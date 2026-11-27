Petrolul Brent a închis joi, 26 noiembrie, la 96,57 dolari pe baril, cu 1,96 dolari mai mult decât în ședința anterioară, potrivit cotațiilor relatate de agenția Reuters. Pentru șoferii din România, creșterea nu înseamnă că benzina și motorina s-au scumpit deja la pompă.

Pe 23 noiembrie, benzina standard costa în medie 9,09 lei pe litru în România, iar motorina standard 10,54 lei pe litru, potrivit eCARBURANT. Ambele erau mai ieftine decât cu o săptămână înainte. Aceste prețuri sunt dinaintea creșterii cotației Brent de joi, astfel că nu arată cât costa carburantul la pompă pe 27 noiembrie.

Ce arătau prețurile la pompă în România

Față de săptămâna precedentă, prețul mediu al benzinei scăzuse cu 0,43 lei pe litru, iar cel al motorinei cu 0,16 lei pe litru, arată datele eCARBURANT din 23 noiembrie. Pentru un plin de 50 de litri, diferențele înseamnă 21,50 lei mai puțin la benzină și 8 lei mai puțin la motorină, dacă se folosesc aceleași prețuri medii.

Petrolul cumpărat pe piețele internaționale nu ajunge direct în rezervor. În prețul plătit de șofer intră și schimbul dintre dolar și leu, prețul benzinei sau motorinei după rafinare, taxele și prețul cerut de stație. De aceea, creșterea Brent de joi nu poate fi transformată într-o scumpire sigură, de aceeași mărime, la pompă.

Ce s-a întâmplat cu livrările de petrol

Rebelii houthi din Yemen au revendicat miercuri un atac asupra rafinăriei saudite Ras Tanura. Rafinăria aparține integral Saudi Aramco și poate prelucra 550.000 de barili pe zi, potrivit raportului companiei pentru 2025. Complexul din care face parte include și un terminal folosit pentru exportul petrolului.

Separat, autoritatea britanică pentru supravegherea transportului maritim, UKMTO, a raportat două petroliere lovite de proiectile necunoscute în regiune: unul la est de Oman, celălalt la 93 de kilometri vest de Dubai. Echipajele ambelor nave erau în siguranță. Gardienii Revoluției din Iran au susținut că navele au lovit mine marine, însă cauza indicată de ei nu a fost confirmată independent.

Știrile despre rafinărie și petroliere au ridicat temeri că petrolul ar putea ajunge mai greu pe piață. Creșterea cotației arată cât s-a plătit pentru contractele Brent joi, nu câți barili au fost scoși efectiv din livrările mondiale.

De ce petrolul american nu are o închidere oficială joi

Pentru petrolul american WTI, relatarea inițială indica joi 84,84 dolari pe baril, cu 1,16 dolari peste închiderea de miercuri. Cifra de joi este un nivel de tranzacționare, nu un preț oficial de închidere: piața americană nu a stabilit unul de Ziua Recunoștinței.

Vineri, la ora 01:40 GMT, Reuters indica Brent la 96,19 dolari pe baril, cu 0,38 dolari sub închiderea de joi. WTI era la 85,41 dolari pe baril; comparația pentru acesta rămânea cu închiderea de miercuri. Cele două cotații de vineri nu schimbă prețurile la pompă raportate pentru 23 noiembrie.

Ce urmează la reuniunea producătorilor de petrol

Producătorii din OPEC+ au programată o reuniune duminică, 29 noiembrie 2026. Decizia lor din 7 iunie menține nivelul general al producției până la 31 decembrie 2026 și stabilește data noii reuniuni.

Menținerea acelorași obiective și în primele trei luni din 2027 este, deocamdată, doar o posibilitate relatată de Reuters pe baza discuțiilor cu două surse. Politica de producție pentru acea perioadă urmează să fie stabilită la reuniunea din 29 noiembrie.