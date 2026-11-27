În decembrie 2026, pensionarii ale căror venituri adunate pe lună nu depășesc 3.000 de lei pot primi automat încă 300, 400 sau 500 de lei, după cât câștigă. Alte ajutoare și reduceri pentru pensionari au condiții diferite: pentru medicamente și tren se prezintă acte la folosirea dreptului, iar pentru curent, încălzire sau venitul minim se depune cerere.

Nu toate drepturile depind de valoarea pensiei. Reducerea la tren nu are plafon de venit, în timp ce transportul local urmează regulile fiecărei localități.

Ce se acordă automat și ce trebuie cerut

Drept Cine poate primi Unde se rezolvă Ajutorul din decembrie Pensionari eligibili cu venituri cumulate de cel mult 3.000 lei Casa de pensii îl plătește fără cerere Completarea pensiei Pensionari eligibili sub plafonul de 1.281 lei Casa de pensii o calculează fără cerere Medicamente compensate cu 90% Pensie și indemnizație socială de cel mult 2.020 lei lunar La medic, cu talonul de pensie și actul de identitate Tren cu reducere de 50% Pensionari din sistemele de pensii vizate, indiferent de venit La cumpărarea biletului, cu talonul special Tichet de curent Persoane și familii sub plafoanele de venit ale programului Prin EPIDS, poștă sau primărie Încălzire și supliment de energie Persoane și familii care îndeplinesc condițiile de venit Prin cerere la primărie Venit minim de incluziune Persoane și familii aflate în dificultate Prin dosar la primărie Bilet de tratament Pensionari selectați după criteriile anuale și locurile disponibile Prin cerere la casa teritorială de pensii

Cât este ajutorul plătit în decembrie

Ajutorul stabilit prin OUG nr. 23/2026 pentru pensionarii cu venituri de cel mult 3.000 de lei a intrat în vigoare la 2 aprilie 2026. Se adresează celor aflați în evidența caselor de pensii, din sistemul public sau din cel al pensiilor militare de stat, care au domiciliul în România. Persoanele cu ședere obișnuită în străinătate sunt excluse.

Venit lunar de cel mult 1.500 de lei: ajutor de 1.000 de lei în 2026, plătit în două tranșe de câte 500 de lei.

Venit lunar între 1.501 și 2.000 de lei: ajutor de 800 de lei, în două tranșe de câte 400 de lei.

Venit lunar între 2.001 și 3.000 de lei: ajutor de 600 de lei, în două tranșe de câte 300 de lei.

Prima plată a fost în mai, după veniturile cuvenite în aprilie. Pentru plata din decembrie, casa de pensii verifică veniturile cuvenite în noiembrie, astfel că tranșa poate fi diferită dacă venitul a trecut în alt interval. Se adună pensiile publice, pensiile militare și indemnizația socială; restanțele pentru luni mai vechi nu intră în plafon.

La un venit relevant de 1.800 de lei în noiembrie, de exemplu, tranșa din decembrie este 800 împărțit la doi, adică 400 de lei. Plata se face fără cerere.

Cum se completează o pensie sub 1.281 de lei

Casa Națională de Pensii Publice indică un plafon al indemnizației sociale de 1.281 de lei pentru perioada 2024-2026. Ea poate completa veniturile eligibile ale pensionarilor din sistemul public cu domiciliul în România, inclusiv ale celor cu pensie anticipată, de invaliditate sau de urmaș. Casa de pensii o calculează automat, iar suma apare pe cuponul de pensie; nu este o a doua pensie.

La o pensie de 1.000 de lei, de exemplu, fără alte venituri care intră în acest calcul, completarea este 1.281 minus 1.000, adică 281 de lei. Dacă există și alte drepturi luate în calcul de lege, ele se adună înainte de stabilirea diferenței.

Cine primește medicamente compensate cu 90%

Programul pentru medicamentele din sublista B îi privește pe pensionarii ale căror venituri din pensii și indemnizație socială sunt de cel mult 2.020 lei pe lună, inclusiv. Alte venituri, precum salariul, nu îi exclud dacă îndeplinesc această condiție. La medicul de familie arăți actul de identitate și cel mai recent talon de pensie; dacă recomandarea este de la un specialist, ai nevoie și de scrisoarea medicală după modelul cerut de CNAS.

