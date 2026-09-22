AFIR pune la dispoziția instituțiilor publice 650 de milioane de euro pentru energie regenerabilă

Instituțiile publice au la dispoziție două apeluri în valoare totală de 650 de milioane de euro, circa 3,42 miliarde de lei, pentru producerea și stocarea energiei electrice regenerabile, potrivit Afir, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR). Cererile se depun online în sistemul agenției începând cu 28 septembrie 2026, ora 10:00.

Finanțarea nerambursabilă poate acoperi până la 100% din cheltuielile eligibile, fără să depășească 10 milioane de euro, circa 52,64 milioane de lei, pentru un beneficiar. Cele două apeluri sunt finanțate prin Fondul pentru Modernizare, Programul-cheie 1 „Surse regenerabile de energie și stocarea energiei”.

Sesiunea rămâne deschisă până la 6 noiembrie 2026, ora 23:59, dar evaluarea se poate încheia înainte de acest termen dacă bugetul este epuizat. Proiectele sunt procesate în ordinea depunerii și trebuie să respecte criteriile de eligibilitate, ceea ce face relevantă pregătirea documentelor înainte de deschiderea platformei.

Ghidurile solicitantului, publicate la 11 septembrie 2026, stabilesc separat pentru fiecare linie condițiile de eligibilitate, cheltuielile acceptate, documentele necesare și criteriile de evaluare. Ghidurile și anexele se găsesc în secțiunea dedicată Fondului pentru Modernizare de pe site-ul AFIR.

Componenta principală are 500 de milioane de euro pentru energie solară

Componenta principală are un buget de 500 de milioane de euro, circa 2,63 miliarde de lei. Banii finanțează capacități noi de producere a energiei electrice din surse solare, cu sisteme integrate de stocare, pentru consumul propriu al instituției.

Sprijinul poate ajunge la 900.000 de euro/MW, circa 4,74 milioane de lei/MW. Pentru proiectele care includ și pompe de căldură, finanțarea urcă până la 1,1 milioane de euro/MW, circa 5,79 milioane de lei/MW, fără să depășească plafonul stabilit pentru fiecare beneficiar.

A doua linie oferă 150 de milioane de euro pentru stocare

A doua linie dispune de 150 de milioane de euro, circa 789,54 milioane de lei, și este destinată instituțiilor publice care produc deja energie din surse regenerabile și vor să adauge capacități de stocare. Sunt eligibile bateriile instalate „în spatele contorului”, adică legate la instalația existentă, astfel încât energia produsă să fie păstrată pentru autoconsum ulterior, în loc să fie livrată imediat în rețea.

Pentru această componentă, sprijinul poate acoperi integral cheltuielile eligibile, în limitele programului. Plafonul tehnic este de 200.000 de euro/MWh de capacitate de stocare instalată, circa 1,05 milioane de lei/MWh.

Lista beneficiarilor eligibili cuprinde:

primăriile și consiliile județene;

spitalele publice;

universitățile de stat;

unitățile din sistemul administrației penitenciare;

alte instituții publice;

unitățile de cult;

institutele și centrele publice de cercetare-dezvoltare;

asociațiile de dezvoltare intercomunitară;

centrele sociale și centrele de îngrijiri paliative finanțate integral din fonduri publice;

Agenția Națională pentru Sport și instituțiile subordonate;

Comitetul Olimpic și Sportiv Român și instituțiile subordonate.

Dimensionarea investiției trebuie raportată la consumul real al clădirii publice, nu la valoarea maximă care poate fi obținută. Capacitatea panourilor și a bateriilor trebuie stabilită împreună cu modul în care energia va fi consumată și stocată.

Cristian Buzlea, directorul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Bihor (OJFIR Bihor), recomandă instituțiilor să înceapă pregătirea documentației înainte de deschiderea sesiunii și să nu amâne procedura până în ultimele zile. Cristian Buzlea spune: „Recomand tuturor instituțiilor din Bihor să nu aștepte ultima perioadă a sesiunii. Pregătirea proiectului trebuie începută din timp, pentru ca în momentul deschiderii platformei să existe documentația necesară și un proiect bine fundamentat.”

Pregătirea unui proiect presupune șase verificări principale:

documentația trebuie pregătită din timp, înaintea deschiderii platformei;

eligibilitatea instituției și a investiției trebuie verificată înainte ca solicitantul să aloce bani documentației;

panourile și bateriile trebuie dimensionate în funcție de consumul real;

situația juridică a imobilului sau a terenului, datele de consum, documentele instituției și anexele solicitate trebuie clarificate înainte de depunere;

producția, consumul și stocarea trebuie proiectate ca părți ale aceluiași sistem energetic;

eligibilitatea, documentele, indicatorii, bugetul, dimensionarea tehnică și anexele obligatorii trebuie verificate integral înainte de transmiterea cererii.

Directorul OJFIR Bihor leagă investițiile de reducerea costurilor cu energia și de diminuarea presiunii facturilor asupra bugetelor publice. Pentru instituțiile din județul Bihor, recomandarea sa este ca proiectul să fie fundamentat și documentele să fie disponibile la momentul deschiderii platformei. „Le transmit tuturor primăriilor și instituțiilor publice din județul Bihor un mesaj simplu: folosiți această oportunitate! Este o finanțare care poate aduce beneficii concrete comunităților noastre, poate reduce costurile cu energia și poate contribui la modernizarea infrastructurii publice din Bihor”, transmite directorul OJFIR Bihor.

AFIR primește și evaluează cererile de finanțare și asigură implementarea proiectelor. Prima etapă operațională pentru solicitanți începe la 28 septembrie 2026, ora 10:00, când sistemul online se deschide pentru depuneri.