Primăria Constanța, condusă de Vergil Chițac, propune pentru 2027 creșterea cotei folosite la calculul impozitului pe locuințele persoanelor fizice de la 0,11% la 0,12% și eliminarea taxei anuale de 200 de lei pe autovehicul pentru utilizarea domeniului public sau privat al orașului. Schimbările apar într-un proiect publicat la 4 noiembrie 2026 și nu sunt încă aprobate de Consiliul Local.

Pentru o persoană care deține și o locuință, și o mașină, cele două plăți ar merge în direcții diferite. Impozitul pe locuință ar crește dacă valoarea folosită la calcul rămâne aceeași, în timp ce taxa de 200 de lei ar dispărea pentru cei care o plătesc acum. Cei deja scutiți de această taxă nu ar avea 200 de lei în minus de plată.

Taxa propusă spre eliminare este separată de impozitul obișnuit pe mașină. Dispariția ei nu înseamnă că proprietarii de autoturisme nu vor mai plăti impozit auto.

Cât ar crește impozitul pe locuință

În documentația pentru taxele din 2026, cota pentru locuințele persoanelor fizice este de 0,11%. Proiectul pentru 2027 o ridică la 0,12% pentru locuințe și clădirile-anexă. Cota este procentul aplicat valorii impozabile a clădirii, nu un procent din prețul cerut la vânzarea ei.

La o valoare impozabilă păstrată la 100.000 de lei, aplicarea celor două cote dă 110 lei pe an în 2026 și 120 de lei în 2027, adică 10 lei în plus. Este un exemplu de calcul, nu suma pe care o va avea fiecare proprietar de plătit: aceasta depinde de valoarea stabilită pentru locuința lui și de celelalte prevederi aplicabile.

Cine ar scăpa de taxa de 200 de lei

În prezent, taxa este de 200 de lei anual pentru fiecare autovehicul înregistrat fiscal în oraș, dacă acesta este deținut sau folosit de o persoană fizică cu domiciliul în Constanța. Hotărârea locală care stabilește taxa îi exceptă pe cei care plătesc pentru rezervarea unui loc de parcare sau au abonament anual pentru zona 2. Proiectul pentru 2027 prevede eliminarea taxei, fără o nouă condiție pentru această eliminare.

Pentru 2026, taxa se plătește integral până la 31 martie. Dacă autovehiculul este dobândit după această dată, termenul este de 30 de zile, iar suma se stabilește proporțional cu perioada în care persoana îndeplinește condițiile de plată. Aceste termene privesc taxa aflată acum în vigoare, nu o plată nouă pentru 2027.

În exemplul locuinței cu valoare impozabilă de 100.000 de lei, o persoană care datorează și taxa auto ar avea, doar pentru aceste două plăți, 310 lei în 2026 și 120 de lei în 2027. Diferența de 190 de lei presupune că proiectul este adoptat, valoarea impozabilă rămâne aceeași și persoana datorează întreaga taxă de 200 de lei în 2026. Calculul nu include impozitul obișnuit pe mașină.

Când se decide schimbarea

Consultarea publică pentru proiect s-a încheiat la 16 noiembrie 2026. Primăria a prevăzut înscrierea lui pe ordinea de zi a unei ședințe ordinare a Consiliului Local din decembrie 2026, fără să indice o zi exactă pentru vot.

Dacă este adoptată, hotărârea ar intra în vigoare la 1 ianuarie 2027. Până la vot, cota mai mare pentru locuințe și eliminarea taxei de 200 de lei rămân propuneri.