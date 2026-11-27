Dacă nu poți sau nu vrei să pui bani deoparte lunar pentru pensie, poți alimenta un cont de economii ori un cont de investiții când ai bani disponibili. La Pilonul III poți opri și relua contribuția, dar trebuie să verifici în actul de aderare și în regulile fondului cât și cum poți plăti.

Alegerea schimbă momentul în care poți folosi banii. Din contul de economii îi retragi după regulile băncii, din investiții după vânzare și decontare, iar din Pilonul III nu îi poți scoate la cerere.

Contul de economii îți lasă acces la bani

Nu există o obligație generală să depui lunar într-un cont de economii. Îl poți alimenta când ai bani, dacă produsul ales permite, și poți retrage sumele în condițiile contractului. La un depozit pe perioadă fixă, retragerea înainte de termen poate duce la pierderea sau recalcularea dobânzii.

Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare protejează conturile și depozitele eligibile. Limita este suma egală cu 100.000 de euro pentru un deponent, la o bancă. În plafon intră și dobânda datorată. Garanția nu împiedică scăderea puterii de cumpărare când prețurile cresc.

Din investiții poți ieși după vânzare

Într-un cont de investiții obișnuit poți pune bani și poți cumpăra când ai o sumă disponibilă, în limitele cerute de broker și de investiția aleasă. Ca să scoți bani deja investiți, vinzi mai întâi; retragerea urmează după decontarea vânzării. Dacă prețul a scăzut, poți primi mai puțin decât ai pus.

Verifică separat costul cumpărării și vânzării, al administrării sau păstrării investițiilor, al schimbului valutar și al retragerii. Dacă intermediarul nu poate da înapoi banii sau investițiile, Fondul de Compensare a Investitorilor poate plăti unui investitor eligibil cel mult suma în lei egală cu 20.000 de euro. Nu plătește pierderile produse de scăderea prețurilor.

La Pilonul III poți opri contribuția

La pensia facultativă, numită Pilonul III, pot adera salariați, oameni care lucrează pe cont propriu și alte persoane cu venituri profesionale ori agricole. Legea nr. 204/2006 permite o contribuție de cel mult 15% din venitul salarial brut lunar sau din venitul asimilat. La un salariu brut de 6.000 de lei, de exemplu, plafonul lunar este 6.000 × 15% = 900 de lei. Acesta este plafonul contribuției, nu o sumă promisă la pensie.

Poți modifica, suspenda sau opri contribuția și o poți relua ulterior. Oprirea plăților nu îți anulează calitatea de participant și nu șterge banii acumulați. Banii rămân investiți, iar valoarea lor se poate schimba. Verifică în actul de aderare și în prospectul fondului suma minimă și regulile de plată: nu orice fond trebuie să accepte depuneri făcute oricum, fără raportare la contribuția lunară stabilită.

Dreptul la pensia facultativă se deschide la 60 de ani, dacă ai cel puțin 90 de contribuții lunare și suma minimă cerută de normele ASF. Dacă lipsește numărul de contribuții sau suma minimă, la această vârstă poți primi banii acumulați într-o singură plată ori în rate pe cel mult cinci ani. Nu este un cont din care retragi liber înainte de 60 de ani.

Aceleași depuneri pot lăsa sume diferite

Ca exemplu, pui deoparte de trei ori câte 1.000 de lei, numai în lunile în care ai bani: în total, 3.000 de lei. Nu se poate calcula un câștig final comun pentru toate variantele, fiindcă dobânda băncii, prețul investițiilor și comisioanele fondului sunt diferite.

Cont de economii: ai depus 3.000 de lei. Dacă dobânda brută înregistrată ar fi 100 de lei, banca ar reține 100 × 10% = 10 lei impozit. Ai avea 3.090 de lei înaintea eventualelor costuri bancare.

ai depus 3.000 de lei. Dacă dobânda brută înregistrată ar fi 100 de lei, banca ar reține 100 × 10% = 10 lei impozit. Ai avea 3.090 de lei înaintea eventualelor costuri bancare. Cont de investiții: ai pus 3.000 de lei, dar suma obținută la vânzare poate fi mai mare sau mai mică. Dacă vânzarea prin intermediar ar aduce un câștig impozabil de 100 de lei, impozitul ar fi 3 lei la cota de 3% sau 6 lei la cota de 6%. Ar rămâne 3.097 sau 3.094 de lei, înainte de comisioane și de o eventuală contribuție la sănătate; nu sunt sume garantate.

ai pus 3.000 de lei, dar suma obținută la vânzare poate fi mai mare sau mai mică. Dacă vânzarea prin intermediar ar aduce un câștig impozabil de 100 de lei, impozitul ar fi 3 lei la cota de 3% sau 6 lei la cota de 6%. Ar rămâne 3.097 sau 3.094 de lei, înainte de comisioane și de o eventuală contribuție la sănătate; nu sunt sume garantate. Pilonul III: la contribuții de 3.000 de lei, un comision de 5% din fiecare contribuție ar însemna 150 de lei. Ar rămâne 2.850 de lei investiți înainte de comisionul din banii acumulați și de schimbarea valorii investiției. Procentul folosit aici este plafonul legal, nu comisionul fiecărui fond.

