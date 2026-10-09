Alimentele eligibile sub marca proprie a magazinului și cele sub marca producătorului intră în aceeași procedură de formare a prețului la raft, iar plafonarea adaosurilor se aplică până la 31 decembrie 2026 inclusiv. Încadrarea depinde de tipul produsului, gramaj și caracteristicile prevăzute în lege.

Termenul de aplicare a plafonării a fost prelungit până la 31 decembrie 2026 printr-un amendament introdus în Parlament la OUG 22/2026. Pentru compararea produselor de mărci diferite, primul pas este verificarea echivalenței lor ca sortiment, cantitate și caracteristici, inclusiv procentul de grăsime acolo unde acesta este cerut.

Marca proprie urmează aceeași procedură de preț

Ordonanța de urgență a Guvernului (OUG) nr. 67/2023 cere o procedură unitară pentru produsele din anexă, atât sub marcă privată a producătorilor, cât și sub marcă proprie a comerciantului. Regula privește formarea prețului pentru categoriile eligibile.

Ministerul Agriculturii explică în nota de fundamentare a prelungirii din martie 2026 că prețul final rezultă din costul real și adaosul permis. Comercianții și producătorii pot vinde sub plafon sau pot aplica promoții, iar producătorii agricoli își negociază liber prețul de vânzare către procesatori ori comercianți.

Pentru verificarea eligibilității, denumirea produsului trebuie citită împreună cu informațiile despre ambalare și compoziție. La lactate contează procentul de grăsime, la produsele ambalate contează cantitatea, iar la carne sunt prevăzute anumite sortimente.

Lista stabilește exact sortimentele și cantitățile eligibile

Anexa ordonanței cuprinde următoarele produse și condiții:

Pâine albă simplă de 300-500 grame, fără specialități.

Lapte de vacă de consum, la 1 litru, cu 1,5% grăsime, cu excepția celui tratat la temperatură ultraînaltă (UHT).

Brânză telemea de vacă, vrac.

Iaurt simplu din lapte de vacă, cu 3,5% grăsime, în ambalaje de maximum 200 grame.

Făină albă de grâu „000”, în ambalaje de până la 1 kg.

Mălai, în ambalaje de până la 1 kg.

Ouă de găină, calibrul M.

Ulei de floarea-soarelui, în ambalaje de până la 2 litri.

Carne proaspătă de pui, în varianta standard: pui întreg, tacâmuri, pulpe întregi cu os și aripi.

Carne proaspătă de porc: carne de lucru, pulpă cu os și fără os, spată.

Legume proaspete vrac: roșii, ceapă, castraveți, fasole uscată, morcovi, ardei gras Bianca, ardei capia și usturoi.

Fructe proaspete vrac: mere roșii și golden, prune, pere și struguri de masă.

Cartofi proaspeți albi, vrac.

Zahăr alb tos, în ambalaje de până la 1 kg.

Smântână cu 12% grăsime.

Unt, în ambalaje de până la 250 grame.

Magiun, în ambalaje de până la 350 grame.

Plafoanele se calculează diferit pe fiecare etapă comercială

Sunt vizați operatorii economici înregistrați în România, indiferent de forma de organizare, care desfășoară activități de import, comerț intracomunitar, distribuție sau vânzare cu amănuntul și cash & carry pentru produsele prevăzute în anexă.

Calculul adaosului pornește de la valoarea produselor fără taxa pe valoarea adăugată (TVA). Ordonanța stabilește aceste limite:

Pentru distribuție, adaosul cumulat pe întregul lanț este de maximum 5% față de prețul de achiziție la care se adaugă cheltuielile operaționale. Limita se aplică indiferent de numărul distribuitorilor.

Pentru vânzarea cu amănuntul și cash & carry, adaosul este de maximum 20% față de prețul de achiziție, la care se adaugă cheltuielile directe și indirecte ale comerciantului. În această cotă intră și remizele și risturnele, adică reducerile comerciale prevăzute de normă.

Pentru ulei, zahăr, făină, mălai și carne de porc, pui sau vită care intră în România fără a fi introduse în procesare ori abatorizare, în ambalaje mai mari de 5 kg sau 5 litri, adaosul este de maximum 5% față de prețul de achiziție, la care se adaugă cheltuielile directe și indirecte prevăzute de normă.

Firmele trebuie să dovedească adaosul aplicat

Pentru comercializarea produselor din anexă, operatorii economici trebuie să prezinte dovezi privind valoarea adaosului. Documentele cerute sunt declarații pe propria răspundere, semnate de reprezentantul legal sau de o persoană împuternicită.

La vânzările succesive între distribuitori, dovada trebuie să privească adaosul cumulat. Verificarea se face astfel pentru întregul lanț, inclusiv atunci când produsul trece prin mai mulți distribuitori înainte să ajungă la comerciant.

Pe perioada aplicării ordonanței, refacturarea produselor din anexă și a serviciilor aferente livrării și comercializării acestora este interzisă. Operatorii au și obligația de a asigura produsele eligibile în cantități suficiente.

Decontarea tichetelor are un comision limitat

Emitentul tichetelor de masă, cadou sau sociale poate aplica magazinului un comision de maximum 2% la decontarea produselor din anexă. Regula include tichetele emise prin Programul Sprijin pentru România și se aplică atât celor electronice, cât și celor pe hârtie, indiferent de tipul lor.

Prelungirile succesive au modificat termenul inițial

Plafonarea a fost introdusă în iulie 2023 pentru 90 de zile. Au urmat prelungiri succesive, inclusiv prin OUG nr. 34/2025, care menținea măsura până la 30 septembrie 2025. În ședința din 25 septembrie 2025, Guvernul a aprobat continuarea până la 31 martie 2026.

Guvernul a prezentat atunci măsura ca sprijin pentru accesul la alimente de bază, în special pentru persoanele cu venituri reduse. Instituția a susținut că plafonarea contribuise la scăderea prețurilor produselor vizate, creșterea puterii de cumpărare și reducerea indicilor prețurilor de consum, invocând și stimularea vânzărilor.

„Guvernul a aprobat prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază până pe 30 iunie 2026. Măsura se menține în aceleași condiții ca până în prezent”, a anunțat Ioana Dogioiu după ședința de guvern din 31 martie 2026.

Pentru acea prelungire, Ministerul Agriculturii a invocat, potrivit relatării HotNews.ro, efectele războiului din Iran asupra pieței petroliere și depășirea nivelului de 10 lei pe litru la benzină și motorină standard. Ministerul a avertizat că aceste costuri se transmit în prețurile agricole și alimentare într-un ritm nesustenabil pentru producători, cu riscuri pentru puterea de cumpărare și securitatea alimentară.

Președintele Nicușor Dan a promulgat miercuri, 24 iunie 2026, legea de aprobare a OUG nr. 22/2026, potrivit Antena 3 CNN, care citează Agerpres. Parlamentul introdusese amendamentul prin care perioada de aplicare a fost extinsă până la sfârșitul anului.

Depășirea plafoanelor atrage amenzi pentru firme

Aceeași plajă de amenzi este prevăzută separat pentru emitentul de tichete care încalcă limita comisionului și pentru încălcarea interdicției de refacturare.