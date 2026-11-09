Aproximativ 1.500 de angajați ai CFR Marfă, compania feroviară de stat, au salarii restante estimate la 19 milioane de lei, a declarat la 9 noiembrie 2026 ministrul Transporturilor, Ștefan-Ovidiu Popa. O concediere colectivă ar adăuga plăți compensatorii estimate la 37 de milioane de lei. Ministrul spune că statul ar trebui să acopere suma totală de 56 de milioane de lei.

Concedierea colectivă nu a fost decisă, iar pentru plata restanțelor nu a fost anunțată o dată. Popa a spus că a discutat despre o soluție cu premierul, vicepremierul și Ministerul Muncii.

Salariile restante și compensațiile sunt plăți diferite

Cele 19 milioane de lei reprezintă salarii pe care ministrul le consideră deja datorate. Cele 37 de milioane de lei sunt estimarea sa pentru plățile care ar urma unei concedieri colective. Din primăvara lui 2026, CFR Marfă nu mai are licență pentru a transporta marfă pe calea ferată, iar aproximativ 1.500 de oameni au încă contracte de muncă, potrivit ministrului.

Popa a spus că peste 300 dintre acești angajați au contract și la Carpatica Feroviar, 900 sunt în șomaj tehnic, iar alți 200 au ajuns la vârsta pensionării sau sunt deja pensionari. Aceste cifre descriu situația personalului, nu stabilesc cât primește fiecare angajat din sumele anunțate.

Cine ar putea primi bani la concediere

Potrivit ministrului, contractul colectiv de muncă prevede cinci salarii compensatorii în cazul concedierii colective. Contractul indicat ca valabil de la 1 ianuarie 2026 până la 1 ianuarie 2027 leagă compensația de încetarea contractului din motive care nu țin de angajat. Condițiile descrise pentru beneficiari sunt îndeplinite împreună: persoana este angajat feroviar, are contract individual de muncă la CFR Marfă și este concediată colectiv dintr-un motiv care nu îi este imputabil.

Legea nr. 195/2020 stabilește, pentru angajații feroviari concediați colectiv, o compensație de cel puțin cinci ori câștigul salarial mediu brut folosit la alcătuirea bugetului de stat, în condițiile contractului colectiv. O estimare publicată anterior în 2026 a folosit un câștig de referință de 9.192 de lei. Înmulțit cu cinci, acesta înseamnă 45.960 de lei pentru un angajat care îndeplinește condițiile.

Estimarea pentru compensații nu se potrivește cu plata minimă pentru toți cei 1.500

Dacă toți cei aproximativ 1.500 de angajați ar îndeplini condițiile și ar primi fiecare minimum 45.960 de lei, compensațiile ar însuma aproximativ 68,94 milioane de lei. Această sumă este mai mare decât cele 37 de milioane de lei estimate acum de ministru pentru compensații. Împărțirea celor 37 de milioane la întregul personal ar da aproximativ 24.700 de lei de persoană, dar nu stabilește dreptul individual al niciunui angajat.

Înainte de declarația din 9 noiembrie, o estimare pentru o propunere de lege privind aceste plăți indica 74.776.920 de lei pentru cel mult 1.627 de beneficiari. Propunerea și suma estimată atunci nu reprezintă o plată aprobată. Ministrul a spus că un proiect anterior privind salariații CFR Marfă a fost respins la votul final.

Angajarea la Carpatica se face prin selecție

Directorul general Daniel Apostolache a spus că Carpatica Feroviar caută angajați pentru transportul direct: mai ales șefi de tren și mecanici de locomotivă, dar și alți angajați. Compania analizează dosarele celor care candidează și organizează interviuri în funcție de post și de numărul candidaților. Ea își propune să răspundă în 30 de zile de la depunerea candidaturii; acesta este un termen anunțat ca intenție, nu data plății drepturilor de la CFR Marfă.