Compania de cercetare NielsenIQ (NIQ) estimează pentru București 22.941 de euro pe an disponibili pe locuitor în 2026, față de 11.283 de euro, media României. Capitala depășește astfel de două ori media țării, dar suma nu este salariul primit de fiecare bucureștean.

Diferența dintre cele două medii este de 11.658 de euro pe an, adică 971,50 euro pe lună dacă sumele anuale sunt împărțite la 12. Calculul este pe locuitor: îi include și pe copii, pensionari și oamenii fără salariu. Nu arată câți bani intră lunar în contul unei anumite familii.

Unde se află județele cu venituri mai mici

Giurgiu, Botoșani și Vaslui sunt indicate printre județele de la capătul de jos al clasamentului pentru 2026. Bucureștiul este la celălalt capăt, însă comparația în bani care poate fi făcută din valorile publicate de NIQ este cea cu media întregii țări, nu cu suma exactă din fiecare dintre aceste județe.

Media națională îi cuprinde și pe locuitorii Capitalei. Prin urmare, diferența de 11.658 de euro nu este diferența dintre București și „restul țării”. Pentru aceasta ar trebui calculată separat media județelor fără Capitală.

Ce înseamnă banii disponibili din studiu

NIQ numește „putere de cumpărare” venitul rămas după taxe și contribuții caritabile, la care adaugă banii primiți de la stat, potrivit comunicatului companiei. În calcul folosește venituri raportate, date despre aceste plăți și prognoze economice. Rezultatul este o estimare pentru 2026, nu o sumă încasată deja de fiecare locuitor.

Banii astfel calculați sunt cei din care oamenii își plătesc locuința, mâncarea, energia, transportul și celelalte cheltuieli. Ce rămâne poate fi economisit. Cei 22.941 de euro din București nu sunt, așadar, bani rămași după plata facturilor și nici salariul net al unui angajat.

Sumele nu sunt corectate cu inflația. Nici diferențele de preț dintre București și județele cu venituri mai mici nu sunt scăzute din ele. Două locuri cu aceeași sumă disponibilă pe locuitor nu oferă neapărat aceleași posibilități de cumpărare.

Bucureștiul trece peste media europeană

NIQ estimează pentru cele 42 de țări europene studiate o medie de 21.153 de euro pe locuitor în 2026. Bucureștiul o depășește cu 1.788 de euro pe an. România, cu 11.283 de euro, ajunge la aproximativ 53% din media europeană și ocupă locul 32 din 42, față de locul 31 în clasamentul anterior.

Pentru țările care nu folosesc euro, inclusiv România, NIQ a transformat sumele folosind cursul prognozat de Comisia Europeană în mai 2026. Această transformare permite afișarea cifrelor în aceeași monedă, dar nu ține seama de cât costă viața în fiecare țară sau județ.