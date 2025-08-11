Semne îngrijorătoare din economia românească. Ce arată ultimele date BNR despre companii

Cele mai recente analize ale Băncii Naționale a României (BNR), bazate pe raportările Ministerului Finanțelor, conturează o imagine mai puțin optimistă asupra mediului de afaceri local. Profitabilitatea firmelor scade pentru al doilea an consecutiv, în timp ce tot mai multe companii raportează pierderi. Creșterea veniturilor nu reușește să țină pasul cu avansul cheltuielilor, în special al costurilor salariale, iar nevoia de recapitalizare devine tot mai presantă.

În prima jumătate a anului 2024, cheltuielile operaționale au urcat cu 5% față de aceeași perioadă din 2023, impulsionate de o majorare cu 17% a costurilor salariale. În schimb, cheltuielile cu utilitățile au scăzut cu 12%, iar costurile cu mărfurile au rămas la același nivel. Veniturile firmelor au crescut cu 4,5%, insuficient pentru a acoperi creșterea costurilor, ceea ce a dus la o scădere a profitului total cu 0,6%, până la 54,6 miliarde de lei.

Numărul companiilor aflate pe pierdere a crescut cu 22% față de 2022, ajungând la aproape 9.300 în iunie 2024, iar totalul pierderilor a urcat cu 25%, până la 16,7 miliarde de lei. Firmele cu probleme de capitalizare au nevoie de aproximativ 35 de miliarde de lei pentru a-și echilibra situația.

Performanțe contrastante între sectoare

Analiza sectorială scoate în evidență diferențe majore între domenii. Industria extractivă se detașează ca lider în profitabilitate, cu o marjă netă de peste 24%, în creștere cu 10 puncte procentuale față de anul precedent. Imobiliarele și utilitățile înregistrează, de asemenea, marje nete în creștere – 16,5% și 11%, ultima reprezentând un record al ultimului deceniu.

Construcțiile au avansat la o marjă netă de 7,1%, în timp ce agricultura a înregistrat o înjumătățire a acesteia, ajungând la 5,4%, cel mai probabil din cauza secetei. Domeniile cu pondere mare în economie – servicii, comerț și industrie – au raportat scăderi ușoare ale marjelor nete, iar randamentul capitalurilor (ROE) a coborât la 18,8%, cu două puncte procentuale sub nivelul din 2023.

Indicatorii de sănătate financiară se degradează

Eficiența utilizării activelor, măsurată prin indicatorul de sănătate financiară, a scăzut, semnalând o valorificare mai slabă a resurselor. Problemele cele mai accentuate se regăsesc în agricultură, imobiliare și servicii, în timp ce industria extractivă continuă să fie un reper pozitiv.

Pe fondul costurilor salariale tot mai ridicate și al cheltuielilor operaționale în creștere, presiunea asupra companiilor se accentuează. În ciuda unor sectoare care își mențin sau își îmbunătățesc performanțele, nevoia de recapitalizare și numărul tot mai mare de firme în pierdere indică provocări serioase pentru economia românească în perioada următoare.