Statul se împrumută când cheltuielile depășesc banii încasați și când trebuie să restituie împrumuturi vechi ajunse la termen. Dobânzile se plătesc din buget și lasă mai puțini bani pentru alte cheltuieli, dar un împrumut nou nu mărește automat taxele.

Băncile au împrumutat Ministerului Finanțelor 496,8 milioane de lei la 16 noiembrie 2026. Randamentul mediu anual a fost de 6,81%. Ministerul a indicat pentru împrumuturile din noiembrie atât acoperirea deficitului, cât și plata unor datorii mai vechi.

De ce nu ajung taxele încasate

Deficitul este diferența dintre cât cheltuiește statul și cât încasează într-un an. Bugetul de stat aprobat inițial pentru 2026 prevedea venituri de 390,6068 miliarde de lei și cheltuieli de 526,2913 miliarde de lei. Scăderea veniturilor din cheltuieli dă un deficit de 135,6845 miliarde de lei.

Rectificarea bugetară din 30 octombrie 2026 a redus veniturile prevăzute cu 3,4269 miliarde de lei și cheltuielile cu 1,9355 miliarde de lei. Astfel, veniturile au ajuns la 387,1799 miliarde de lei, iar cheltuielile la 524,3558 miliarde de lei. Diferența este de 137,1759 miliarde de lei, cu 1,4914 miliarde de lei peste deficitul aprobat inițial.

Pe lângă această diferență, statul trebuie să restituie banii împrumutați în trecut când ajung la termen. Poate lua un împrumut nou pentru a-i plăti pe cei vechi. Această înlocuire se numește refinanțare: restituirea sumei vechi nu este, prin ea însăși, un deficit nou. De aceea, totalul împrumuturilor luate într-un an nu este același lucru cu deficitul acelui an.

Cine îi dă bani statului

Statul vinde titluri de stat, adică înscrisuri prin care se obligă să restituie suma împrumutată și să plătească dobânda stabilită pentru acele titluri. Le cumpără bănci, fonduri de pensii, alți investitori din țară și din străinătate, dar și persoane fizice. Pentru populație există programele Tezaur și Fidelis; dobânda unei licitații pentru bănci nu este oferta făcută populației.

La sfârșitul lui 2024, băncile dețineau 41,8% din titlurile de stat în lei și euro urmărite de Ministerul Finanțelor. Fondurile de pensii private dețineau 25,2% din titlurile în lei. Procentele au baze de calcul diferite și nu se adună.

Ce restituie statul și ce plătește în plus

La 1.000 de lei împrumutați, de exemplu, cei 1.000 de lei reprezintă suma de restituit, numită și principal. Data la care trebuie restituită este scadența. Dobânda este plata pentru folosirea banilor; se pot adăuga comisioane și alte costuri, potrivit OUG nr. 64/2007 privind datoria publică.

Randamentul mediu de 6,81% din licitația de la 16 noiembrie nu poate fi înmulțit pur și simplu cu cei 1.000 de lei din exemplu pentru a afla dobânda plătită. Randamentul arată câștigul cumpărătorului la prețul acelei licitații; dobânda stabilită pentru titlu, prețul de cumpărare și termenul contează în calcul. Pentru titlurile de tipul celor vândute atunci, dobânda stabilită înainte de lansare se plătește anual. Nici randamentul unei licitații, nici dobânda unui singur titlu nu reprezintă cheltuiala anuală cu toate împrumuturile statului.

Cât datorează statul și cât plătește în dobânzi

Valorile de mai jos privesc perioade și calcule diferite. Datoria este suma rămasă de restituit, în timp ce dobânzile sunt un cost al ei.

La sfârșitul lui 2025, datoria întregii administrații publice era de 1.137,587 miliarde de lei, potrivit notificării Eurostat din octombrie 2026. Datele pentru 2025 erau încă semifinalizate.

Pentru sfârșitul lui 2026, aceeași notificare indica o datorie planificată de 1.270,604 miliarde de lei, nu o sumă deja constatată.

Pentru întregul an 2025, Eurostat indica dobânzi de 54,293 miliarde de lei pentru administrația publică.

Pentru întregul an 2026, valoarea Eurostat de 63,661 miliarde de lei era planificată, nu plătită.

Pentru primele nouă luni din 2026, Ministerul Finanțelor a raportat cheltuieli cu dobânzile de 50,63 miliarde de lei, cu 10,69 miliarde de lei peste aceleași luni din 2025.

Suma plătită într-o perioadă poate fi urmărită în rapoartele de execuție bugetară ale Ministerului Finanțelor, la cheltuielile cu dobânzile. Cele 50,63 miliarde de lei sunt cheltuieli înregistrate pentru nouă luni; cifra Eurostat planificată pentru 2026 acoperă întregul an și întreaga administrație publică. Ele nu descriu aceeași perioadă și nu se scad una din alta.

Nu toată datoria ajunge la termen deodată. În strategia pentru 2024-2026, Ministerul Finanțelor a stabilit ca țintă orientativă ca datoria scadentă într-un an să reprezinte între 10% și 20% din datoria publică guvernamentală. Intervalul este o țintă de administrare a datoriei, nu suma efectivă care trebuie refinanțată în 2026.

Când pot fi afectate taxele și serviciile publice

Dobânzile se plătesc din bugetul Trezoreriei Statului și, în completare, din bugetul de stat. Bugetul nu pune deoparte fiecare leu dintr-un anumit impozit pentru plata unei anumite dobânzi. Când costul datoriei crește, rămân mai puțini bani pentru alte cheltuieli dacă veniturile și împrumuturile disponibile nu cresc odată cu el.

Statul poate hotărî să încaseze mai mult din taxe, să reducă alte cheltuieli sau să continue împrumuturile. O taxă mai mare ori o finanțare mai mică pentru un serviciu public cere însă o decizie separată; licitația din noiembrie nu schimbă singură suma plătită de cetățeni. Nici costul unui împrumut nou nu schimbă dintr-odată dobânzile tuturor titlurilor vândute mai demult.

Întrebări frecvente

Are fiecare român o parte fixă din datoria statului de plătit?

Nu. Datoria este obligația statului și se plătește prin buget. Împărțirea ei la numărul locuitorilor nu creează o factură pentru fiecare persoană.

Primește un cumpărător de titluri Tezaur dobânda de 6,81%?

Nu automat. Acesta a fost randamentul mediu al unei licitații pentru bănci din 16 noiembrie 2026. Pentru un titlu Tezaur contează condițiile propriei emisiuni.

Poate statul să restituie un împrumut înainte de termen?

Da. Ministerul Finanțelor a inclus rambursarea anticipată printre destinațiile împrumuturilor din noiembrie 2026.

Poate crește datoria chiar dacă deficitul scade?

Da, dacă statul continuă să cheltuiască mai mult decât încasează. Comisia Europeană estimează că deficitul întregii administrații publice scade de la 7,8% din PIB în 2025 la 6,0% din PIB în 2026. Datoria crește și ea: aproximativ 59% din PIB în 2025 și circa 64% din PIB în 2028.

Surse verificate la 27 noiembrie 2026: Legea nr. 43/2026 a bugetului de stat; OUG nr. 41/2026 privind rectificarea bugetară; OUG nr. 64/2007 și normele sale; Ministerul Finanțelor, date despre licitația din 16 noiembrie, execuția bugetară, deținătorii titlurilor și strategia datoriei; Banca Națională a României, date despre licitație; Eurostat, notificarea din octombrie 2026; Comisia Europeană, prognoza din noiembrie 2026.