Procentul de 90% se aplică prețului de referință, suma folosită pentru calculul compensării, nu automat prețului de la farmacie. De exemplu, dacă prețul de referință ar fi 100 de lei, iar prețul de vânzare 120 de lei, compensarea ar fi 90 de lei, iar pensionarul ar plăti 30 de lei. Prețul și suma de plată pentru medicamentul prescris se verifică la farmacie.

Cum se folosește reducerea la tren

Potrivit CFR Călători, cei pensionați în sistemul public sau în alte sisteme proprii de asigurări sociale au, în fiecare an, șase călătorii doar dus cu reducere de 50% la trenurile Regio și Interregio, la clasa a II-a. Pentru bilet se prezintă talonul special de călătorie distribuit prin casa de pensii și actul de identitate. Rezervarea locului se plătește integral.

Ce cereri se depun pentru energie și încălzire

Până la 31 decembrie 2026, tichetul pentru factura de energie electrică este lunar, în valoare de 50 de lei, și acoperă un singur loc de consum. Îl poate solicita persoana singură cu venit net lunar de cel mult 1.940 de lei sau familia cu venit de cel mult 1.784 de lei pe membru. Cererea se depune în EPIDS sau cu ajutorul poștei ori al primăriei; beneficiarii venitului minim de incluziune sunt înregistrați fără cerere separată.

De exemplu, într-o familie de două persoane cu venit net total de 3.000 de lei, calculul pentru acest plafon este 3.000 împărțit la doi, adică 1.500 de lei pe membru. Suma se află sub pragul de 1.784 de lei, dar acordarea tichetului depinde și de celelalte condiții ale programului. Data de 31 decembrie este sfârșitul perioadei de aplicare, nu un termen unic de depunere pentru toate cererile.

Ajutorul pentru încălzire este un program diferit. Pentru sezonul rece dintre 1 noiembrie 2026 și 31 martie 2027, plafonul comunicat pentru persoana singură este de 2.053 de lei, iar pentru familie, de 1.386 de lei pe membru. Cererea și declarația pe propria răspundere se depun la primărie, pentru un singur sistem de încălzire; actele doveditoare și perioada de înscriere se verifică la primăria locală.

Ajutorul se calculează în funcție de venit, ca procent dintr-o valoare de referință, nu ca sumă fixă pentru fiecare pensionar. Plafoanele indicate pentru 2026-2027 sunt de 500 de lei pentru electricitate, 250 de lei pentru gaze și 320 de lei pentru combustibili solizi sau petrolieri. Pentru energia facturată, ajutorul nu poate depăși consumul facturat; combustibilii solizi sau petrolieri au propriul mod de calcul și nu trebuie tratați ca o factură lunară de gaz ori curent.

La primărie poate fi cerut și suplimentul lunar pentru energie, inclusiv separat de ajutorul pentru încălzire. Suma depinde de sursa folosită:

Energie termică: 10 lei pe lună.

Gaze: 10 lei pe lună.

Electricitate: 30 de lei pe lună sau 70 de lei dacă este singura sursă de energie.

Combustibili solizi ori petrolieri: 20 de lei pe lună.

Când se poate cere venitul minim

Venitul minim de incluziune nu se acordă tuturor pensionarilor. Pentru o persoană singură de cel puțin 65 de ani, plafonul indicat pentru 2026 este de 572 de lei venit net lunar ajustat. De exemplu, la un venit luat în calcul de 500 de lei, diferența până la plafon este 72 de lei; dacă diferența calculată este sub 50 de lei, plata minimă este de 50 de lei.

Pentru o gospodărie cu mai multe persoane, venitul net se împarte la un coeficient: 1 pentru prima persoană și încă 0,5 pentru fiecare persoană în plus. La serviciul de asistență socială al primăriei depui documentele care arată situația gospodăriei, împreună cu cererea, declarația pe propria răspundere și angajamentul de plată. Dreptul începe din luna următoare înregistrării cererii, iar schimbările de venit sau de componență se declară în cel mult 10 zile lucrătoare.

