cerere

Când se constată că pensia stabilită sau plătită diferă de cea cuvenită legal, casa teritorială de pensii face corectarea printr-o decizie de revizuire. Legea îi permite să facă acest lucru din oficiu sau la solicitarea pensionarului.

Pensionarul poate cere casei teritoriale revizuirea pensiei dacă observă că punctele pentru anii lucrați în agricultură nu au fost luate în calcul.

Dacă are perioade lucrate, venituri sau alte acte nefolosite la stabilirea pensiei, poate cere recalcularea și depune documentele care le dovedesc.

Decizia emisă de casa teritorială poate fi contestată la instanța competentă în 45 de zile de la comunicare. Termenul curge de la primirea deciziei, nu de la publicarea raportului Curții de Conturi.