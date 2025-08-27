Curs valutar, 27 august 2025. Banca Națională a României (BNR) a anunțat miercuri, 27 august 2025, cotațiile oficiale pentru principalele monede internaționale tranzacționate în țară. Leul românesc a pierdut teren în fața euro și a dolarului american, dar și alte valute au înregistrat creșteri, în timp ce prețul aurului a urcat semnificativ.

Curs valutar, 27 august 2025. Euro și dolarul american, în urcare față de leu

Conform datelor BNR, moneda unică europeană a ajuns la valoarea de 5,0629 lei, în creștere cu 0,0077 lei față de ziua precedentă. Dolarul american s-a apreciat și el, fiind cotat la 4,3681 lei, cu 0,0244 lei mai mult.

În același timp, francul elvețian a urcat la 5,4137 lei, marcând o creștere de 0,0232 lei, iar dolarul canadian a atins 3,1533 lei, cu un plus de 0,0165 lei. Dolarul australian a înregistrat o ușoară apreciere, fiind cotat la 2,8269 lei.

Prețul gramului de aur a avut un salt important, urcând la 474,4798 lei, cu 3,7064 lei peste nivelul anterior.

Valutele internaționale continuă să câștige teren

Curs valutar, 27 august 2025. Și lira sterlină a cunoscut o creștere ușoară, fiind cotată la 5,8714 lei, în timp ce unitatea DST/XDR a Fondului Monetar Internațional a urcat la 5,9604 lei.

Monedele nordice au urmat aceeași tendință: coroana daneză a ajuns la 0,6783 lei, coroana suedeză la 0,4553 lei, iar coroana norvegiană la 0,4292 lei.

În Europa Centrală și de Est, zlotul polonez s-a apreciat la 1,1861 lei, iar 100 de forinți maghiari au fost cotați la 1,2772 lei. De asemenea, coroana cehă a crescut la 0,2064 lei, iar leul moldovenesc s-a situat la 0,2596 lei.

Pe piața asiatică, 100 de yeni japonezi au fost evaluați la 2,9529 lei, în timp ce noua liră turcească a atins 0,1063 lei.

Evoluții notabile pe piețele externe

Curs valutar, 27 august 2025. Printre cele mai vizibile aprecieri s-au numărat dolarul neo-zeelandez, cotat la 2,5463 lei, și shekelul israelian, care a urcat la 1,3055 lei. Moneda chineză (renminbi) a ajuns la 0,6099 lei, în creștere ușoară.

Leva bulgărească a atins 2,5887 lei, iar dinarul sârbesc 0,0432 lei. Hryvna ucraineană s-a menținut pe un trend pozitiv, fiind cotată la 0,1057 lei.

La nivel global, realul brazilian a urcat la 0,8042 lei, în timp ce randul sud-african a pierdut teren, coborând la 0,2462 lei. Peso-ul mexican a ajuns la 0,2333 lei, rupia indiană la 0,0497 lei, iar dolarul din Hong Kong la 0,5611 lei.

Bahtul thailandez s-a apreciat la 0,1345 lei, în timp ce rupia indoneziană a rămas stabilă la 0,0267 lei pentru 100 de unități. Rubla rusească a crescut la 0,0544 lei, iar dirhamul din Emiratele Arabe Unite a ajuns la 1,1893 lei, potrivit cursbnr.ro.