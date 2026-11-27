Pachetul mare este mai ieftin numai dacă prețul lui pe kilogram sau pe litru este mai mic decât al pachetului mic, nu dacă are un preț total mai mic. La raft, compari aceeași unitate de măsură, refaci calculul după promoție și verifici cât din produs vei folosi.

Trei verificări la raft

Compară aceeași unitate. Lângă prețul fiecărui ambalaj, caută suma în lei/kg, lei/l sau lei/bucată. Dacă o etichetă arată lei/100 g, înmulțește acea sumă cu 10 ca să o compari cu lei/kg. La fel transformi lei/100 ml în lei/l. Refă calculul după promoție. Împarte suma plătită efectiv la toată cantitatea primită. Un procent mare de reducere nu garantează cel mai mic preț pe kilogram. Estimează cât vei consuma. Pentru un aliment care se strică repede, verifică termenul de valabilitate. Dacă vei arunca o parte, împarte prețul la cantitatea pe care o vei folosi, nu la cea cumpărată.

Hotărârea Guvernului nr. 947/2000, aplicată din 25 octombrie 2000, cere comerciantului să afișeze prețul ambalajului și, unde este obligatoriu, prețul pe unitatea de măsură. Ele trebuie să poată fi citite fără să întrebi vânzătorul. Prețul pe kilogram sau pe litru este prețul final, cu TVA și celelalte taxe incluse.

Cum calculezi prețul pe kilogram

Dacă prețul pe kilogram nu apare la raft, transformă gramele în kilograme și împarte prețul ambalajului la cantitatea obținută. Pentru litri, procedezi la fel cu mililitrii: prețul în lei se împarte la cantitatea în mililitri împărțită la 1.000. Compară produse cu aceeași utilizare, ca diferența de preț să te ajute să alegi între ele.

De exemplu, un pachet mic de 400 g costă 9 lei, iar unul mare de 600 g costă 12 lei. Primul are prețul de 9 ÷ 0,4 = 22,50 lei/kg. Al doilea are prețul de 12 ÷ 0,6 = 20 lei/kg: pachetul mare costă mai mult în total, dar este mai ieftin pe kilogram.

Când promoția schimbă alegerea

Dacă pachetul mic de 400 g ajunge la 7 lei după reducere, noul preț este 7 ÷ 0,4 = 17,50 lei/kg. Acum este mai ieftin pe kilogram decât pachetul mare de 20 lei/kg. Calculul se face cu prețul pe care îl plătești, nu cu cel dinaintea reducerii.

La o ofertă „2+1 gratis”, verifică atât prețul, cât și cantitatea tuturor bucăților primite. Dacă fiecare pachet are 400 g și costă 9 lei, plătești 18 lei pentru trei pachete, adică 1,2 kg. Prețul ofertei este 18 ÷ 1,2 = 15 lei/kg, sub cei 20 lei/kg ai pachetului mare din exemplu. Fișa de control a Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) prevede verificarea unor asemenea oferte față de produsele vândute separat la raft.

La reducerile de preț, magazinul trebuie să arate limpede prețul nou și pe cel anterior. Regulile speciale pentru anunțarea unei reduceri nu se aplică în același fel când avantajul vine din mai mult produs în ambalaj sau din mai multe produse identice puse într-un pachet. În ambele situații, compari prețul pe aceeași unitate de măsură.

Cât poți pierde din pachetul mare

În exemplul cu 600 g la 12 lei, dacă arunci 200 g, consumi numai 400 g. Pentru partea folosită, costul devine 12 ÷ 0,4 = 30 lei/kg, peste cei 22,50 lei/kg ai pachetului mic, dacă pe acesta îl consumi integral.

Poți calcula și limita la care dispare avantajul. Împarți cei 12 lei la prețul pachetului mic, de 22,50 lei/kg: trebuie să consumi mai mult de 0,533 kg din pachetul mare ca să rămână mai ieftin pe kilogram. Dacă arunci 67 g din cele 600 g, rămân 533 g și avantajul dispare.

La o conservă cu alimente solide în apă, ulei sau saramură, uită-te și la greutatea alimentului după scurgerea lichidului. Regulile UE cer afișarea acestei greutăți pe lângă cantitatea netă. La un detergent concentrat, prețul pe litru nu spune câte spălări faci: împarte prețul sticlei la numărul de doze indicat pe etichetă.

Dacă prețul de la casă diferă

ANPC verifică dacă prețul afișat la raft este același cu cel înregistrat la casă. Dacă ai plătit mai mult decât arăta eticheta, poți cere magazinului să verifice prețul, să corecteze diferența și să îți înapoieze suma plătită în plus.

Verifică bonul, păstrează-l și fotografiază eticheta de raft. Arată magazinului diferența dintre bon și etichetă și cere corectarea ei. Dacă problema nu se rezolvă, depune reclamație la ANPC, cu datele magazinului și ale produsului, bonul și fotografia. Formularul ANPC permite încărcarea documentelor.

ANPC îi îndrumă pe cumpărători să se adreseze mai întâi comerciantului sau serviciului de soluționare amiabilă. Autoritatea trebuie să răspundă petiției în 30 de zile de la înregistrare; dacă este nevoie de cercetări suplimentare, termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile.

Întrebări frecvente

Trebuie afișat prețul pe kilogram pe orice ambalaj?

Nu. Există excepții, între care ambalajele sub 50 g sau ml, cele peste 10 kg sau l, produsele vândute prin automate și unele pachete asortate. Pentru produsele vândute vrac se afișează prețul pe unitatea de măsură.

Care este prețul vechi folosit la o reducere?

De regulă, este cel mai mic preț practicat în același magazin în ultimele 30 de zile. Pentru produsele care se deteriorează sau expiră repede se iau ultimele 10 zile, iar pentru cele vândute de mai puțin de 30 de zile, perioada în care au fost la vânzare. Aceste reguli se aplică din 5 iunie 2022.

Ce se întâmplă dacă reducerea crește în aceeași campanie?

Dacă reducerile cresc treptat, reperul rămâne prețul fără reducere de dinaintea primei scăderi. Magazinul trebuie să arate și perioada în care a practicat acel preț.

Poate dispărea oferta înainte de data anunțată?

Produsul promovat trebuie să fie disponibil pe durata anunțată. Magazinul poate limita oferta la stocul disponibil dacă spune clar acest lucru.

Surse verificate la 27 noiembrie 2026: Hotărârea Guvernului nr. 947/2000; Ordonanța nr. 99/2000; Regulamentul (UE) nr. 1169/2011; fișa de control pentru supermarketuri, formularul de reclamație și procedura pentru petiții ale ANPC; regulile generale privind răspunsul la petiții.