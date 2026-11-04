România a importat cu 75% mai multe gaze naturale în 2025 decât în 2024, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS). Pentru gospodării, această creștere nu arată, singură, că gazele de pe factură s-au scumpit.

În 2025, prețul final al gazelor pentru clienții casnici era plafonat la cel mult 0,31 lei pentru un kilowatt-oră (kWh), cu TVA inclus. Plafonul era același și în 2024, dar suma plătită de o gospodărie depinde și de cât gaz a consumat.

Cât gaz a adus România din afară

Importurile au ajuns în 2025 la aproape 3,2 milioane de tone echivalent petrol, cu aproximativ 1,368 milioane de tone mai mult decât în 2024, potrivit datelor INS. O tonă echivalent petrol, prescurtat tep, este o unitate folosită pentru a măsura și compara cantități de energie. În 2024, importurile de gaze au fost de aproximativ 1,8 milioane tep.

În același timp, producția internă de gaze naturale care pot fi folosite a coborât la 7,503 milioane tep. Scăderea față de 2024 a fost de 67.500 tep, adică 0,9%; producția din acel an fusese de aproximativ 7,57 milioane tep. România a adus, așadar, mai mult gaz din afară în anul în care a produs puțin mai puțin în țară.

Privite împreună, toate tipurile de energie au avut o evoluție asemănătoare. Importurile de energie au crescut cu 10,6% în 2025, iar producția internă de energie primară a scăzut cu 2,4%. Resursele totale disponibile au ajuns totuși la 42,8 milioane tep, cu 1,9% peste nivelul din 2024, arată datele INS publicate la 3 noiembrie 2026.

Plafonul pentru gospodării nu s-a schimbat în 2025

Pentru gazele consumate de gospodării până la 31 martie 2025, limita prețului final era de 0,31 lei/kWh, cu TVA inclus. Ordonanța de urgență nr. 6/2025 a păstrat aceeași limită pentru consumul dintre 1 aprilie 2025 și 31 martie 2026. Este o limită de preț, nu suma de plată a fiecărei familii.

În raportul său pentru 2024, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a consemnat prețuri medii facturate clienților casnici între 235,12 și 238,90 lei pentru un megawatt-oră, în funcție de grupa de consum. Aceste medii nu pot fi puse lângă prețurile contractuale din raportul ANRE pentru decembrie 2025, deoarece acelea nu includ tarifele, taxele și TVA. Creșterea importurilor nu dovedește, prin urmare, o creștere a prețului final plătit de gospodării.

Consumul de gaze al gospodăriilor a crescut

ANRE a raportat pentru clienții casnici un consum de 37,68 milioane de megawați-oră în 2025, față de 34,10 milioane în 2024. Diferența este de aproximativ 3,57 milioane de megawați-oră. Pentru toți clienții finali, consumul a urcat de la 97,15 milioane la 100,44 milioane de megawați-oră.

Aceste creșteri nu spun cât din gazul importat a ajuns la gospodării. La sfârșitul lunii decembrie 2025, participanții la piață raportau și stocuri totale de aproximativ 24,82 milioane de megawați-oră, potrivit ANRE. Datele despre consum și stocuri nu împart însă creșterea importurilor între gazul folosit în țară, cel păstrat și cel trimis mai departe. Plafonul de 0,31 lei/kWh descrie consumul de până la 31 martie 2026, nu prețul aplicabil în noiembrie 2026.