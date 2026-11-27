Persoanele care caută de lucru aveau la dispoziție 32.918 de posturi raportate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) la 25 noiembrie 2026. În aceeași lună, Ministerul Muncii a pus în aplicare o listă cu 372 de meserii pentru care angajatorii găsesc greu personal, însă prezența unei meserii pe listă nu înseamnă că există un post liber pentru fiecare candidat.

Cele mai multe locuri anunțate la ANOFM erau pentru șoferi de transport rutier, 3.781, manipulanți de mărfuri, 1.846, și curieri, 1.510. Împreună, cele trei meserii adunau 7.137 de posturi, mai mult de o cincime din totalul raportat în acea zi.

Acestea sunt cifre pentru întreaga țară, nu arată câte posturi din fiecare meserie se află într-un anumit județ. Baza ANOFM se schimbă pe măsură ce angajatorii adaugă oferte, anunțurile expiră sau sunt ocupate locuri.

Posturile de șofer, manipulant și curier au cerințe diferite

Numărul mare de posturi pentru o meserie nu înseamnă că toate au aceleași condiții. De pildă, un anunț ANOFM pentru șofer de transport rutier de mărfuri în Brașov nu cere studii, dar cere permis pentru categoriile C și E și acceptă experiență mai mică de trei ani. Oferta este marcată ca valabilă până la 24 noiembrie 2027.

Pentru manipularea mărfurilor, un anunț acceptă candidați fără studii și fără experiență, în timp ce între ofertele verificate apar și cerințe privind permisul categoria B. Un anunț pentru curier în Ilfov cere școală profesională și permis categoria B, dar nu cere experiență; data lui de expirare este 21 decembrie 2026. Aceste condiții aparțin anunțurilor respective, nu tuturor posturilor din aceleași meserii.

Lista meseriilor deficitare a crescut față de august

Lista aprobată prin Ordinul nr. 1.714/2026 se aplică din 11 noiembrie 2026 și cuprinde 372 de ocupații. Lista din august avea 289: comparația dintre cele două indică 83 de ocupații adăugate și niciuna eliminată. Ordinul din noiembrie l-a înlocuit pe cel din august.

Pe listă se găsesc meserii din construcții, industrie, transport, comerț și servicii de îngrijire. Ea arată unde există dificultăți de recrutare și este folosită și în regulile pentru aducerea unor lucrători din afara Uniunii Europene. Pentru cine caută un post în România, anunțul de angajare rămâne cel care arată locul disponibil, cerințele și data până la care oferta este valabilă.

Cum se caută un post și până când se poate solicita

Ofertele se găsesc în secțiunea „Locuri de Muncă Vacante” de pe site-ul ANOFM. Nu există o dată unică de închidere pentru toate cele 32.918 de posturi raportate la 25 noiembrie.

Se aleg meseria și județul pentru a vedea anunțurile care corespund căutării.

Se citesc în fiecare anunț condițiile, data „Valabil până la” și metoda de selecție.

Candidatura se trimite folosind datele de contact și metoda indicate în oferta aleasă. Agenția pentru ocuparea forței de muncă de la domiciliu sau reședință poate oferi sprijin pentru găsirea unui post.

Platforma Work in Romania afișează lista meseriilor deficitare, dar nu primește direct CV-uri sau candidaturi ale lucrătorilor străini. În decembrie 2026, ANOFM a anunțat 74 de programe de formare pentru cei care vor să învețe o altă meserie. Cursurile sunt gratuite pentru persoanele care respectă condițiile legii, iar locurile ajung pentru 1.249 dintre ele. Oferta poate fi văzută la agențiile județene.