Unde se cere biletul de tratament

Pensionarul depune cererea-tip pentru tratament balnear la casa teritorială de pensii. Biletul nu este automat: depinde de criteriile și contribuția aprobate pentru anul respectiv, de buget și de locurile disponibile. Actele medicale și cele privind venitul se prezintă, de regulă, la eliberarea biletului, potrivit Casei Naționale de Pensii Publice.

Ce se verifică la primărie pentru ajutoarele locale

Reducerea națională la tren nu înseamnă transport urban gratuit în toate orașele. La Cluj-Napoca, în 2026, pensionarii cu venituri de până la 3.600 de lei și persoanele de cel puțin 70 de ani primesc abonament gratuit pe toate liniile; pensionarii cu venituri între 3.601 și 4.500 de lei primesc abonament gratuit pe o linie. Plafoanele sunt ale programului local și nu se aplică în alte localități.

La primăria de domiciliu se verifică separat condițiile pentru transport, eventuale ajutoare de sărbători sau alimente și reduceri de taxe locale. Pentru fiecare program trebuie cerute plafonul de venit, condiția de vârstă, actele și perioada de înscriere.

Pașii și actele de pregătit

Verifică pe cuponul de pensie plățile automate: ajutorul din 2026 și, dacă este cazul, completarea până la 1.281 de lei. Pentru acestea nu depui cerere. Ca să primești medicamente compensate, duci la medicul de familie actul de identitate și cel mai recent talon de pensie. Ia și scrisoarea medicală în modelul cerut dacă recomandarea vine de la un specialist. Pentru tren, prezintă talonul special de călătorie și actul de identitate când cumperi biletul. Verifică numărul de cupoane rămase. Pentru tichetul de curent, depune cererea în EPIDS sau cere ajutor la poștă ori la primărie. Dacă primești venit minim de incluziune, nu depui cerere separată pentru tichet. Pentru încălzire și suplimentul de energie, cere primăriei lista actelor și perioada de înscriere, apoi depune cererea și declarația pe propria răspundere. Pentru venitul minim de incluziune adaugă angajamentul de plată și documentele doveditoare cerute pentru gospodăria ta. Pentru tratament balnear, depune cererea-tip la casa teritorială de pensii și pregătește actele medicale și de venit pentru eliberarea biletului.

Dacă o cerere pentru un ajutor de la primărie este respinsă, motivul deciziei și calea de contestare se cer în scris instituției care a emis-o. Nu există în aceste reguli un termen unic de contestație valabil pentru toate ajutoarele și localitățile.

Întrebări frecvente

Primește fiecare urmaș ajutorul din decembrie?

Da. Pentru pensia de urmaș, ajutorul se stabilește pentru fiecare urmaș în parte, dacă sunt îndeplinite condițiile de venit și domiciliu.

Poate soțul sau soția folosi reducerea la tren?

Da, dar călătoriile folosite se scad din cele șase ale titularului. Un talon pierdut sau devenit ilizibil nu poate fi folosit pentru biletul redus.

Se pot prescrie medicamente pentru mai multe luni?

Pentru o boală cronică stabilizată, medicul poate prescrie tratament pentru cel mult 90, 91 sau 92 de zile, în funcție de lunile acoperite.

Unde se reclamă o problemă cu tichetul de curent?

Dacă tichetul nu este acordat sau datele sunt greșite, solicitarea de clarificare se face la serviciul telefonic ANPIS. Sesizările pe care acesta nu le poate rezolva sunt trimise instituției competente.

Surse verificate la 27 noiembrie 2026: OUG nr. 23/2026 și informațiile Casei Naționale de Pensii Publice despre indemnizația socială și biletele de tratament; regulile CFR Călători pentru pensionari; hotărârea, normele și listele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru medicamente; OUG nr. 35/2025 privind tichetul de energie; Legea nr. 226/2021 și informările locale pentru ajutorul de încălzire; Legea nr. 196/2016 și informările serviciului de asistență socială privind venitul minim de incluziune; programul de transport al Primăriei Cluj-Napoca.