La Pilonul III, prospectul permite un comision de maximum 5% din contribuție și unul lunar de maximum 0,2% din suma netă acumulată. Pentru contribuțiile proprii ale unui salariat există o deducere fiscală în limita echivalentului a 400 de euro pe an. Deducerea și suma încasată la pensie nu pot fi calculate pentru fiecare om numai din valoarea depunerilor.

Taxele depind de câștig și de felul investiției

Banca reține impozitul de 10% din dobândă. În 2026, câștigurile obținute din vânzarea titlurilor de valoare prin intermediari sunt taxate cu 3% dacă titlurile au fost deținute mai mult de 365 de zile. Dacă au fost deținute mai puțin de 365 de zile, cota este de 6%. Potrivit materialelor ANAF pentru 2026, dacă transferurile se fac fără intermediari, câștigul net impozabil pe an se trece în Declarația unică. Pentru el se plătește un impozit de 16%.

Pentru dobânzi și alte venituri din investiții poate apărea și contribuția la sănătate dacă veniturile cumulate în 2026 ating pragurile anuale de 24.300, 48.600 sau 97.200 de lei. Contribuția este de 10% din baza pragului în care intră veniturile cumulate, nu de 10% din banii depuși. La o plată unică din Pilonul III, impozitarea depinde de partea care depășește contribuțiile nete, de plafonul neimpozabil de 3.000 de lei și, după caz, de contribuția la sănătate.

Conturile pregătite pentru 2027 au alte reguli

Legea nr. 202/2026 prevede de la 1 ianuarie 2027 conturile de economii și investiții, numite CEI. Contribuțiile vor fi voluntare, iar o persoană fizică va putea avea unul sau mai multe conturi. Retragerea va fi permisă la primul dintre două momente: deschiderea dreptului la pensie sau împlinirea vârstei de 65 de ani. CEI nu va fi un cont bancar din care scoți bani oricând.

La 27 noiembrie 2026, regulamentul ASF pentru funcționarea CEI este încă un proiect. Observațiile pot fi trimise până la 11 decembrie 2026. Proiectul ar interzice administratorilor să ceară o sumă minimă la deschidere sau contribuții periodice și ar stabili plata retragerii în cel mult cinci zile lucrătoare după cerere ori după decontarea vânzării. Aceste condiții nu sunt încă definitive.

CEI este un cont de investiții: valoarea banilor investiți poate scădea. Legea îi dă protecția Fondului de Compensare a Investitorilor pentru cazul în care intermediarul nu poate restitui activele, nu garanția de 100.000 de euro a depozitelor bancare și nici garanția unui câștig. Administratorii trebuie să comunice comisioanele, dar costul unui cont anume va depinde de oferta lor.

Ce verifici înainte să pui bani deoparte

Stabilește când ai putea avea nevoie de bani. Pentru acces înainte de pensie, compară regulile contului bancar cu timpul necesar vânzării unei investiții; Pilonul III și CEI au restricții legate de pensie. Citește contractul băncii sau condițiile brokerului. Verifică depunerea minimă, retragerea, toate comisioanele și ce se întâmplă dacă vinzi ori închizi produsul mai devreme decât plănuiai. Pentru Pilonul III, citește prospectul fondului înainte să închei actul de aderare. Verifică suma și frecvența contribuției, apoi regulile de suspendare, reluare și plată. Dacă vrei să oprești contribuția, urmează procedura din actul de aderare și prospect; banii deja acumulați rămân în fond. Păstrează contractul, actul de aderare și extrasele. Pentru o problemă cu un broker sau un administrator de pensii, reclamă mai întâi la furnizor. Dacă problema nu se rezolvă, poți trimite ASF o petiție cu documentele relevante și răspunsul primit.

Întrebări frecvente

Pot primi banii din Pilonul III dacă am pensie de invaliditate?

Da. Poți cere plata într-o singură sumă sau în rate, cu documentele cerute de norma ASF pentru această situație.

Ce se întâmplă cu Pilonul III dacă mor înainte de pensie?

Beneficiarii sau moștenitorii pot cere plata banilor acumulați, în condițiile succesiunii.

Pot schimba un CEI-S în CEI-D?

Nu. Legea prevede două tipuri de CEI și nu permite schimbarea tipului după deschidere. Poți însă avea conturi din ambele tipuri.

Ce se întâmplă dacă administratorul unui CEI intră în faliment?

Falimentul nu înseamnă automat pierderea investițiilor. Legea prevede alegerea altui administrator și transferul activelor; dacă intermediarul nu le poate restitui, Fondul de Compensare a Investitorilor poate despăgubi titularii eligibili în condițiile legii.

Surse verificate la 27 noiembrie 2026: Legea nr. 204/2006 și normele ASF privind Pilonul III; materialele ANAF privind impozitul pe dobânzi, câștigurile din investiții și contribuția la sănătate; Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare; Legea nr. 88/2021 privind Fondul de Compensare a Investitorilor; Legea nr. 202/2026 privind CEI și proiectul de regulament ASF; informațiile ASF privind petițiile.