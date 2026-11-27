Ministerul Finanțelor, condus de Alexandru Nazare, a împrumutat de pe piața internă aproximativ 15,5 miliarde de lei în noiembrie 2026, cu tot cu sesiunile suplimentare, potrivit analizei datelor Băncii Naționale a României publicate de Ziarul Financiar. Dobânda medie de 6,7% pentru aceste împrumuturi nu este dobânda pe care o primește o persoană care cumpără titluri de stat.

Pentru cei care economisesc, oferta Tezaur din noiembrie are dobânzi fixe între 6,50% și 7,50% pe an și rămâne deschisă până la 4 decembrie 2026. Oferta Fidelis din aceeași lună s-a încheiat pe 13 noiembrie și a avut dobânzi și condiții diferite.

Dobânda de 6,7% nu este oferta pentru populație

Cele 15,5 miliarde de lei includ 14,7 miliarde de lei atrase prin 13 licitații și banii obținuți în sesiunile suplimentare. Dobânda de 6,7% este media prezentată pentru împrumuturile statului din noiembrie, nu o dobândă unică pentru fiecare titlu vândut atunci.

Și termenul mediu de rambursare a fost de cinci ani, dar titlurile au date diferite la care statul trebuie să dea banii înapoi: unele ajung la termen în 2027, altele în 2036 sau 2040. Pentru termenele mai scurte, dobânzile au fost în jur de 6%, iar pentru unele termene mai lungi au depășit 7%, potrivit aceleiași analize. Prin urmare, nici măcar un titlu Tezaur pe cinci ani nu poate fi comparat direct cu media tuturor acestor împrumuturi.

Împrumuturile din noiembrie au depășit de două ori nivelul din lunile anterioare

Fără sesiunile suplimentare, statul a împrumutat 14,7 miliarde de lei în noiembrie, față de 6,5 miliarde de lei în septembrie și 5,6 miliarde de lei în octombrie 2026. Comparația folosește aceeași categorie de licitații pentru toate cele trei luni; suma de 15,5 miliarde de lei din noiembrie include și sesiunile suplimentare.

Ministerul Finanțelor programase pentru noiembrie licitații cu o valoare nominală totală de 9 miliarde de lei, prin Ordinul nr. 1.490 din 29 octombrie 2026. Ordinul permitea și sesiuni suplimentare, în limita a 15% din valoarea obținută la licitațiile de referință. Suma atrasă în licitațiile obișnuite a depășit programul inițial.

În primele 11 luni din 2026, împrumuturile interne de la bănci au însumat aproximativ 110 miliarde de lei, potrivit cifrelor Ministerului Finanțelor prezentate în analiza Ziarului Financiar. Pentru întregul an, necesarul de finanțare anunțat era de 279 de miliarde de lei: 130 de miliarde pentru cheltuielile neacoperite de venituri și 149 de miliarde pentru rambursarea unor împrumuturi mai vechi. Acestea sunt nevoile de finanțare ale statului, nu sume pe care oamenii trebuie să le plătească acum.

Tezaur are dobânzi fixe și termen până la 4 decembrie

Potrivit prospectului Tezaur emis de Ministerul Finanțelor, subscrierea pentru oferta începută la 9 noiembrie se încheie la 4 decembrie 2026. Dobânda este de 6,50% pe an pentru titlul pe un an, 7,00% pentru cel pe trei ani și 7,50% pentru cel pe cinci ani. Titlurile sunt emise la 8 decembrie, dată de la care se calculează termenele lor.

Un titlu Tezaur are valoarea nominală de 1 leu, iar veniturile obținute sunt neimpozabile, potrivit informațiilor publicate de ANAF. Valoarea de 1 leu este valoarea unui titlu, nu dobânda încasată.

Fidelis din noiembrie a avut alte dobânzi și sume minime

Oferta Fidelis s-a desfășurat între 6 și 13 noiembrie 2026 și a cuprins șapte tipuri de titluri: patru în lei și trei în euro. Au putut participa persoane fizice din România sau din străinătate, cu vârsta de peste 18 ani. Bursa de Valori București a anunțat că titlurile au fost listate la 19 noiembrie.

Tipul titlului Durata Dobânda pe an Lei, pentru donatori 2 ani 7,60% Lei, ofertă obișnuită 2 ani 6,60% Lei, ofertă obișnuită 4 ani 7,15% Lei, ofertă obișnuită 10 ani 7,75% Euro, pentru donatori 3 ani 5,50% Euro, ofertă obișnuită 3 ani 4,50% Euro, ofertă obișnuită 10 ani 6,60%

Potrivit comunicatului Bursei de Valori București din 19 noiembrie, suma minimă cerută în ofertă a fost de 500 de lei sau 100 de euro pentru titlurile dedicate donatorilor și de 5.000 de lei sau 1.000 de euro pentru cele obișnuite. Dobânzile și câștigurile din vânzare sunt neimpozabile. Oferta de cumpărare la aceste condiții s-a încheiat; titlurile listate pot fi cumpărate la bursă, unde prețul plătit influențează câștigul cumpărătorului.