Donald Trump sfidează Curtea Supremă și impune noi taxe vamale de 10%

Președintele american Donald Trump a declarat că are „dreptul absolut” de a impune din nou taxe vamale, o mișcare ce sfidează direct o decizie a Curții Supreme a SUA care a invalidat anterior suprataxele comerciale adoptate de administrația sa. Mai mult, Trump a impus deja prin ordin executiv taxe vamale de 10%.

Un „drept absolut” invocat pe Truth Social

Într-o postare de duminică pe rețeaua sa Truth Social, liderul de la Casa Albă a fost tranșant. „Am dreptul absolut de a impune TAXE VAMALE sub o altă formă, şi am început deja să fac acest lucru”, a scris Trump. Vă întrebați cum e posibil? Declarația pare a fi o aluzie directă la noile anchete comerciale lansate de administrația sa, menite să justifice aceste taxe.

Statele Unite au lansat joi o nouă serie de investigații pentru a identifica deficiențe în lupta împotriva muncii forțate. Acestea vizează nu mai puțin de 60 de țări, printre care se numără statele Uniunii Europene, China și Japonia.

Reacția furibundă a Chinei

Iar răspunsul nu a întârziat să apară. Postarea lui Donald Trump a survenit la doar câteva ore după ce Beijingul a presat Statele Unite să „îşi corijeze imediat acţiunile greşite” în materie comercială. E drept că tonul a fost unul dur, mai ales în contextul în care primele două economii ale lumii tocmai au început o nouă rundă de negocieri.

Ministerul Comerțului chinez a catalogat anchetele americane drept un act „total unilateral, arbitrar şi discriminatoriu, şi constituie un act tipic de protecţionism”.

Discuțiile la nivel înalt au avut loc chiar în weekend, la Paris, într-o încercare de a rezolva litigiile comerciale care au dus la o luptă aprigă în 2025, calmată doar de un armistițiu convenit în octombrie.

Atac direct la adresa Curții Supreme

Numai că Trump nu s-a limitat la anunțarea noilor măsuri. Acesta a criticat direct decizia Curții Supreme din 20 februarie, cea care a invalidat pachetul său anterior de taxe vamale de mare anvergură.

Fostul președinte a acuzat instanța supremă de slăbiciune. „Curtea cunoştea poziţia mea, ştia cât de mult ţineam la această victorie pentru ţara noastră, şi totusi a decis să cedeze, potenţial, mii de miliarde de dolari unor ţări şi unor companii care profită de Statele Unite de decenii”, a afirmat Trump luni, vizibil nemulțumit de hotărârea judecătorilor (luată, reamintim, pe 20 februarie).

Ce urmează în relația SUA-China?

Tensiunile nu se opresc la nivel declarativ. Noi discuții americano-chineze sunt programate să aibă loc înaintea vizitei lui Trump în China, o vizită anunțată de Casa Albă pentru sfârșitul lunii martie sau începutul lui aprilie. Până la urmă, rămâne un detaliu important: vizita încă nu a fost confirmată oficial de Beijing.