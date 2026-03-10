Frații Pavăl investesc 2 milioane de euro într-o centrală cu 2.764 panouri solare

Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, continuă extinderea masivă în sectorul energiei verzi cu o nouă investiție de aproximativ 2 milioane de euro. Proiectul vizează construirea unei centrale fotovoltaice de ultimă generație pe acoperișul depozitului logistic Dedeman din Pantelimon.

Investiția este realizată prin intermediul companiei Grunman Energy, parte a Pavăl Holding. Potrivit publicației Adevărul, care citează date analizate de Profit.ro, noua centrală va avea o capacitate totală de 1.257,62 kWp și va contribui la reducerea emisiilor de dioxid de carbon cu mii de tone anual.

Peste 2.700 de panouri pe depozitul din Pantelimon

Proiectul tehnic prevede instalarea unui număr de 2.764 de panouri fotovoltaice, fiecare având o putere individuală de 455 W. Proiectarea și montarea echipamentelor vor fi asigurate de compania Simtel, firmă din care Pavăl Holding deține un pachet de 7,2% din acțiuni. Conform estimărilor, odată pusă în funcțiune, centrala va reduce emisiile de dioxid de carbon cu aproximativ 3.000 de tone în fiecare an.

Planuri de extindere: 400 MW și parcuri eoliene

Compania Grunman Energy, fondată în 2022, este vehiculul prin care frații Pavăl produc energie electrică din surse regenerabile. În prezent, capacitatea instalată a companiei este de 35 MW, generată de centrale fotovoltaice amplasate pe acoperișurile magazinelor și centrelor logistice Dedeman din țară. Planurile pe termen mediu sunt mult mai ambițioase și vizează depășirea pragului de 400 MW. Strategia include dezvoltarea de parcuri eoliene și microhidrocentrale. Până în vara anului 2022, Simtel construise deja 31 de centrale fotovoltaice pentru Dedeman în orașe precum Agigea, Alba-Iulia, Baia Mare, Bistrița, Brașov, București, Cluj-Napoca, Craiova și Timișoara.

O rețea logistică în plină dezvoltare

Depozitul logistic din Pantelimon, pe acoperișul căruia va fi montată noua centrală, este o piesă importantă în rețeaua națională a companiei. Acesta a fost construit pe un teren de 12,7 hectare, achiziționat anterior de la Rosal Grup. Suprafața actuală de 40.500 de metri pătrați urmează să fie extinsă la aproape 52.800 de metri pătrați. La nivel național, Dedeman operează cinci centre logistice care deservesc cele 65 de magazine și peste 13.500 de angajați.

Strategia fraților Pavăl: Investiții dincolo de retail

Acest proiect face parte dintr-o strategie mai amplă a fraților Pavăl de a-și diversifica investițiile în afara sectorului de retail, care i-a consacrat. Fonduri semnificative au fost direcționate către sectoare multiple, precum imobiliare, energie, industrie, construcții, viticultură, sănătate și transport. Printre achizițiile notabile din ultima perioadă se numără portofoliul de birouri al CA Immo, complexele The Bridge și The Office, dar și proprietăți hoteliere în Italia și Elveția.

Sursa: Adevarul