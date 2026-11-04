Comisia Națională de Strategie și Prognoză (CNSP) estimează acum că prețurile vor fi, în medie, cu 8,4% mai mari în 2026 decât în 2025, față de 7,9% în prognoza din mai. Tot pentru 2026, instituția a schimbat estimarea privind economia de la o creștere de 0,1% la o scădere de 0,4%; pentru gospodării, cifrele arată un risc mai mare ca veniturile să nu țină pasul cu prețurile, nu o pierdere deja stabilită pentru fiecare familie.

Prognoza nu modifică salarii, pensii, dobânzi sau taxe și nu spune cu cât va crește o anumită factură. Ea privește întregul an 2026, care nu s-a încheiat.

Cât s-au schimbat estimările pentru 2026

În prognoza din mai și în varianta actualizată în octombrie, CNSP a estimat aceiași indicatori pentru 2026. Valorile noi nu sunt rezultate finale ale anului.

Indicator pentru 2026 Estimare în mai Estimare în octombrie Creșterea medie a prețurilor de consum 7,9% 8,4% Creșterea prețurilor de consum la sfârșitul anului 5,3% 6,4% Creșterea economiei, după eliminarea efectului prețurilor +0,1% -0,4% Valoarea economiei la prețurile din fiecare an 2.056,0 miliarde lei 2.086,3 miliarde lei Schimbarea prețurilor folosită la calculul întregii economii 7,2% 8,5%

Media de 8,4% compară prețurile medii din 2026 cu cele din 2025. Estimarea de 6,4% compară, în schimb, prețurile de la sfârșitul lui 2026 cu cele de la sfârșitul lui 2025. Sunt două comparații diferite, nu două scumpiri care se adună.

De ce valoarea economiei în lei crește, deși producția este estimată să scadă

Valoarea estimată a economiei în lei este cu 30,3 miliarde de lei mai mare decât în prognoza din mai. Această valoare include schimbările de preț și revizuirea datelor folosite la calcul; nu arată, singură, că țara va produce mai multe bunuri și servicii.

Când scoate efectul prețurilor, CNSP estimează o scădere a economiei cu 0,4% în 2026. Instituția a ridicat de la 7,2% la 8,5% și estimarea pentru schimbarea prețurilor folosită la calculul întregii economii. Aceasta acoperă mai mult decât cumpărăturile gospodăriilor și nu este aceeași măsură cu inflația de 8,4%.

Estimarea pentru industrie s-a schimbat de la o scădere de 0,3% la una de 3,4%. Pentru construcții, CNSP estimează acum o creștere de 10,1%, față de 5,5% în mai. În explicația revizuirii, instituția pune alături costurile mai mari ale energiei și transportului, măsurile de reducere a deficitului bugetar, inflația și cererea mai slabă; nu indică o singură cauză.

Ce s-a înregistrat deja și ce înseamnă pentru bugetul familiei

Datele Institutului Național de Statistică pentru septembrie 2026 arată că prețurile au crescut cu 0,77% față de august, cu 5,4% față de decembrie 2025 și cu 6,61% față de septembrie 2025. Media creșterilor de preț din cele 12 luni încheiate în septembrie a fost de 9,2%; această perioadă nu este anul calendaristic 2026 din prognoza CNSP.

Tot potrivit datelor provizorii ale INS publicate în octombrie, economia nu a crescut în trimestrul al doilea față de primul trimestru. În primul semestru din 2026, ea a fost cu 0,6% mai mică decât în aceeași perioadă din 2025. Nici această cifră nu este rezultatul întregului an.

Inflația estimată de 8,4% nu înseamnă că fiecare aliment, chirie sau factură se va scumpi cu atât. O gospodărie poate pierde din puterea de cumpărare dacă veniturile ei cresc mai încet decât prețurile lucrurilor pe care le plătește; prognoza nu îi stabilește însă suma pierdută.

Pentru 2027, CNSP estimează o creștere a economiei de 1,7% și o creștere medie a prețurilor de 4,6% față de 2026.

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