Femeile care se apropie de pensie trebuie să își verifice luna și anul nașterii: vârsta la care pot cere pensia și anii de contribuții ceruți cresc în trepte, nu la fel pentru toate. Ministerul Muncii a explicat, într-un răspuns acordat Newsweek România, că este calendarul prevăzut deja de Legea pensiilor, nu o nouă majorare pentru toți românii.

Următoarea treaptă privește femeile născute în mai 1964: pentru ele, luna pensionării este ianuarie 2027, la vârsta de 62 de ani și 8 luni. Pentru pensia obișnuită trebuie îndepliniți și cel puțin 15 ani de contribuții, potrivit Legii nr. 360/2023.

Luna nașterii arată când se poate cere pensia

Calendarul din anexa nr. 5 a Legii nr. 360/2023 dă, pentru fiecare lună și an de naștere, luna pensionării, vârsta cerută și stagiul complet. Stagiul complet înseamnă anii luați ca reper în calculul pensiei și pentru anumite reduceri ale vârstei; nu trebuie confundat cu minimul de 15 ani necesar pensiei obișnuite.

Naștere în decembrie 1963: pensionare în iulie 2026, la 62 de ani și 7 luni; stagiu complet de 33 de ani și 5 luni.

Naștere în ianuarie sau februarie 1964: pensionare în august, respectiv septembrie 2026, la 62 de ani și 7 luni; stagiu complet de 33 de ani și 6 luni.

Naștere în martie sau aprilie 1964: pensionare în octombrie, respectiv noiembrie 2026, la 62 de ani și 7 luni; stagiu complet de 33 de ani și 7 luni.

Naștere în mai sau iunie 1964: pensionare în ianuarie, respectiv februarie 2027, la 62 de ani și 8 luni; stagiu complet de 33 de ani și 8 luni.

Minimul rămâne de 15 ani pentru fiecare dintre aceste grupe. Astfel, cifra de 33 de ani și 7 luni din știrea despre anul 2026 nu este stagiul complet al tuturor femeilor care ajung atunci la vârsta de pensionare.

Unele femei pot ieși mai devreme la pensie

Casa Națională de Pensii Publice arată că anii de contribuții se stabilesc după perioadele pentru care s-au datorat contribuții la pensia publică sau, în cazul unui contract de asigurare socială, după contribuțiile datorate și plătite. Concediul pentru creșterea copilului început după 1 ianuarie 2006 se ia în calcul la stagiul minim și la cel complet, în condițiile arătate de instituție.

Femeile care au stagiul complet și au crescut copii pot avea o vârstă de pensionare redusă. Copiii născuți trebuie să fi fost crescuți până la 16 ani, iar cei adoptați, cel puțin 13 ani. Reducerea este de 6 luni pentru un copil, un an pentru doi și un an și 6 luni pentru trei; ajunge la 3 ani și 6 luni pentru șapte sau mai mulți copii.

Există reduceri și pentru anumite condiții de muncă, pentru handicap sau deficiență vizuală gravă, precum și pentru cei care depășesc stagiul complet cu cel puțin cinci ani. Această ultimă reducere nu se adună cu alte reduceri. Reducerile care pot fi cumulate nu pot depăși 11 ani, iar pentru femei vârsta redusă nu poate coborî sub 52 de ani.

Cererea se depune la casa de pensii

Casa Națională de Pensii Publice indică depunerea online sau la casa teritorială competentă. La ghișeu, cererea se depune în termen de 30 de zile calendaristice de la îndeplinirea condițiilor.

Se caută în anexa nr. 5 rândul lunii și anului nașterii și se citește coloana „Luna pensionării”.

Se verifică anii de contribuții și se pregătesc cererea, actele de stare civilă și carnetul de muncă. Pentru reduceri sau perioade care trebuie dovedite, se adaugă actele corespunzătoare.

Se depune cererea cu actele la casa de pensii competentă, online sau la ghișeu.

Vârsta de 65 de ani nu crește automat

Legea nr. 360/2023, intrată în vigoare la 1 septembrie 2024, duce treptat vârsta standard a femeilor de la 62 de ani și 3 luni la 65 de ani și stagiul complet de la 32 de ani și 8 luni la 35 de ani, până în ianuarie 2035. Pentru bărbați, vârsta standard este de 65 de ani, iar stagiul complet este de 35 de ani.

După încheierea acestui calendar, o schimbare legată de creșterea speranței de viață ar necesita modificarea legii. Dacă speranța de viață scade, legea nu permite majorarea vârstei și a stagiilor pe acest temei.